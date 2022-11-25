Sau cánh cửa tôi bất ngờ thấy một đôi giày cao gót lạ màu đỏ, tiến vào trong phòng ngủ đập vào mắt tôi là cảnh chồng và cô ta đang 'làm tình' trên chính chiếc giường của 2 vợ chồng

Tâm sự 25/11/2022 03:19

Tôi vừa bước chân quay đi thì cô gái kia hậm hực nói: "Anh ăn bám vợ lại còn định lừa bao nuôi tôi à? Hãm". Sau đó cô ta hùng hục đi ra khỏi cửa không nói lời nào.

Lấy nhau 8 năm, tôi và Tuấn có 2 cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn. Huy là một người an phận, thích hưởng thụ nên bao năm nay mức lương của anh vẫn chỉ ở mức gần 11 triệu đồng, chưa thấy tăng lương lần nào.

Chồng tôi làm mỗi công việc ấy, vị trí ấy, chẳng có nhu cầu thăng chức hay chuyển việc gì cả. Hết thời gian làm ở công ty thì anh về nhà nằm xem phim, xem bóng đá hoặc chơi game...

Mức thu nhập của anh nếu sống ở quê thì tạm ổn nhưng chúng tôi lại đang thuê nhà tại Hà Nội, mọi chi phí đều đắt đỏ, bước chân ra khỏi nhà là "mất tiền", vậy nên cả 2 lần sinh nở tôi đều phải đi làm khi chưa hết thời gian nghỉ thai sản.

Mặc dù đời sống vất vả như vậy nhưng tôi không dám kể với ai, cũng không dám nói với bố mẹ đẻ vì sợ mọi người chê cười chồng và mắng mỏ tôi ngu ngốc.

Ấy vậy mà mới đây Huy dám cả gan ngoại tình. Không những thế anh còn dẫn người phụ nữ lạ về làm chuyện xấu hổ ở ngay nhà tôi.

Sau cánh cửa tôi bất ngờ thấy một đôi giày cao gót lạ màu đỏ, tiến vào trong phòng ngủ đập vào mắt tôi là cảnh chồng và cô ta đang 'làm tình' trên chính chiếc giường của 2 vợ chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tháng trước tôi đi công tác theo công ty 2 tuần. Tuy nhiên, công việc thuận lợi và có việc đột xuất nên tôi và 1 đồng nghiệp nữa được về sớm 3 ngày. Tôi hăm hở mua quà địa phương rồi mau chóng trở về nhà vì nhớ chồng con.

Về nhà giữa ban trưa, biết các con đi học cả nên tôi nhẹ nhàng mở cửa để kéo vali vào. Sau cánh cửa tôi bất ngờ thấy một đôi giày cao gót lạ màu đỏ. Tôi bước vội vào phòng ngủ thì thấy chồng và nhân tình đang ôm nhau ngủ trên đó. Thấy tôi, họ cuống cuồng tìm quần áo để mặc vào người.

Tôi chết lặng vì không thể tin chồng có thể làm chuyện này với mình. Tuy nhiên, hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, tôi đi thẳng đến tủ quần áo lấy hộp bao cao su mới nguyên ném xuống giường. Tôi mỉa mai nói: "Quan hệ với người ta thì nhớ đeo bao chứ. Đừng để cô ta mang thai rồi anh lại khổ. Mấy năm qua ở nhà thuê, anh nuôi thân anh còn chẳng đủ nói gì đèo bòng thêm 1 đứa con nữa. Hai người cứ vui vẻ, tôi sẽ ra ngoài".

Tôi vừa bước chân quay đi thì cô gái kia hậm hực nói: "Anh ăn bám vợ lại còn định lừa bao nuôi tôi à? Hãm". Sau đó cô ta hùng hục đi ra khỏi cửa không nói lời nào.

Trước tình thế ấy, Huy vội vàng cầu xin tôi tha thứ nhưng tôi chỉ đáp lại anh bằng cái nhìn thất vọng. Tôi không ngờ người chồng chung chăn gối bao năm, người chồng mà tôi nhắm mắt bỏ qua nhiều khuyết điểm lại bội bạc như thế.

Từ hôm đó đến giờ, chúng tôi đã tạm thời ly thân, tôi ngủ với hai con còn chồng ngủ một mình. Tôi vẫn ăn cơm cùng bàn với chồng con nhưng tâm hồn thì lạnh lẽo. Tôi có nên ly hôn luôn để bắt đầu cuộc sống mới không?

Chồng để quên điện thoại ở nhà, thấy có tin nhắn liên tục, sốt ruột tôi mở ra xem và muốn xỉu khi đọc nội dung trong đó

Chồng để quên điện thoại ở nhà, thấy có tin nhắn liên tục, sốt ruột tôi mở ra xem và muốn xỉu khi đọc nội dung trong đó

Tôi tò mò dò hỏi thì Quân bảo anh phải làm thêm cho một công ty tư nhân và hàng tháng được chia lợi nhuận vì anh có góp vốn là số tiền riêng bấy lâu nay anh dành dụm được.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự hôn nhân chồng ngoại tình

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