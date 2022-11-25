Chồng để quên điện thoại ở nhà, thấy có tin nhắn liên tục, sốt ruột tôi mở ra xem và muốn xỉu khi đọc nội dung trong đó

Tâm sự 25/11/2022 01:15

Tôi tò mò dò hỏi thì Quân bảo anh phải làm thêm cho một công ty tư nhân và hàng tháng được chia lợi nhuận vì anh có góp vốn là số tiền riêng bấy lâu nay anh dành dụm được.

Tôi biết Quân dành tình cảm cho tôi khi tôi bước chân vào cấp 3, còn Quân đã là học sinh cuối cấp. Không thể phủ nhận rằng con tim thiếu nữ của tôi đã rối nhịp trước chàng trai cao ráo, khoẻ mạnh với nét mặt cương nghị rất nam tính lại đàn giỏi, hát hay ngày trường tổ chức văn nghệ để đón học sinh mới nhập trường.

Chồng để quên điện thoại ở nhà, thấy có tin nhắn liên tục, sốt ruột tôi mở ra xem và muốn xỉu khi đọc nội dung trong đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy vậy bố mẹ tôi nghiêm lắm, bố là bác sĩ ngoại khoa của một bệnh viện lớn, còn mẹ là dược sĩ của một cửa hàng thuốc có tiếng trong thành phố. Nên ngay từ nhỏ anh trai và tôi đã được bố mẹ dạy dỗ theo khuôn phép mà có muốn tự do anh em tôi cũng không dám.

Do đó biết là Quân để ý đến mình và xung quanh Quân không thiếu “vệ tinh” săn đón nhưng tôi giả ngó lơ để lao vào học theo tấm gương của anh trai cách đây 3 năm đã làm bố mẹ tôi tự hào, khi anh đỗ vào trường Đại học Y với số điểm nhiều người mơ ước. Ngày Quân nhận giấy báo nhập học trường Đại học Kinh tế tài chính tận trong Sài Gòn, tôi được Quân mời đến dự buổi chia tay cùng bạn bè của anh tại một quán cà phê ấm cúng trên phố. Lẽ ra người được nhận hoa phải là Quân vậy mà tôi chỉ có lời chúc mừng cho anh, còn anh thay vì cảm ơn tôi lại tặng cho tôi hộp kẹo socola với bó hoa tươi thơm ngát…

Không ngày nghỉ tết, nghỉ hè nào mà Quân quên tôi khi anh có dịp về thăm nhà. Tình cảm của Quân khiến tôi mềm lòng nhận lời yêu anh lúc Quân học năm cuối đại học và tôi đỗ vào trường Đại học Y ở một tỉnh phía Bắc.

Bố mẹ vô cùng hài lòng vì các con đã nối bước bố mẹ làm rạng danh tổ tiên, dòng họ. Tôi và Quân kẻ Nam người Bắc nhưng vẫn giữ liên lạc đều đặn cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học và Quân đã có việc làm ổn định trong Sài Gòn từ khi anh ra trường thì đám cưới của Quân và tôi được tổ chức với đầy đủ bố mẹ, họ hàng, bạn bè đôi bên đến dự và chúc phúc cho chúng tôi.

Chồng để quên điện thoại ở nhà, thấy có tin nhắn liên tục, sốt ruột tôi mở ra xem và muốn xỉu khi đọc nội dung trong đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

“Thuyền theo lái, gái theo chồng” tôi hăm hở tạm biệt bố mẹ, tạm biệt thành phố nơi đã đón tôi vào đời, nơi đã chứng kiến sự trưởng thành của tôi để vào Nam lập nghiệp.

Nhờ có mối quan hệ khá rộng của Quân nên tôi nhanh chóng tìm được việc làm cho thu nhập tốt ở một cửa hàng thuốc không xa nơi chung cư của vợ chồng tôi bao nhiêu. Tôi mang bầu bé đầu lòng quá vất vả, tôi nghén khủng khiếp, sụt cân và không ăn uống được gì khiến mẹ tôi phải xin nghỉ không lương vào chăm tôi mất gần 1 tháng.

Còn Quân xót vợ đòi ở bên tôi, nhưng nghĩ vợ đã bầu bí nghỉ dài ngày không lương, chồng nghỉ nữa lấy gì chi tiêu, lại còn tích cóp để đón bé ra đời nên tôi động viên Quân đi làm…

Con gái đầu lòng của vợ chồng tôi chào đời khi tôi bước vào tuổi 27 và Quân tròn 29. Thật không may con gái sinh đủ ngày đủ tháng nhưng sức đề kháng của bé kém nên con hay bị ốm. Quân bảo tôi ở nhà trông con cho đến khi con miệng ăn chân chạy rồi đi làm cũng được, còn mọi việc chi tiêu để anh lo.

Tôi thật sự và hạnh phúc biết ơn chồng vì anh biết san sẻ, gánh đỡ chuyện kinh tế của cả nhà để tôi có thể chăm con. Chỉ mấy tháng ở nhà với con mà tôi nhận được từ chồng khá nhiều tiền, lại thấy Quân ăn diện, tiêu xài xông xênh và luôn vắng nhà khi còn qua đêm ở đâu đó.

Tôi tò mò dò hỏi thì Quân bảo anh phải làm thêm cho một công ty tư nhân và hàng tháng được chia lợi nhuận vì anh có góp vốn là số tiền riêng bấy lâu nay anh dành dụm được… Thế nhưng chồng nói vậy mà không phải vậy vì hôm qua Quân đi làm bỏ quên điện thoại ở nhà, thấy có tin nhắn liên tục, sốt ruột tôi mở ra xem và muốn xỉu khi có ai đó giục chồng rằng: “Đã 3 tối rồi cưng chưa trả nợ theo hẹn đấy nhé. Có muốn tăng lương thì đừng để em chờ…”

Biết không thể giấu tôi nữa, Quân đành thú nhận anh cặp bồ với bà chủ công ty mỹ phẩm cao cấp, bà hơn anh 6 tuổi và độc thân, bà cần tình cảm, còn anh ham tiền nên chót lỡ… Con gái tôi chưa đầy tuổi, tôi phải làm sao bây giờ?

Sợ anh ngủ quên trong phòng khách muỗi đốt, tôi sẽ sàng rón rén mở cửa phòng làm việc chồng ra thì đập trước mặt tôi là cảnh 'mèo vờn chuột' khiến tôi chết đứng

Sợ anh ngủ quên trong phòng khách muỗi đốt, tôi sẽ sàng rón rén mở cửa phòng làm việc chồng ra thì đập trước mặt tôi là cảnh 'mèo vờn chuột' khiến tôi chết đứng

Tối tối Trung ôm tài liệu sổ sách ra phòng khách làm việc cho yên tĩnh. Anh bảo tôi cứ đóng cửa đi ngủ lúc nào xong công việc anh sẽ vào nghỉ sau.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu

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