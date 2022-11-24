Châu là 1 kĩ sư xây dựng không đẹp trai, kiếm tiền không quá giỏi nhưng anh sở hữu 1 gia đình hạnh phúc khiến bao người thèm muốn. Đàn ông thì bảo anh có phúc kiếm được cô vợ khéo hết phần thiên hạ. Đàn bà lại nói vợ anh số hưởng lấy được ông chồng thuộc diện hàng hiếm sắp "tuyệt chủng" đến nơi. Thế nhưng, nó chỉ là bề nổi của từ góc nhìn của người ngoài - những người chưa bao giờ sống 1 ngày trong cuộc đời chúng ta.

Đã có hơn 1 lần bạn chông chênh trong cảm xúc vì những cám dỗ ngoài hôn nhân? Đã có những khoảnh khắc khiến bạn đắn đo trong quyết định giữa đi và ở, giữa nắm và buông vì đã quá mệt mỏi khi sống với vợ/ chồng mình? Đã có giây phút nào làm bạn phải day dứt và dằn vặt đến xé lòng vì không hiểu nổi cái cảm giác chẳng muốn ly hôn nhưng trái tim vẫn cố chấp thù hận? Câu chuyện của người đàn ông dưới đây sẽ cho bạn hiểu rõ tất cả những cung bậc tình cảm ấy.

Đàn ông bản lĩnh nói có là có mà không sẽ là không nhưng những stress, áp lực đôi khi cũng vùi bản lĩnh của các anh ngủ quên lắm chứ! Châu ngã vào lòng cô ả chỉ sau 1 cú điện thoại: "Em khổ quá, chồng em lại đánh em, phải đi viện".

Vợ chồng mà, tránh sao được những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Rồi những lần xích mích tích tụ, hình ảnh vợ cứ xấu dần trong mắt Châu. Nó đẩy anh đến 1 cô đồng nghiệp có hoàn cảnh gia đình khá phức tạp.

Với nhu cầu luôn sẵn sàng bảo vệ phụ nữ và ra tay nghĩa hiệp, Châu chẳng thể ngờ mình đã ngoại tình.

Cuộc sống hôn nhân của anh vẫn thế, có chút rạo rực hơn trước vì cảm giác vụng trộm luôn cho người ta sự mới mẻ, phiêu lưu. Cho đến ngày vợ chồng Châu cãi nhau vì bất đồng trong việc chăm con ốm, cô ả đã xui anh: "Nhân cơ hội này anh bỏ vợ đi rồi chúng mình đường đường chính chính đến với nhau".

Tâm trạng người đàn ông "ăn vụng" bắt đầu rối bời. Châu thử làm theo lời nhân tình và rất bất ngờ với phản ứng của vợ. Thay vì tức tối hay tra khảo, cô ấy nhún nhường và tỏ ra yêu chồng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng không lâu sau đó, cô ả đã bắt đầu nghĩ cách tấn công chính diện. Sau cuộc đối đầu ngay giữa công ty khi vợ Châu mang cơm cho chồng, nữ đồng nghiệp ấy đã công khai mối quan hệ. Trong tình thế cấp bách này, rất dứt khoát và không 1 giây do dự, Châu chọn vợ.

Khổ nỗi, ngoại tình trong hôn nhân chẳng khác nào đóng đinh vào tường. Bạn có nhổ chiếc đinh đấy ra thì lỗ hổng vẫn còn mãi, xấu xí đến khó chịu.

Tha thứ cho chồng nhưng mỗi đêm vợ Châu đều ám ảnh suy nghĩ: "Con người này từng phản bội mình, người chồng mình từng yêu nhất đã đâm một nhát dao vào trái tim mình".

Còn bản thân Châu, cũng giống như anh làm vỡ chiếc bình quý, mua 1 cái mới rồi vứt hết mảnh vỡ đi. Bình mới vẫn ở đó, hoa vẫn nở đẹp nhưng chỉ bản thân anh mới biết mãi mãi nó chỉ là đồ thay thế.

Đối với người ngoại tình mà nói, lỗi lầm đó là sự dày vò lương tâm cho đến hết đời. Còn đối với người chịu tổn thương là một vết sẹo không cách nào mờ được.

2 tháng sau khi kẻ thứ 3 ra khỏi cuộc hôn nhân của Châu, anh phát hiện vợ mình cũng ngoại tình. Anh cười nhạt, dày vò, xúc phạm vợ như 1 kẻ tội đồ. Phải, cô ấy đã sai, cô ấy đã sửa chữa sai lầm này bằng 1 sai lầm khác.

Đau lòng hơn, cô ấy nói với Châu thế này: "Em muốn biết cảm giác anh từng trải qua nó thú vị thế nào. Em vẫn hơn anh ở chỗ em có gan làm em có gan chịu, không chờ đến kẻ thứ 3 phải khóc thay".

Vợ chồng mà hận thù, hơn thua nhau từng tí thế này còn gì phải nuối tiếc nữa. Ly hôn để giải thoát cho nhau thôi. Châu mệt còn vợ anh cũng đã chán quá rồi. Khi sự tha thứ và bao dung là miễn cưỡng, nó không cần thiết phải tiếp tục.

Nhưng ly hôn lại chẳng làm cho những người trong cuộc dễ chịu hơn. Vợ Châu chẳng có nhân tình nào hết, cô ấy chỉ dựng lên 1 màn kịch để xem chồng có thực sự cần mình không. Bỏ vợ mới khiến Châu nhận ra, cô ấy đã hi sinh vì anh vô điều kiện trong suốt thời gian ấy.

Gặm nhấm kí ức không thành, Châu dùng 1 tài khoản khác để tiếp cận làm quen vợ cũ. Sĩ diện của 1 thằng đàn ông không cho phép anh đề nghị quay lại, chỉ đơn giản là muốn vơi đi nỗi nhớ và hiểu thêm cuộc sống của cô ấy giờ thế nào.

Họ trò chuyện cùng nhau hàng giờ mỗi đêm, chỉ chat, không ai tò mò hay can thiệp quá sâu vào đời tư của nhau. Thế mới biết được tâm sự với "người lạ" thú vị thế nào, cô ấy cởi lòng, kể hết những góc khuất trong hôn nhân, những day dứt trong quá khứ mà không thể chia sẻ cùng ai.

Cô ấy vẫn yêu chồng cũ nhưng chỉ khi những rối ren xảy ra họ mới hiểu cả 2 quan trọng với nhau đến thế nào. Trong vai kẻ lạ, Châu vẫn kiên nhẫn: "Em hãy quên chồng cũ của em đi, anh ta làm tổn thương em quá nhiều. Anh sẽ cho em một bờ vai vững chắc".

Ngạc nhiên hơn nữa khi cô ấy đáp: "Anh ấy vẫn chưa quên em, em biết. Cả em và anh ấy đều sai và đều đang chờ đợi bởi khi bỏ lỡ 1 lần chúng ta sẽ biết cách trân trọng nó. Anh ấy nói chuyện với em mỗi ngày, quan tâm và hỏi han em, luôn lắng nghe em tâm sự. Có phải... chúng ta đều muốn gặp nhau?".

Châu rời tay khỏi điện thoại, nước mắt anh bắt đầu rơi. Hóa ra cô ấy biết là anh bấy lâu nay. Anh gọi điện ngay cho vợ cũ để được nghe giọng nói của cô ấy.

- Em giả vờ giỏi thật!

- Em sẽ không nói chuyện với người lạ lâu như thế đâu!

- Ở yên đấy, anh qua ngây bây giờ.

Và lần này, chắc chắn họ sẽ không để lạc mất nhau nữa...