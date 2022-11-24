Nhưng rồi mới được 3 năm về chung một nhà, Phúc đã hoàn toàn thay đổi. Trước mặt mọi người, anh luôn sắm vai là một người chồng tốt, quan tâm yêu thương vợ. Nhưng khi có hai vợ chồng với nhau, anh lại thờ ơ, lạnh lùng. Thậm chí cả chuyện chăn gối với Thu anh cũng từ chối. Lý do anh đưa ra rất thuyết phục, đó là anh muốn tập trung công việc để Thu và các con sau này có được một cuộc sống đầy đủ, tiện nghi hơn.

Ngày mới yêu, Phúc thề non hẹn biển nhiều điều với Hoa. Anh luôn khẳng định sẽ làm một người chồng tốt, mẫu mực để cô hạnh phúc nhất thế gian.

Hoa chỉ bắt đầu nghi ngờ khi thấy chồng thường xuyên cười tủm tỉm khi đọc tin nhắn. Nhưng khi cô hỏi, anh lại nói rằng đó là tin nhắn của những đồng nghiệp vui tính. Những tin nhắn lạ như vậy được gửi đến thường xuyên và với thời gian trễ hơn.

Ban đầu Hoa cũng chẳng nghi ngờ gì. Ngược lại cô còn thông cảm với chồng. Cô cứ nghĩ rằng áp lực công việc, gia đình quá nhiều khiến anh trở nên lạnh nhạt như vậy. Chính vì thế cô càng ra sức quan tâm, chăm sóc anh hơn.

Thêm vào đó, chồng Hoa luôn lấy lý do có công việc đột xuất nên phải ở lại công ty làm việc. Anh thường về nhà lúc cô đã ngủ và rời đi rất sớm ngay sáng hôm sau.

Một lần vì thương chồng phải làm việc khuya tại công ty, Hoa mới nấu nhiều món ngon và tự mình mang đến công ty của chồng. Nhưng khi đến nơi cô mới vỡ lẽ, anh đã rời công ty từ rất sớm.

Càng ngày mối nghi ngờ trong Hoa càng lớn. Cuối cùng Hoa quyết định thuê người tìm hiểu và đau đớn khi nhận được sự xác nhận: Chồng cô đang có bồ!

Theo thông tin được cung cấp, nhân tình của chồng Hoa sống gần cơ quan của anh ta. Người phụ nữ này cũng có nhan sắc. Cô ta hiện không có việc làm. Mọi chi tiêu đều do chồng Thu chu cấp.

Nhìn những hình ảnh chồng ân ái bên gái lạ, Thu đau đớn đến uất nghẹn. Người luôn đầu ấp tay gối, thề non hẹn biển với cô giờ đây lại sẵn sàng ôm hôn, ăn nằm với cô gái khác. Đớn đau thay anh ta vẫn luôn diễn màn kịch quan tâm, yêu chiều vợ trước mặt mọi người.

Ngay khi nhìn thấy những bằng chứng về sự phản bội của chồng, Hoa đã luôn ly hôn ngay. Nhưng rồi khi bình tĩnh lại, cô muốn trả thù gã chồng bội bạc này.

Thế rồi Hoa vẫn tỏ ra là một người vợ đảm, hết mực chăm sóc chồng để hắn không nghi ngờ gì. Lựa một hôm Nam về nhà trong trạng thái không tỉnh táo do say rượu, Hoa mới đưa một tờ giấy để anh ta kí.

Chẳng nghi ngờ quá nhiều, lại đang mệt mỏi, Phúc kí ngoằng cái tên mà không thèm đọc nội dung. Anh ta không biết rằng Hoa đã ngầm chuyển hết toàn bộ tài sản trong nhà sang tên cô.

Rồi đến dịp sinh nhật Phúc, Hoa hỏi anh muốn được tặng quà gì? Phúc chỉ ôm vợ nói rằng: "Có lẽ hôm ấy anh phải về muộn vì trong công ty anh em cũng muốn tổ chức sinh nhật cho anh".

Biết chồng viện cớ để đi với nhân tình, nhưng Hoa làm bộ hưởng ứng: "Ồ, không sao, anh mời các bạn của anh đến đi. Hôm ấy em sẽ đóng vai vợ đảm, tổ chức cho anh một sinh nhật siêu to siêu khổng lồ".

Khi ngày sinh nhật của Phúc đến, giữ đúng lời hứa với chồng, Hoa mạnh tay chi tiền, tổ chức một sinh nhật hoành tráng cho anh tại một nhà hàng sang trọng.

Khách khứa cũng được mời đến rất đông. Hoa còn cố tình mời họ hàng của 2 bên đến tham dự.

Ảnh minh họa: Internet

Tiệc mừng sinh nhật có đầy đủ bánh, nến, hoa và bóng bay... khiến ai đến tham dự cũng phải trầm trồ rằng Hoa chiều chồng. Phúc thì vui ra mặt, anh lại đóng vai là anh chồng quốc dân. Và đây giống như là buổi khen thưởng dành cho anh ta.

Nhưng khi đèn tắt, tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật được bật lên, thì trên màn hình lớn bỗng hiện ra những hình ảnh kỳ lạ. Đó không phải là hình ảnh vợ chồng Hoa - Phúc hạnh phúc bên nhau những năm tháng vừa qua mà lại là loạt bằng chứng Phúc ngoại tình. Từng cử chỉ ân ái của anh dành cho cô bồ ở đâu, tại thời gian nào đều hiện rõ trên màn hình. Thậm chí có cả tin nhắn anh gửi cho cô bồ rằng sẽ sớm bỏ vợ cũng hiện ra.

Phúc tắt ngấm nụ cười, vội vàng chạy lên tắt màn hình đang chiếu. Ánh sáng trở lại, khách khứa trong căn phòng xôn xao.

Lúc này Hoa mới lên tiếng: "Đây mới chính là món quà siêu to siêu khổng lồ em tặng cho anh, người chồng phản bội của em ạ".

Ở dưới càng xôn xao hơn nữa. Bố mẹ Phúc sửng cồ quát lớn: "Thằng mất dạy". Mẹ của anh ngất luôn tại chỗ khi chồng bà lao đến tát một cú trời giáng vào mặt con trai.

Thấy sự tình căng thẳng, khách khứa bỏ về. Họ lắc đầu vì thất vọng về một người đàn ông luôn tỏ ra yêu thương vợ. Một số người còn xì xầm: "Tưởng thế nào, hóa ra là đạo đức giả".

Phúc quay lại phía Hoa nhưng cô chỉ cười nhạt nói với anh: "Tất cả đồ đạc của anh ở nhà, tôi đã dọn sẵn. Đơn ly hôn tôi cũng đã soạn xong. Phiền anh sớm ký và rời khỏi nhà của tôi".

Thế rồi Hoa bỏ thẳng ra cửa mặc kệ sự níu kéo của Phúc ở phía sau. Nước mắt cô rơi xuống gò má: "Muộn rồi Phúc ạ. Không có một lý do nào có thể bao biện cho một gã ngoại tình".