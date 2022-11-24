Tìm đến ả nhân tình rồi đánh ghen, chửi bới hay thậm chí trả đũa bằng cách "ông ăn chả bà ăn nem" là những biện pháp được không ít người sử dụng. Tuy nhiên, đó đều không phải là những cách trị chồng ngoại tình hiệu quả mà ngược lại còn gây ra những hậu quả khó lường, thậm chí còn khiến người phụ nữ lâm vào bi kịch lớn hơn.

Phát hiện anh chồng ngoại tình là bi kịch mà không người phụ nữ muốn gia đình mình rơi vào cả. Làm gì khi phát hiện chồng ngoại tình cũng là băn khoăn của rất nhiều chị em.

Người vợ trong câu chuyện dưới đây vừa khiến chị em xót xa, thương cảm lại vừa khiến chị em khâm phục, ngưỡng mộ vì cách xử lý đầy cứng rắn, khôn khéo và bình tĩnh của chị.

Tuy nhiên, một số người đã có cách trả thù có thể gọi là rất cao tay, mọi thứ chỉ âm thầm, lặng lẽ thôi nhưng kẻ phản bội sẽ phải lĩnh hậu quả đau đớn thậm chí mất trắng để trả giá cho sự phản bội của mình.

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Cô vợ viết: "Chồng ngoại tình mọi người cứ chọn cách ly hôn, còn mình thì không. Cái thằng mà trên danh nghĩa được gọi là chồng nó cũng ngoại tình lăng nhăng 20 năm nay, nói là nó chối bay chối biến nhưng mình biết nó đã có con bên ngoài.

Nhiều lần mình cũng nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng vì các con nên mình nhẫn nhục, chịu đựng, đến giờ các con mình đã trưởng thành. Mình đã có sáu cháu ngoại, đứa lớn nhất 17 tuổi và mình cũng đã thâu tóm toàn bộ tài sản, kể cả sổ đỏ cũng đứng tên mình. Giờ đây mình coi hắn như kẻ vô hình, mình thích làm gì quyền mình. Nhóm cho mình hỏi mình làm như vậy có sai không, có quá đáng không?".

Những tâm sự chát đắng của người vợ trong câu chuyện trên đã khiến rất nhiều chị em tham gia bình luận. Người thì đồng cảm, người thì nhìn thấy cả bản thân mình trong đó. Người thì nhờ câu chuyện ấy mà biết gỡ nút thắt cho cuộc đời của chính mình.

Ai cũng hiểu rằng, đằng sau những câu chia sẻ ngắn nghe có vẻ đơn giản ấy là cả một câu chuyện dài của người vợ khi phát hiện "người đầu ấp tay gối" của mình bấy lâu nay luôn luôn phản bội. Thế nhưng, có lẽ không muốn hạnh phúc gia đình mình dễ dàng rơi vào tay người đàn bà khác, tài sản gia đình mình con cái không được hưởng, nên người vợ đã chọn cách xử lý khôn khéo này để đối xử với người chồng bội bạc.

Người ta thường nói cứ 10 người đàn ông thì có tới 9 người ngoại tình hoặc có nguy cơ ngoại tình. Nghe có vẻ chua chát nhưng ở cuộc sống hiện đại như hiện nay thì việc ngoại tình đã chẳng phải điều gì xa lạ quá.

Với phụ nữ, sẽ chẳng còn gì đau đớn hơn khi biết người từng thề non hẹn biển với mình lại đang qua lại với một người con gái khác. Và trong vô vàn những câu chuyện ngoại tình éo le từng xảy ra, đa số các chị em luôn bao dung và bỏ qua cho sai lầm của chồng để kéo người đàn ông ấy trở về với tổ ấm cũ, để giữ bố cho những đứa con bé bỏng.

Ít ai dứt áo ra đi, nhường chồng cho cô gái khác rồi thanh thản ký tên vào lá đơn ly dị, trừ khi bị tổn thương đến mức không thể tha thứ. Bởi bản năng của phụ nữ là vậy, yếu mềm và luôn cần được yêu thương. Nhưng cách mà người vợ này đã chọn quả thật đáng học tập.