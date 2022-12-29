Sang nhà gái bàn chuyện cưới xin, bất thình lình nhìn xuống gầm bàn, tôi 'tái xanh mặt mày' rồi hủy hôn luôn

Tâm sự 29/12/2022 18:55

Cuống cuồng sốc khăn trải bàn lên, gia đình tôi giật mình sửng sốt, còn nhà Hoài thì tái mặt lúng túng

Về thưa chuyện với bố mẹ, ông bà cũng đồng ý. Tôi lập tức đưa bố mẹ sang nhà Hoài bàn chuyện chính thức. Bố mẹ Hoài chỉ sinh được mỗi cô ấy mà thôi. Sau này chúng tôi sẽ được bố mẹ vợ quan tâm, song song với đó cũng cần có trách nhiệm với ông bà. 

Bố Hoài thường xuyên đau yếu, mẹ cô ấy tuy còn sức khỏe nhưng cũng không làm được gì nhiều vì phải phân thân chăm sóc chồng. Nói chung kinh tế nhà Hoài không mấy dư dả. Thôi thì đã chấp nhận yêu cô ấy, tôi cũng đành chấp nhận hoàn cảnh nhà Hoài. 

Đến nhà Hoài vừa ngồi xuống uống nước, chưa nói được mấy câu chuyện thì tôi giật nảy mình khi phát hiện có ai đó túm chân mình dưới gầm bàn. Cuống cuồng sốc khăn trải bàn lên, gia đình tôi giật mình sửng sốt, còn nhà Hoài thì tái mặt lúng túng. Dưới gầm bàn được khăn trải bàn phủ kín là một cô gái trẻ. Ngoại hình của cô gái này có nhiều nét giống Hoài nhưng nhìn ánh mắt và nụ cười của cô ta thì đủ biết đây là một cô gái có đầu óc không bình thường.

Lúc đó tôi mới hoang mang biết Hoài không phải con gái một, phía trên cô ấy còn có một chị gái nữa, chính là cô gái trốn dưới gầm bàn này. Người chị gái của Hoài từ khi sinh ra đã bị bệnh, đến hiện tại dù đã 30 tuổi nhưng suy nghĩ và cách cư xử chẳng khác gì đứa trẻ lên ba lên năm. Cô ta không thể tự làm gì cả, vẫn cần bố mẹ chăm sóc từng chút một. Nhà tôi đến, bố mẹ Hoài vốn để cô ta trong phòng ngủ nhưng không biết cô ta trốn ra ngoài từ lúc nào, núp dưới gầm bàn.

"Tại sao lại giấu anh?", tôi sầm mặt hỏi Hoài. Rõ ràng cô ấy cố tình giấu giếm, từ lúc quen nhau đến giờ chỉ nói mình là con một, không hề đề cập tới chị gái. Tôi giận vô cùng khi bị bạn gái qua mặt. Bố mẹ vốn không quá ưng ý hoàn cảnh neo người nhà Hoài, giờ lại phát hiện thêm chuyện này, ông bà càng không thể vui nổi. 

Sang nhà gái bàn chuyện cưới xin, bất thình lình nhìn xuống gầm bàn, tôi 'tái xanh mặt mày' rồi hủy hôn luôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bố Hoài đau yếu quanh năm, mẹ Hoài cũng ngày một già yếu, họ không có lương hưu, thêm cô chị gái ngớ ngẩn, gánh nặng trên vai Hoài thực sự quá lớn. Ba người ấy sau này sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào Hoài. Cô ấy có oằn lưng gồng gánh cũng không thể lo nổi. Kết hôn với Hoài, cô ấy sẽ không góp đóng góp được gì cho gia đình. Tôi còn phải giúp vợ lo cho nhà cô ấy đủ thứ, chịu trách nhiệm cả đời với người chị gái ngốc nghếch kia. Lương tôi cũng chỉ đủ chi tiêu, nuôi con mà thôi. Gánh nặng nhà vợ quá lớn, tôi cảm thấy sợ hãi.

Hôm ấy tôi đưa bố mẹ ra về khi mà ngày cưới vẫn chưa được ấn định. Bố mẹ tôi chán nản lắm, không muốn con trai đâm đầu vào bụi rậm. Sau khi suy nghĩ, bàn bạc kỹ, gia đình tôi quyết định hủy hôn. 

Tôi bảo Hoài cứ sinh con ra, nếu cô ấy nuôi con thì tôi sẽ chu cấp, không muốn nuôi thì gia đình tôi sẽ chăm sóc bé không cần cô ấy phải chu cấp gì. Như vậy là tôi đã làm đủ trách nhiệm của mình rồi. 

Vậy mà Hoài vẫn trách móc tôi phụ bạc, oán hận đủ điều. Tôi đã làm gì sai? Tôi có trách nhiệm với vợ con nhưng không có nghĩa là phải có trách nhiệm với đại gia đình nhà vợ! Nếu gia đình tôi cũng khó khăn như thế liệu Hoài còn đồng ý làm đám cưới?

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