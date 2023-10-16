Sáng hôm sau quyết định ra tòa ly hôn, tôi trằn trọc ngủ không được, bỗng thấy chồng bật đèn làm 1 việc lạ, tôi tò mò rình xem thì òa khóc xin tha thứ

Tâm sự 16/10/2023 12:50

Thảo cố gắng suy nghĩ tích cực rằng chồng mình chỉ vì công việc nên thường xuyên phải gặp khách hàng nên mới như thế. Cho đến một hôm cô bạn thân của Thảo đến khóc lóc với cô khi phát hiện chồng nuôi bồ nhí bên ngoài thì Thảo bắt đầu thấy lo.

Vợ chồng Thảo có một cửa hàng chuyên bán đồ nội thất nhập khẩu, việc buôn bán của hai vợ chồng rất khá. Từ lúc ăn nên làm ra thì đáng ra Thảo phải vui nhưng cô lại lo lắng, lý do là Thảo thấy chồng thường xuyên ăn vận đẹp đẽ, trước đây Thảo có chưng diện cho chồng thì anh cũng nói là không thích thế mà giờ ra ngoài là cứ đầu chải bóng lộn, nước hoa xịt thơm phức.

Thảo cố gắng suy nghĩ tích cực rằng chồng mình chỉ vì công việc nên thường xuyên phải gặp khách hàng nên mới như thế. Cho đến một hôm cô bạn thân của Thảo đến khóc lóc với cô khi phát hiện chồng nuôi bồ nhí bên ngoài thì Thảo bắt đầu thấy lo.

Thảo bắt đầu lo sợ mình cũng đi theo vết xe đổ như cô bạn thân, lâu giờ chồng làm gì, đi đâu, gặp ai thì Thảo chẳng quản lý. Nhưng giờ thì cô quyết tâm theo dõi chồng, ý định của Thảo là thuê thám tử nhưng cô thấy không an tâm nên quyết định là chính mình theo dõi chồng ngoại tình hay là không.

Sáng hôm sau quyết định ra tòa ly hôn, tôi trằn trọc ngủ không được, bỗng thấy chồng bật đèn làm 1 việc lạ, tôi tò mò rình xem thì òa khóc xin tha thứ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

3 ngày đầu tiên thì Thảo thấy chồng vẫn đi gặp khách hàng bình thường, cho đến ngày thứ 4 thì đột nhiên Thảo thấy chồng mình đến một tòa nhà và đón người phụ nữ rất xinh đẹp và sành điệu. Chẳng biết người phụ nữ cố ý hay vô tình mà bị vấp ngã, lúc đó chồng Thảo còn quỳ xuống dùng khăn lau giày rồi đỡ eo người cô ta. Nhìn cảnh đó mà Thảo khó chịu, bởi vì mang tiếng là vợ mà chưa một lần nào Thảo được chồng chăm sóc chu đáo như thế.

Thảo nổi máu ghen định xông đến dạy cho chồng bài học nhưng rồi có cuộc gọi điện của người trông trẻ nói con gái bị ngã. Lúc đó Thảo lập tức nhắn tin cho chồng:

"Anh về nhà ngay, con bị ngã vỡ đầu''.

Lúc sau chồng Thảo về thấy con chỉ ngã trầy xước ở tay có một chút thì quay ra quát vợ:

''Em sao thế? Con bị ngã trầy có tý mà em nói dối anh để làm gì? Em có biết là anh bận lắm không?".

"Anh thì có gì mà bận, hay là bận hẹn bồ đi nhà nghỉ''.

Thảo hét lên rất to khiến cho chồng sững người, bình tĩnh sau 3 giây thì anh cú tiết mắng lại:

"Cô hết cái để nói à? Bồ bịch cái gì? Cứ ghen tuông vớ vẩn''.

''Anh đừng tưởng tôi không nói có nghĩa là không biết...''.

Suốt cả hai tiếng đồng hồ vợ chồng Thảo cãi nhau rất lớn, kết quả là vì nóng giận nên chồng giơ tay tát Thảo một cái. Kết hôn 4 năm đây là lần đầu tiên Thảo bị chồng đánh nên nổi giận về phòng lôi tờ giấy đăng ký kết hôn ra xé nát:

''Anh vì một người đàn bà khác bên ngoài mà về đánh vợ à. Vậy thì tôi không cần người chồng bội bạc và vũ phu như anh''.

Sáng hôm sau quyết định ra tòa ly hôn, tôi trằn trọc ngủ không được, bỗng thấy chồng bật đèn làm 1 việc lạ, tôi tò mò rình xem thì òa khóc xin tha thứ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tối đó Thảo ôm con ngủ mà chẳng thèm bận tâm đến chồng. Sáng hôm sau cô vừa đến cửa hàng thì thấy người phụ nữ tình tứ với chồng hôm qua đang ngồi ở đấy. Thảo lại tức vì không ngờ chồng còn dám đưa nhân tình đến tận đây.

Đang định đánh ghen thì lúc đó có người đàn ông bước vào ôm lấy người phụ nữ đó rồi nhẹ nhàng:

"Em chọn cửa hàng này được đấy vợ ạ, ở đây toàn đồ nhập khẩu loại xịn''.

''Chuyện, em chọn mà lại. Ông chủ ở đây cũng nhiệt tình lắm nên em rất hài lòng''.

Thảo cứ đứng đó nghe hết câu chuyện của cặp vợ chồng kia. Đúng lúc đó thì chồng Thảo xuất hiện tươi cười:

"Anh chị đến rồi sao? Chúng ta cùng ký hợp đồng luôn nhỉ".

Lúc này thì Thảo mới biết người phụ nữ kia là khách hàng chứ không phải chồng mình ngoại tình như cô nghĩ. Thảo cảm thấy xấu hổ bỏ về vì cô không dám tự tin nhìn mặt chồng nữa. Tối đó hai vợ chồng không nói với nhau câu gì, Thảo biết mình nghi oan cho chồng ngoại tình là sai nhưng cô cũng cảm thấy chồng đánh mình cũng không đúng.

Nửa đêm nhớ chồng quá Thảo trở dậy đi tìm thì thấy chồng đang ngồi trong phòng làm việc. Thảo bước tới thì thấy chồng đang chăm chú làm gì đó, anh cẩn thận đưa tay miết từng mẩu giấy rồi dùng keo dán lại. Lúc chồng giơ lên soi vào cái bóng đen thì Thảo mới nhận ra đó chính là giấy đăng ký kết hôn mà cô đã xé nát hôm qua.

Bất giác Thảo òa khóc nức nở:

"Em làm sao vậy? Sao ngồi đây khóc, hay lại nghi ngờ gì anh nữa?".

Thảo ôm lấy chồng, mếu máo:

"Anh cho em ngủ với anh, thiếu anh em không ngủ được. Em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh''.

Thảo thấy chồng khẽ nhếch môi nở nụ cười ấm áp rồi ôm lấy Thảo:

''Anh cũng có lỗi vì đã đánh em. Từ giờ vợ chồng mình đừng giận dỗi nhau nữa. Giờ vợ chồng mình đi ngủ nhé, mấy hôm thiếu hơi em anh chẳng thể nào chợp mắt nổi''.

Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva Tâm sự gia đình Tâm sự hôn nhân tâm sự thầm kín bí mật eva chuyện eva Tâm sự chuyện eva hôn nhân tình yêu Tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 5 giờ 42 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 5 giờ 45 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ