Rơi vào lưới tình của anh bạn nhảy, đêm nào tôi cũng nói dối chồng để lén lút âu yếm tình nhân trong nhà nghỉ, một buổi sáng tôi tá hỏa khi thấy tờ giấy này trên bàn

Tâm sự 27/08/2023 07:35

Chồng tôi thường xuyên ở nước ngoài nên đến đâu cũng mua quà mang về cho vợ con. Trong cách nhìn của người ngoài, tôi rất sướng. Chỉ có tôi biết cảnh có chồng nhưng quanh năm đơn độc thực sự là như thế nào.

Chồng tôi quanh năm suốt tháng đi làm xa nhà, một năm anh ấy về được vài lần. Tôi ở nhà chăm con và nội trợ. Được cái công việc của chồng tôi rất tốt. Anh ấy thường xuyên ở nước ngoài nên đến đâu cũng mua quà mang về cho vợ con. Trong cách nhìn của người ngoài, tôi rất sướng. Chỉ có tôi biết cảnh có chồng nhưng quanh năm đơn độc thực sự là như thế nào. Tôi sống như vậy từ trẻ nên cảm giác cô đơn đó càng lớn hơn, vật chất nào cũng không xoa dịu nổi.

Kể từ khi con gái vào đại học, tôi càng nhàn rỗi không có nhiều chuyện để làm. Cuộc sống của tôi trở nên rất đơn điệu. Nấu ăn dọn dẹp xong, tôi một mình ở nhà ủ rũ. Gọi cho con gái nói chuyện được vài câu là nó cúp máy vì sắp đi với bạn, sắp tới giờ lên lớp... Để cuộc sống của mình nhiều màu sắc hơn, tôi đăng ký tham gia một câu lạc bộ khiêu vũ ngoài trời. Hầu hết những người cùng khiêu vũ ở tầm hoặc hơn tuổi tôi, họ đều có cùng sở thích.

Tôi gặp người đàn ông đó ở đây. Anh ấy có một người con trai hơn con gái tôi vài tuổi, nhưng anh ấy thì hơn tôi khá nhiều. Trước anh ấy cũng là người bận rộn, nhưng kể từ khi con cái có thể tự kiếm tiền, anh ấy đã quyết định nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động mà anh ấy thích.

Rơi vào lưới tình của anh bạn nhảy, đêm nào tôi cũng nói dối chồng để lén lút âu yếm tình nhân trong nhà nghỉ, một buổi sáng tôi tá hỏa khi thấy tờ giấy này trên bàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đó là một người đàn ông xuất sắc trong mọi lĩnh vực mà anh ấy tham gia, kể cả khiêu vũ. Ở câu lạc bộ, anh ấy giống như một ngôi sao, ai cũng muốn được khiêu vũ cùng anh ấy. Tôi cảm thấy vinh dự khi thường xuyên được anh ấy bảo nhảy cùng, được anh ấy chỉ cho nên bước đi như thế nào cho đẹp, cho uyển chuyển.

Dần dần trong lòng tôi có anh ấy. Khi khiêu vũ tay trong tay, tôi giống như người đang trên mây. Và rồi chúng tôi đã cùng nhau đi quá giới hạn, mọi việc không chỉ dừng lại ở khiêu vũ.

Chúng tôi biết rằng đang có hai gia đình phía sau mình. Cả hai chúng tôi đều không có ý định ly hôn nên chỉ ngấm ngầm phát triển thứ tình yêu đầy cám dỗ đó trong nhau. Tôi rất cẩn thận, chỉ gặp người tình ngoài khách sạn và không liên lạc với anh ấy khi chồng tôi ở nước ngoài về. Nhưng không hiểu bằng cách nào, tôi vẫn bị lộ. Trong cơn thịnh nộ, chồng tôi đã gọi con về, đệ đơn ly hôn.

Rơi vào lưới tình của anh bạn nhảy, đêm nào tôi cũng nói dối chồng để lén lút âu yếm tình nhân trong nhà nghỉ, một buổi sáng tôi tá hỏa khi thấy tờ giấy này trên bàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ở tuổi này, lẽ ra tôi được hưởng phúc nhìn con trưởng thành lớn khôn, cùng chồng tận hưởng những ngày tháng nhàn nhã còn lại do đã làm việc chăm chỉ nửa đời người (chồng tôi cũng có ý định sẽ chuyển giao công việc ở nước ngoài cho người kế nhiệm, anh ấy chỉ lo các vấn đề trong nước và sẽ ở nhà). Không ai ngờ rằng tôi lại làm ra những điều như vậy và phá hủy tất cả. Tôi vô cùng xấu hổ.

Tình yêu là thứ tô điểm đẹp đẽ ở tuổi thanh xuân, nhưng lại là liều thuốc độc hại ở một độ tuổi khác nếu trao nó sai trái. Tôi thật dại dột khi đánh đổi một phút hạnh phúc đổi lấy cuối đời đau khổ khi không còn chồng con đứng về phía mình, người tình thì vẫn còn gia đình của anh ấy. Tôi biết phải làm sao khi chồng không tha thứ cho mình?

 

 

Một đêm say nồng nàn với chồng kém tuổi mới cưới, đến sáng dậy chẳng thấy anh đâu, ai ngờ gã trai trẻ đã cho tôi một cú lừa có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ tới

Một đêm say nồng nàn với chồng kém tuổi mới cưới, đến sáng dậy chẳng thấy anh đâu, ai ngờ gã trai trẻ đã cho tôi một cú lừa có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ tới

Trong mắt bạn bè, người thân thì tôi là hình mẫu của người phụ nữ đẹp, thành đạt, giàu sang. Bởi ở tuổi 48 tôi đã là chủ của một chuỗi cửa hàng thời trang cao cấp khá đắt khách.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva Tâm sự gia đình Tâm sự hôn nhân Tâm sự tình yêu ngoại tình vợ ngoại tình hôn nhân bí mật eva chuyện eva Tâm sự chuyện eva

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 46 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 1 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 2 giờ 46 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm