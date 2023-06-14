Phát hiện vợ 'sống hai mặt' suốt 7 năm yêu đương, anh chàng lu loa kể tội thì tá hỏa khi biết sự thật 'động trời' được giấu kín nhiều năm

Tâm sự 14/06/2023 01:46

19 tuổi quen bạn vợ, ấn tượng đầu tiên ngây thơ trong sáng đáng yêu, thật không ngờ đấy chỉ là một bộ mặt giả dối.

Ngày xưa nắp chai nước không mở nổi, bật lon nước cũng bị lật móng. Ngày nay vợ tôi tay không xách con chó béo 11 kg nhà tôi lên 5 tầng lầu. Có lần còn bắt quả tang 1 mình vác bình nước 20 cân lên mặt ko thay đổi sắc thái...

Ngày xưa sét đánh một cái giật mình bịt tai "Em sợ sét lắm", "Eo ôi!", bây giờ tiếng vợ quát chồng quát con còn gây sát thương gấp 1000 lần tiếng sét. 

 

Phát hiện vợ 'sống hai mặt' suốt 7 năm yêu đương, anh chàng lu loa kể tội thì tá hỏa khi biết sự thật 'động trời' được giấu kín nhiều năm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày xưa đi ăn đi chơi anh mua vé xem phim em mua nước tiền ai nấy tiêu, ngày nay lương lậu chuyển thẳng vào tk vợ nhé, tháng phát bao nhiêu tiêu bằng ấy.

Ngày xưa anh cứ chơi game đi em ngồi xem, anh đi đá bóng em ngồi xem. Ngày nay 6 giờ mà chưa có mặt ở nhà trông con thì cứ liệu hồn... đừng trách vợ ác.

Ngày xưa 'á anh ơi con gián', hôm nay cũng con gián, cũng người vợ, cũng bay bay nhưng vợ tay ko vồ con gián xong ném toẹt vào thùng rác rồi rửa tay xà phòng. Mồm lẩm bẩm "Dăm ba con gián..." tiện quay ra mình "Anh mà cứ bát nháo là cũng như chú gián bé bỏng đó thôi đấy! Tí nó ship đôi giày đến anh lấy hộ em!"

Hiện giờ tôi đang ngồi trước cổng suy nghĩ sẽ giải thích làm thế nào mà tôi thanh toán được đôi giày hơn 3 củ trong khi cô ta chưa hề đưa tiền trước khi tôi đi. Cứu...

 

3 năm sau ngày ly hôn, tôi đến thăm con thì thằng bé sợ hãi bỏ chạy trốn sau nhà, còn vợ cũ cười lạnh lùng rồi chỉ tay lên bàn thờ

3 năm sau ngày ly hôn, tôi đến thăm con thì thằng bé sợ hãi bỏ chạy trốn sau nhà, còn vợ cũ cười lạnh lùng rồi chỉ tay lên bàn thờ

Sau khi ly hôn vợ, tôi vẫn tiếp tục qua lại với nhân tình. 3 năm sau đó, tôi chỉ gửi tiền chu cấp cho con chứ chưa từng đến thăm.

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