Lúc tôi đưa cô ấy về ra mắt, bố tôi chỉ hỏi “con nghĩ kỹ chưa?” còn mẹ tôi thì thật tâm vun vén, bà bảo tôi lấy cô ấy thì phải yêu thương, trân trọng thật nhiều vì thân gái lấy chồng xa nhà vô cùng thiệt thòi.

Vợ tôi là cô gái miền Trung ra Bắc làm công nhân trong khu công nghiệp cách nhà tôi 6km. Cô ấy xinh xắn, nói năng nhẹ nhàng nên thu hút tôi ngay từ lần đầu gặp mặt. Cũng bởi vậy mà tôi quyết tâm cưới cô ấy bằng được chỉ sau 4 tháng quen biết và hẹn hò.

Nửa năm sau vợ tôi mang thai đứa con đầu lòng nên tôi càng cưng chiều, không để cô ấy làm chút việc nặng nhọc nào. Thế nhưng cô ấy lại lấy lý do đi đường nguy hiểm để xin phép ở trọ cùng đồng nghiệp ở gần công ty.

Những ngày đầu kết hôn chúng tôi sống vô cùng hòa thuận. Mỗi sáng, vợ tôi đi làm công nhân nhà máy còn tôi bắt đầu công việc đồng áng. Khoảng 5-6 giờ chiều, cô ấy về thì chạy ra đồng đỡ đần chồng đôi chút vì việc nhà đã có mẹ tôi lo liệu hết.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi thương vợ nên cũng chiều theo cô ấy, cứ đầu tuần chở vợ tới khu công nghiệp, cuối tuần đón cô ấy về. Tối nào nhớ vợ con tôi lại chạy xe mang đồ ăn ngon xuống cho cô ấy, gặp nhau một lúc rồi về.

Thế nhưng, điều tôi không thể tưởng tượng nổi đó là vợ tôi đã ngoại tình ngay cả khi cô ấy mang bầu. Nếu không có người quen báo tin thì có chết tôi cũng không biết cô ấy cặp kè với một người đàn ông cùng trong xóm trọ. Họ vụng trộm với nhau suốt mấy tháng trời mà cô ấy vẫn thản nhiên như không khiến tôi chẳng hề nghi ngờ.

Sĩ diện của thằng đàn ông khiến tôi vô cùng tức giận nhưng vẫn phải nuốt xuống để bắt gian tận tay. Vào tối tôi đạp cửa xông vào phòng trọ của người đàn ông kia, chứng kiến vợ mình nằm trên giường với hắn mà tôi uất nghẹn. Tôi cố gắng bình tĩnh, không chửi bới hay đánh đập vợ mà hỏi: “Bây giờ em muốn thế nào?”.

Cô ấy quỳ xuống van xin tôi nhưng là xin tôi cho cô ấy đi theo hắn. Nghĩ tới hành vi ngoại tình ghê tởm, rồi lại nghĩ tới đứa con của tôi trong bụng cô ấy, tôi tát cho tên kia một cái trời giáng rồi bảo họ hãy cút khỏi mắt tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi trở về nhà, nói rõ với bố mẹ về mọi chuyện. Thế nhưng tôi chẳng ngờ trời đất đảo điên, mẹ tôi lại bênh vực con dâu chằm chặp. Mẹ còn xin tôi hãy nguôi giận để bà đi khuyên giải con dâu. Bà cho rằng vợ tôi yếu đuối, sống xa nhà nên bị đồng tiền cám dỗ, rồi thì trong đời ai chẳng có lúc mắc sai lầm… Bà mong tôi tha lỗi cho vợ để con của chúng tôi có một mái nhà.

Mấy hôm sau, mẹ tôi khuyên nhủ thế nào mà vợ tôi về thật, cô ấy cũng bỏ luôn công việc làm công nhân để ở nhà dưỡng thai những tháng cuối thai kỳ. Tuy nhiên, do vết rạn nứt quá lớn nên tôi không thể nào tỏ ra bình thường với cô ấy được.

Thấy vậy, mẹ tôi gọi hai vợ chồng lại và bắt tôi thề không được chấp nhặt chuyện quá khứ với vợ. Tôi không hiểu sao mẹ mình lại có cách xử lý việc con dâu ngoại tình khác lạ như vậy nhưng cũng nhẫn nhịn làm theo mong muốn của bà.

Đã 4 năm trôi qua từ lần vợ tôi ngoại tình, giờ đây chúng tôi đã có thêm một con nữa, vợ tôi rất an phận chăm con, làm việc nhà nhưng vết thương tình cảm của tôi không thể biến mất, nó luôn đau khi tôi gặp mặt những người từng biết chuyện ấy.