Phát hiện tin nhắn mùi mẫn của chị dâu và người lạ, tôi cùng mẹ chồng đột kích nhà nghỉ bắt gian tình, nào ngờ cuối cùng mẹ chuyển tất tài sản cho chị chẳng tiếc tay

Tuy nhiên mẹ tôi vẫn im lặng chờ đợi cơ hội để vạch trần bộ mặt thật của chị, không cho chị ấy chối cãi. Cuối cùng bà cũng chờ được cơ hội họ hẹn hò với nhau ở nhà nghỉ. Khi mẹ ập vào phòng, bà thấy một người đàn ông lạ cùng chị dâu đang lôi kéo nhau trong đó. Chị vội vàng phân bua rằng mình không biết gì cả. Gã kia thì ngang nhiên nói yêu chị ấy, muốn kết hôn với chị, mong nhà tôi đồng ý thả con dâu.

Một thời gian ngắn trước, mẹ tôi thường xuyên phát hiện chị dâu nhận được tin nhắn từ một người đàn ông lạ. Bà tức giận vô cùng. Trước nay mẹ luôn yêu thương và quan tâm chị, mấy năm nay chị ở nhà trông hai đứa con chẳng làm ra tiền, mẹ không một lời chê trách. Mỗi tháng lĩnh lương hưu bà vẫn mua đồ cho các cháu, còn dặn chị dâu đừng tiết kiệm hãy biết chăm sóc bản thân. Đối xử với chị không có chỗ nào để chê mà chị nỡ lòng phản bội niềm tin của mẹ chồng, cắm sừng lên đầu chồng mình!

Chị dâu khóc lóc thề thốt bản thân trong sạch. Mẹ tôi nhìn một lượt 3 người, rồi mỉm cười nói bà đã biết hết rồi. Sau màn tra khảo, chất vấn nghiêm khắc, cuối cùng sự thật cũng bị phơi bày. Hóa ra anh tôi đã ngoại tình và đang lên kế hoạch bỏ vợ. Nhưng chị dâu không làm gì sai, chắc chắn mẹ không đồng ý cho anh ly hôn. Bởi thế anh mới dựng lên màn kịch vợ ngoại tình này.

Sự việc đang nhốn nháo thì anh tôi đột nhiên xuất hiện. Anh bảo đang đi đường tình cờ gặp mẹ tôi vào đây, tưởng bà có chuyện gì, ai ngờ bà đi bắt gian con dâu ngoại tình. Biết vợ hẹn hò với trai lạ ở khách sạn, anh tuyên bố thẳng sẽ ly hôn không tha thứ.

Toàn bộ màn kịch của anh tôi là thế này. Anh nhờ 1 người bạn mà gia đình tôi không quen mặt, liên tục nhắn tin mùi mẫn với chị dâu. Ban đầu chị nhắn lại bảo họ gửi nhầm. Sau đó họ vẫn gửi tin nhắn liên tục, chị cũng mặc kệ vì nghĩ chẳng liên quan gì đến mình. Nếu mẹ để ý hơn thì sẽ thấy chỉ có tin nhắn đến còn chị dâu không trả lời gì.

Ngày chị dâu đến khách sạn, chính anh tôi gọi điện bảo vợ đến đó có việc. Chị dâu không nghi ngờ gì nhưng khi mở cửa vào phòng thì lại là một gã đàn ông lạ hoắc đang chờ chị. Mẹ tôi vốn đang để ý nhất cử nhất động của con dâu, thấy chị nhận điện thoại xong tất tả ra ngoài liền bám theo. Anh tôi dùng một số lạ gọi điện cho vợ, để không ai tin chị dâu, cứ nghĩ người tình của chị dùng số lạ khác liên lạc với chị.

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Nhưng màn kịch ấy làm sao qua được con mắt tinh đời của mẹ tôi. Nhìn thái độ của con trai với gã đàn ông kia và vẻ ngơ ngác khó hiểu của con dâu, bà đã nảy sinh nghi ngờ. Nhất là khi bà nhớ ra người đàn ông kia từng đến nhà một lần cách đây khá lâu. Anh tôi tưởng mẹ không nhớ vì cũng lâu rồi, lại đến cùng nhóm bạn của anh.

Về nhà mẹ tôi họp gia đình tuyên bố:

- Căn nhà này và mọi của cải tôi sẽ ngay lập tức sang tên cho hai đứa cháu nội của tôi, mẹ chúng nó có trách nhiệm quản lý cho đến khi các con trưởng thành. Còn anh, nếu vợ anh đồng ý tha thứ thì cố gắng hối cải cho tốt. Nếu nó nhất quyết ly hôn thì mời anh dọn ra ngoài mà ở với người tình. Sau này tôi nương nhờ cháu nội, về phần anh thì tôi không trông mong gì cả!

Hiện tại anh tôi và chị dâu vẫn chưa quyết định dứt khoát nhưng mẹ thì đã sang tên hết tài sản cho hai đứa cháu nội rồi. Chị dâu rất cảm kích mẹ chồng, khẳng định nếu anh có thành ý thì chị sẽ thử tha thứ cho chồng. Nếu anh còn muốn ly hôn, chị cũng sẽ không tái hôn mà ở vậy nuôi các con và chăm sóc bà như mẹ ruột. Tôi cũng đồng tình với cách làm của bà, anh trai thật sự quá đáng quá.