Phát hiện chồng ngoại tình với người lớn hơn 9 tuổi, chị lén đăng nhập vào điện thoại của chồng, rồi khóc nấc trước lời nói của ‘tiểu tam’

Tâm sự 02/02/2023 22:36

Lúc này, chị nhấc điện thoại trực tiếp gọi cho người phụ nữ kia, chị không thể để yên cho họ làm chuyện sai trái sau lưng, nhưng...

Khi chồng ngoại tình, mỗi chị em sẽ có cách đối mặt khác nhau. Có người chọn cách im lặng và nhẫn nhịn chịu đựng, có người dứt khoát ly hôn nhưng cũng có người tìm mọi cách để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình.

Cuộc hôn nhân của chị Hạnh (40 tuổi, sống tại TP.HCHạnh) cũng từng trải qua sóng gió khi có sự xuất hiện của “tiểu tam”, nhưng bằng sự khôn khéo, táo bạo, chị vẫn giữ được tổ ấm của mình.

Chị Hạnh cho biết chị và chồng quen nhau qua lời giới thiệu của bạn bè. Sau 4 năm tìm hiểu, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Khi về chung một nhà, hai vợ chồng được một người bà con cho mượn vốn để mở sạp trái cây buôn bán và cuộc sống hôn nhân vẫn là màu hồng cho tới khi chị sinh con thứ 2. 

Thời điểm đó, chị Hạnh chủ yếu ở nhà chăm lo cho gia đình, công việc buôn bán đều do chồng quản lý. Khi con gái thứ 2 được vài ngày tuổi, sức khỏe của hai mẹ con chị gặp vấn đề nhưng chồng lại không hề lo lắng hay quan tâm khiến chị linh cảm có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra với gia đình mình.

Bên cạnh đó, chồng thường xuyên về muộn, luôn giữ khư khư điện thoại bên mình để nhắn tin với ai đó nên chị bắt đầu nghi ngờ chồng ngoại tình.

Tuy nhiên khi đặt vấn đề với chồng, anh lại nói rằng đang làm thêm công việc tại sân bay nên mới về muộn. Biết khả năng và trình độ của chồng không thể làm được công việc ấy nên chị Hạnh hoàn toàn không tin, nhưng vì đã mất niềm tin cũng không có bằng chứng xác thực, phần vì sĩ diện nên chị không muốn tranh cãi thêm.

Phát hiện chồng ngoại tình với người lớn hơn 9 tuổi, chị lén đăng nhập vào điện thoại của chồng, rồi khóc nấc trước lời nói của ‘tiểu tam’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

“Tôi đã thấy sự bất thường của chồng trong lịch trình sinh hoạt, nhưng vì sĩ diện, tự ái, tự cao nên không dám nói ra. Lúc nào tôi cũng cho gia đình mình là hạnh phúc, nhưng thật ra bên trong đầy rác”, chị Hạnh chia sẻ.

Theo suy đoán của chị Hạnh, người thứ 3 chen chân vào cuộc hôn nhân của chị là người phụ nữ buôn bán ở cửa hàng đối diện, lớn hơn chồng chị 9 tuổi và lớn hơn chị 11 tuổi. Chị cảm nhận được điều đó thông qua thái độ, ánh mắt, cử chỉ khi hai người tiếp xúc với nhau.

Trong một lần con nghịch điện thoại, chị Hạnh đoán được mật khẩu nên lén đăng nhập vào điện thoại của chồng. Quả nhiên, mọi suy đoán của chị là đúng. Song, loạt tin nhắn giường chiếu giữa chồng và “tiểu tam” mới thực sự khiến chị điếng người.

Chị không thể ngờ người đầu ấp tay gối cùng mình bao năm nay lại có thể thốt ra những lời lẽ tục tĩu đến như vậy. 

Đánh thức chồng dậy để ba mặt một lời, chị đang đau lòng hơn khi chồng hoàn toàn nhận trách nhiệm về mình và ra sức bảo vệ người tình. Tức giận, chị Hạnh gọi điện trực tiếp cho người phụ nữ kia để nói chuyện phải trái rồi bất ngờ khi nhận được câu trả lời: “Bạn nên khuyên chồng bạn quay về. Hạnhình biết chồng bạn rất có cảm tình với mình”.

Tuy nói là vậy nhưng sau lưng người phụ nữ này vẫn qua lại với chồng chị Hạnh, thậm chí hai người còn có ý định có con chung.

Chồng ngoại tình, chị Hạnh không biết mình đã khóc hết bao nhiêu nước mắt. Sợ bản thân nghĩ quẫn, chị quyết định cạo đầu để tịnh tâm hơn, rồi đi niềng răng, cố tìm đến những nỗi đau thể xác để quên đi những nỗi đau trong lòng.

Phát hiện chồng ngoại tình với người lớn hơn 9 tuổi, chị lén đăng nhập vào điện thoại của chồng, rồi khóc nấc trước lời nói của ‘tiểu tam’ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Những ngày sau đó, vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, thậm chí có những lúc chồng đập phá đồ đạc trong nhà còn vợ cầm dao đe dọa.

Hạnhuốn níu giữ hạnh phúc gia đình và để bản thân không rơi vào thế bị động, chị Hạnh tìm ra thông tin, nơi ở của “tiểu tam”. Biết ả ta vẫn đang sống cùng chồng và hai con, người con lớn đã 20 tuổi, chị kéo theo vài người bạn tới tận nhà “tiểu tam” để nói chuyện với chồng của người thứ 3.

Chị mong anh ta khuyên bảo vợ mình, dứt khoát cắt đứt mối quan hệ với chồng mình, nhưng anh ta lại là một kẻ nhu nhược.

Sau buổi gặp gỡ đó, chị Hạnh và chồng lại xảy ra mâu thuẫn, anh ta trách chị sang nhà nhân tình làm loạn. Đôi bên đưa ra phương án ly hôn nhưng chồng chị lại không đồng ý, anh ta vẫn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này.

“Khi khổ, tôi có thể cùng chồng gánh vác, khổ cực sao tôi cũng chịu được, nhưng khi làm ra được ít tiền, người đàn ông lại thay đổi. Khi anh ta thay đổi, tôi cũng không muốn níu giữ làm gì. Còn việc anh ta không muốn ly hôn, nói chung anh ta chỉ muốn thêm thôi chứ không muốn bớt”, chị Hạnh nói.

 

Tuy nhiên sau đó chồng chị Hạnh và nhân tình vẫn qua lại với nhau. Vì các con, chị Hạnh cố gắng cho chồng thấy bộ mặt thật của nhân tình. Hạnhột thời gian sau, chồng chị Hạnh và “tiểu tam” xảy ra mâu thuẫn, thậm chí anh trai của kẻ thứ 3 còn mặt dày đến yêu cầu chồng chị Hạnh chịu trách nhiệm với em gái. Đến lúc này anh ta mới hạ quyết tâm cắt đứt mối quan hệ sai trái đó và quay lại với gia đình.

“Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Cuộc sống vợ chồng chắc chắn sẽ có sóng gió, ăn thua là ở chỗ đó, xem mình có vượt qua được hay không”, chị Hạnh chia sẻ về lý do vẫn cho chồng cơ hội quay về.

Sau vụ việc này, chị Hạnh nhận thấy bản thân mình cũng phải thay đổi, sữa chữa, không những về ngoại hình mà cả về cách cư xử, ăn nói, chứ không chỉ riêng người chồng. Bởi một cuộc hôn nhân hạnh phúc cần có sự cố gắng vun vén của nhiều phía, mọi người cùng nhau xây dựng thì cuộc hôn nhân ấy mới vững bền.

 

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