Trong đêm tối bất ổn, nước mắt em lăn dài nhận ra người nằm bên cạnh, khóc cạn trước nụ cười nhếch mép tố cáo điều rùng rợn của anh ta

Cường tuy cao ráo, sáng sủa nhưng cặp mắt ti hí lúc bước vào nhà cứ nhìn chằm chằm khắp cơ thể Nhung khiến Nhung cảm thấy có gì đó bất ổn. Lần đầu gặp mà Cường đã có những tiếp xúc cơ thể rất gần với Nhung khiến Nhung đỏ bừng hết cả mặt.

Nghe nói Thu – chị gái mình hôm nay đưa Cường – người yêu về ra mắt mà Nhung cứ thấy phấn khởi từ lúc biết tin. Háo hức bao nhiêu thì lúc gặp Cường thì Nhung lại thất vọng bấy nhiêu.

- Em yên tâm, chị có mắt nhìn người mà. Cứ lo tốt cho tình yêu của em đi. Suy nghĩ nhiều quá chỉ chóng già người thôi em gái ạ!

- Em có cảm giác anh ta không phải người đàng hoàng! – Nhung ngại ngùng khi nói ra câu ấy

Có vẻ như Thu đã bị tình yêu của của Cường làm cho mờ mắt, không còn nhận ra được thứ gì nữa rồi.

Cả nhà Nhung, hình như chỉ có Nhung là không có cảm tình với Cường, còn lại, từ bố mẹ Nhung, anh trai Nhung đều có cảm tình với Cường, đều bị cái sự khéo léo, ngọt ngào của Cường mê hoặc. Ngặt một nỗi, khi chỉ có hai người, Cường cứ sán lại gần Nhung, có những câu nói bóng gió rất khiếm nhã:

Ảnh minh họa: Internet

- Người yêu em có phúc thật đấy. Em vừa khéo léo, dáng lại còn chuẩn đét nữa. Thế này thì phải biết đây!

Nhung quắc mắt, ném về phía Cường cái nhìn khinh bỉ. Chuyện này Nhung biết có nói ra cũng không ai tin. Nhung hạn chế tiếp xúc tối đa với Cường. Nhung không ngờ, có một ngày chuyện tồi tệ ấy vẫn xảy ra.

Hôm nay sinh nhật Cường. Cường tổ chức buổi sinh nhật nhỏ chỉ có bạn bè và một hai người thân. Tất nhiên, Nhung cũng nằm trong danh sách khách mời. Để tránh chuyện phiền phức xảy ra, Nhung đã rủ người yêu mình đi cùng nhưng đáng tiếc, ngày ấy anh phải đi công tác. Không đi thì sẽ mất lòng chị gái, viện lý do thì cũng không biết tìm cái nào cho hợp lý. Nhung đành ngậm ngùi đến bữa tiệc với hộp quà nhỏ trên tay.

- Hôm nay em đẹp lắm, nhìn rất quyến rũ.

Nhung có cảm giác lạnh sống lưng khi Cường vừa nói, vừa dùng ánh mắt khiếm nhã lướt khắp cơ thể Nhung. Đúng, Nhung xinh đẹp, quyến rũ hơn Thu rất nhiều nhưng điều đó không có nghĩa là Cường có quyền có những hành động và lời nói như thế với Nhung.

Ảnh minh họa: Internet

- Uống mừng anh một ly được chứ? – Cường nâng ly rượu đưa cho Nhung

Nhung đã định từ chối nhưng Thu lúc ấy cũng có mặt ở đó:

- Nâng ly lên đi em để chúc mừng hạnh phúc cho anh chị nữa chứ! – Thu cười lớn, mặt đỏ bừng

Theo phép lịch sự, Nhung đã uống một ngụm nhỏ. Thấy Thu đã có vẻ đứng không vững. Cường đã nhờ Nhung đưa Thu lên lầu nghỉ, đợi chút nữa Cường sẽ đưa Thu về. Nhung đưa Thu lên đến phòng thì chính bản thân Nhung cũng thấy bất ổn. Cả người nóng bừng, đầu quay quay và mọi thứ trước mắt mờ dần. Nhung chỉ biết mình gục xuống cạnh Thu còn tất cả sau đó rất mơ hồ.

Hôm sau tỉnh dậy, Nhung cảm thấy toàn thân đau nhức, giống như vừa bị xe nghiền nát và trên người không mảnh vải che thân. Kinh khủng hơn, người nằm cạnh Nhung lúc này không phải là Thu như đêm tối qua trước khi Nhung gục xuống mà chính là Cường – kẻ gọi là anh rể tương lai của Nhung. Nhung cho Cường một cái tát trời giáng thay cho câu gọi đ.ánh thức:

- Đồ khốn, sao anh dám làm thế với tôi! – Nhung uất hận

- Cô hét lên đi, tôi sẽ nói là đêm qua cô say quá, cả hai không làm chủ được mình. Ai sẽ là người xấu hổ đây. Cô hay tôi? – Cường cười nhếch miệng

Cường mặc quần áo vào người, bỏ ra khỏi phòng mà vẫn không quên ngoái lại với vài câu sỗ sàng:

- Cảm ơn nhé em vợ! Buổi tối thật tuyệt vời. Anh phải sang đ.ánh thức vợ tương lai của anh đây!

Bị bỏ lại, nước mắt Nhung lăn dài. Nhung không hiểu sao bản thân Nhung lại không thể hét lên để mọi chuyện vỡ lở. Vì xấu hổ, nhục nhã hay vì Nhung không thể cãi lại Cường, hay bởi lòng tin mà Cường đã xây dựng ở mọi người quá lớn đây? Bản thân Nhung không thể sao quên đi được cái cảm giác nhớ nhớp lúc này. Nhung phải là gì trong tình cảnh nghiệt ngã này đây?