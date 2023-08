Tỉnh dậy bất ngờ phát hiện người nằm bên cạnh là anh rể tương lai, tôi gào thét chạy nhanh ra khỏi giường, nghe điều anh rỉ tai mà lạnh tóc gáy

Bạn bè đều tỏ ra ganh tỵ vì Tuyết ‘vớ’ được một anh chàng có điều kiện và gia thế quá tốt. Nhưng ‘nằm trong chăn mới biết chăn có rận’, chỉ có Tuyết mới hiểu được nỗi khổ tâm của mình. Tuyết làm việc trong một công ty có đãi ngộ và lương thưởng rất khá, thu nhập so với Tú không chênh lệch nhiều nhưng gia cảnh của đôi bên quả là khác xa. Bố mẹ của Tuyết chỉ là công nhân, gia đình với mức sống ‘thiếu trước hụt sau’, còn phải chăm lo cho cô em gái vừa tốt nghiệp ra trường, nên nhiều lúc Tuyết cảm thấy rất tự ti với Tú.

Như vừa ra trường và đang loay hoay rải hồ sơ, thật may vì Tú quen biết nhiều, nên dễ dàng giúp em gái của Tuyết tìm được công việc tốt. Từ đó, Như đối với hôn phu của chị tỏ ra rất sùng bái, nên Như tích cực thúc đẩy mối quan hệ của chị gái và anh rể tương lai.

Khi Tú và Như đang trên đường đến đón Tuyết tan ca để thử váy cưới, Như nghịch ngợm trêu: ‘Anh Tú nè, đến ngày cưới của hai anh chị, phù dâu như em nên mặc kiểu váy nào vừa đẹp nhưng không khiến cô dâu lu mờ ạ?’. Tú cốc đầu Như và dịu dàng: ‘Em ngốc lắm, phải tập gọi là anh rể đi nhé’.

Sắp đến nơi thì Tú nhận được cuộc gọi của Tuyết, Tuyết bảo hôm nay cô phải tăng ca. Thế là Tú rủ Như đi ăn: ‘Chị của em đúng là ‘ham công tiếc việc’, gần đến ngày trọng đại mà còn tâm trí để tăng ca, anh em mình đi ăn vậy’. Như vui vẻ trả lời: ‘Em muốn ăn thịt nướng, uống thêm chút bia nữa càng ngon ạ’.

Ảnh minh họa: Internet

Tối hôm đó, Như và Tú đã ăn uống no say và trò chuyện rất lâu, Như vui đến nỗi uống quá chén, say đến mức không biết trời trăng mây gió.

Hôm sau tỉnh dậy, Như cảm thấy toàn thân đau nhức, giống như vừa bị xe nghiền nát. Như phát hiện người nằm bên cạnh không ai khác chính là Tú. Như giật mình hoảng hốt, cô không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì, cô sợ hãi đến mức phát khóc.

Tú liền ôm Như vào lòng trấn an: ‘Đừng sợ, cứ xem như tối qua chưa từng xảy ra chuyện gì, anh là bác sĩ, sẽ không để em dính thai đâu, đừng nói chuyện này với chị gái của em’.

Như nghe xong liền cảm thấy khó chịu, cô cảm thấy như mình vừa hủy hoại hạnh phúc của chị gái, cô không dám nói với chị những điều đã xảy ra, cô biết, nếu nói ra ngay cả tình cảm chị em cũng rạn nứt.

Cô cũng có chút suy nghĩ không hay về người anh rể tương lai của mình, không rõ là vì cả hai quá say hay anh ta cũng là kẻ Sở Khanh đ.ánh hoa muốn đ.ánh cả cụm như thế này. Vì sao anh ta thản nhiên đến thế, chẳng có chút bối rối nào? Nếu không nói ra việc Tú là sự lựa chọn sai lầm của chị gái cô thì phải sao đây?