Tỉnh dậy bất ngờ phát hiện người nằm bên cạnh là anh rể tương lai, tôi gào thét chạy nhanh ra khỏi giường, nghe điều anh rỉ tai mà lạnh tóc gáy

Tâm sự 02/02/2023 17:14

Ngờ đâu anh ta ôm vào lòng, ghé sát tai an ủi bằng một câu nói. Nghe xong, tôi xót xa cùng cực, thương cho số phận.

Như và Tuyết là hai chị em, Tuyết là chị, Như là em, tình cảm giữa hai người rất tốt, dù cách nhau 3 tuổi nhưng họ rất thân thiết, không bao giờ giấu giếm nhau điều gì.

Tuyết năm nay 26 tuổi, đã đến độ tuổi lập gia đình nên họ hàng liền sắp xếp cho cô một cuộc xem mắt. Tuyết đã gặp một chàng trai tuyệt vời, đó chính là Tú, anh hiện là bác sĩ trong bệnh viện đa khoa, thu nhập rất cao, gia thế hiển hách, bố mẹ anh đều là viên chức cấp cao nay đã nghỉ hưu.

Bạn bè đều tỏ ra ganh tỵ vì Tuyết ‘vớ’ được một anh chàng có điều kiện và gia thế quá tốt. Nhưng ‘nằm trong chăn mới biết chăn có rận’, chỉ có Tuyết mới hiểu được nỗi khổ tâm của mình. Tuyết làm việc trong một công ty có đãi ngộ và lương thưởng rất khá, thu nhập so với Tú không chênh lệch nhiều nhưng gia cảnh của đôi bên quả là khác xa. Bố mẹ của Tuyết chỉ là công nhân, gia đình với mức sống ‘thiếu trước hụt sau’, còn phải chăm lo cho cô em gái vừa tốt nghiệp ra trường, nên nhiều lúc Tuyết cảm thấy rất tự ti với Tú.

Tỉnh dậy bất ngờ phát hiện người nằm bên cạnh là anh rể tương lai, tôi gào thét chạy nhanh ra khỏi giường, nghe điều anh rỉ tai mà lạnh tóc gáy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bố mẹ Tú rất ưng ý Tuyết, hẹn hò nhau được nửa năm, Tú và Tuyết quyết định tiến đến hôn nhân, gia đình đôi bên đều đồng ý, ấn định 3 tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ.

Như vừa ra trường và đang loay hoay rải hồ sơ, thật may vì Tú quen biết nhiều, nên dễ dàng giúp em gái của Tuyết tìm được công việc tốt. Từ đó, Như đối với hôn phu của chị tỏ ra rất sùng bái, nên Như tích cực thúc đẩy mối quan hệ của chị gái và anh rể tương lai.

Khi Tú và Như đang trên đường đến đón Tuyết tan ca để thử váy cưới, Như nghịch ngợm trêu: ‘Anh Tú nè, đến ngày cưới của hai anh chị, phù dâu như em nên mặc kiểu váy nào vừa đẹp nhưng không khiến cô dâu lu mờ ạ?’. Tú cốc đầu Như và dịu dàng: ‘Em ngốc lắm, phải tập gọi là anh rể đi nhé’.

Sắp đến nơi thì Tú nhận được cuộc gọi của Tuyết, Tuyết bảo hôm nay cô phải tăng ca. Thế là Tú rủ Như đi ăn: ‘Chị của em đúng là ‘ham công tiếc việc’, gần đến ngày trọng đại mà còn tâm trí để tăng ca, anh em mình đi ăn vậy’. Như vui vẻ trả lời: ‘Em muốn ăn thịt nướng, uống thêm chút bia nữa càng ngon ạ’.

Tỉnh dậy bất ngờ phát hiện người nằm bên cạnh là anh rể tương lai, tôi gào thét chạy nhanh ra khỏi giường, nghe điều anh rỉ tai mà lạnh tóc gáy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tối hôm đó, Như và Tú đã ăn uống no say và trò chuyện rất lâu, Như vui đến nỗi uống quá chén, say đến mức không biết trời trăng mây gió.

Hôm sau tỉnh dậy, Như cảm thấy toàn thân đau nhức, giống như vừa bị xe nghiền nát. Như phát hiện người nằm bên cạnh không ai khác chính là Tú. Như giật mình hoảng hốt, cô không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì, cô sợ hãi đến mức phát khóc.

Tú liền ôm Như vào lòng trấn an: ‘Đừng sợ, cứ xem như tối qua chưa từng xảy ra chuyện gì, anh là bác sĩ, sẽ không để em dính thai đâu, đừng nói chuyện này với chị gái của em’.

Như nghe xong liền cảm thấy khó chịu, cô cảm thấy như mình vừa hủy hoại hạnh phúc của chị gái, cô không dám nói với chị những điều đã xảy ra, cô biết, nếu nói ra ngay cả tình cảm chị em cũng rạn nứt.

Cô cũng có chút suy nghĩ không hay về người anh rể tương lai của mình, không rõ là vì cả hai quá say hay anh ta cũng là kẻ Sở Khanh đ.ánh hoa muốn đ.ánh cả cụm như thế này. Vì sao anh ta thản nhiên đến thế, chẳng có chút bối rối nào? Nếu không nói ra việc Tú là sự lựa chọn sai lầm của chị gái cô thì phải sao đây?

 

Hẹn gặp tình nhân ở nơi bí mật không ai biết, chồng ú ớ không ra tiếng chứng kiến vợ và bồ cùng bước ra từ trong nhà tắm, choáng váng vì câu trả lời ở phía sau

Hẹn gặp tình nhân ở nơi bí mật không ai biết, chồng ú ớ không ra tiếng chứng kiến vợ và bồ cùng bước ra từ trong nhà tắm, choáng váng vì câu trả lời ở phía sau

Anh ta cũng phải hốt hoảng, vợ... vợ... em... sao em lại ở đây. Mặt anh tái mét không còn hột máu để rồi lúc ấy, cả hai người phụ nữ đều nhìn thẳng thừng nhìn anh.

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