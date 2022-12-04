Phát hiện chồng gần đây cứ 'tới lui' với tình cũ, còn vô tình đọc được tin nhắn 'Nếu được chọn lại anh có cưới em không' và câu trả lời đầy bất ngờ của chồng

Tâm sự 04/12/2022 08:55

Thời gian gần đây Thành hay về muộn. Anh bảo công ty nhận nhiều dự án mới nên phải làm việc nhiều hơn.

Sống với nhau đã ngót 4 năm nhưng những lần cãi vã đếm trên đầu ngón tay. Minh chẳng trông mong cao xa, chỉ nghĩ cứ hết mình đi rồi được đến đâu thì đến. Đối với Minh, đàn ông đã có bản lĩnh, vợ chu toàn, gia đình yên ấm thì chẳng bao giờ phải lo người thứ 3 xen vào. Vậy nên, Minh tin tưởng chồng tuyệt đối.

"Này, anh hỏi thật, em có khó chịu với cô thư ký của anh không?", Thành cười cười trêu vợ. Đúng là mấy lần đến công ty chồng nhìn cách ăn mặc có phần thiếu kín đáo của cô ta Minh cũng không được vừa mắt. Nhưng cô vẫn bình thản đáp: "Đâu có ảnh hưởng gì đến em. Cô ta có năng lực là được. Mà càng như thế càng chứng tỏ được bản lĩnh của anh". Thành phá lên cười. Anh luôn bảo Minh không biết ghen nên thi thoảng thử vợ 1 chút.

Thời gian gần đây Thành hay về muộn. Anh bảo công ty nhận nhiều dự án mới nên phải làm việc nhiều hơn. Thoạt đầu Minh cũng tin nhưng cho đến khi chính mắt cô nhìn thấy Thành đi ăn với 1 cô gái lạ trong nhà hàng thì Minh bắt đầu dậy sóng trong lòng. Có thể là đối tác, bạn đồng nghiệp, hoặc là một mối quan hệ nào đó. Cơ bản 2 người họ cũng không có sự va chạm thân thể hay đi quá giới hạn, Minh vẫn nên tin tưởng và tôn trọng chồng.

Phát hiện chồng gần đây cứ 'tới lui' với tình cũ, còn vô tình đọc được tin nhắn 'Nếu được chọn lại anh có cưới em không' và câu trả lời đầy bất ngờ của chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lần thứ 2, vẫn là cô gái ấy, từ phòng làm việc của Thành đi ra, ánh mắt nhìn Minh có chút khiêu khích khó hiểu. Minh có hỏi thì Thành bảo cô ấy là khách hàng.

Lần thứ 3 và cũng là lần sự nghi ngờ của Minh là hoàn toàn có cơ sở. Cô mang đồ ăn khuya đến cho chồng và bắt gặp Thành đang dìu cô ta đi dưới sảnh. 1 người vốn điềm đạm như Minh thì không thể cư xử lỗ mãng. Nhất định cô phải hỏi cho rõ ràng.

"Cô khách hàng hôm trước có vẻ thân mật với anh nhỉ? Không phải gặp anh nên xúc động tụt huyết áp đó chứ?", Minh thủng thẳng hỏi chồng. Thành nhíu mày, bất giác quay ra nhìn vợ tủm tỉm: "Em nhìn thấy lúc nào? Vợ anh biết ghen cơ đấy. Đúng là hôm nay sức khỏe cô ấy không tốt thật. Lúc đi xuống sảnh hơi choáng ngã nên anh dìu cô ấy dậy. Chuyện chỉ có thế thôi".

1 lời giải thích chả thỏa đáng chút nào. Minh sẽ âm thầm điều tra để bắt tận tay cho Thành khỏi chối cãi. Có tí chức tí quyền là hư hỏng như thế đấy.

Mấy hôm nay, laptop Minh hỏng nên cô dùng tạm máy của chồng. Không ngờ, nhân dịp quý báu này mà Minh mới biết thân phận thực sự của cô ả kia. Mở messenger cả hàng loạt tin nhắn mới cô ta gửi mà Thành chưa kịp đọc. Nhìn avatar Minh nhận ra ngay đó là ai.

Thật không tin nổi, ả ta là người yêu cũ của Thành. Cô biết ngay mà, đã thế Minh phải chụp màn hình đoạn hội thoại để lấy bằng chứng.

"Tôi không ngờ anh lại phản bội tôi thế này: 'Nếu được chọn lại anh có cưới em không? - Cho anh nói thật lòng nhé. Chắc chắn là anh chuẩn bị cho đám cưới của chúng ta trước ngày em bỏ đi rồi'. Đáng sợ thật! Sao anh với cô ta lại có thể làm thế khi 2 người đã có gia đình?", Minh đau khổ nhắn tin cho chồng.

Phát hiện chồng gần đây cứ 'tới lui' với tình cũ, còn vô tình đọc được tin nhắn 'Nếu được chọn lại anh có cưới em không' và câu trả lời đầy bất ngờ của chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đến cả tiếng sau Thành mới gọi lại. Nhưng thay vì giải thích hay xin lỗi anh thở dài rồi trách Minh: "Lần sau đọc thì đọc cho hết nhé. Chưa chi đã mắng oan chồng là tối về chồng phạt đấy".

Minh ngạc nhiên tắt vội máy để đọc tiếp câu trả lời của Thành với tình cũ: "... Chắc chắn là anh chuẩn bị cho đám cưới của chúng ta trước ngày em bỏ đi rồi. Và sau đó anh sẽ hủy hôn em ngay giữa lễ đường để em hiểu việc không biết trân trọng người khác nó như nào. Anh đã rất lịch sự với em, vì hiện tại em là khách hàng của anh và những chuyện quá khứ cũng đã qua rồi. Nhưng em lại cố tình làm mọi thứ đi quá giới hạn. Em không đủ tư cách để so sánh với vợ anh. Hợp đồng này nếu em muốn, anh có thể bỏ".

Minh quệt vội nước mắt, vỡ òa cảm xúc. Cô gọi lại ngay cho chồng xin lỗi. Đúng là người đàn ông của bạn đã có bản lĩnh thì thả ra chẳng lo gì mất.

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Ly đưa ra nhận xét, rằng nếu thi thoảng cho đi nhờ cô chắc chắn không bắt bẻ. Nhưng ngày nào cũng đưa đón tận nhà như thế, là việc 1 người đàn ông có vợ nên làm hay sao? Vợ mình ở nhà đã đưa đón được tận tình tới mức ấy?

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