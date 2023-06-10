Nửa đêm nghe tiếng gõ cửa liên hồi, tôi 'sốc tột độ' chứng kiến chị dâu đỡ anh hàng xóm say lè nhè vào nhà, cảnh tượng ngay sau đó còn bàng hoàng hơn

Tâm sự 10/06/2023 11:16

Đến nửa đêm, tôi nghe tiếng gõ cửa liên hồi, bên ngoài còn có tiếng đàn ông lè nhè như đang say. Tôi cảm thấy lạ nên không dám ra mở cửa.

Tôi có hai anh trai, một anh hai ở quê chăm sóc bố mẹ, còn anh ba lên thành phố đi làm. Anh ba tôi lấy vợ đã hai năm nhưng vẫn chưa có con. Nhưng bố mẹ tôi cũng không hối thúc hai người, mẹ tôi không làm khó dễ con dâu. Có điều tôi cứ cảm thấy vợ của anh ba có gì đó không đúng. Chị rất ít khi về thăm bố mẹ chồng, hầu hết đều là anh trai tôi về. Nếu bố mẹ tôi hỏi tới thì anh luôn tìm cái cớ để bênh vợ.

Nửa đêm nghe tiếng gõ cửa liên hồi, tôi 'sốc tột độ' chứng kiến chị dâu đỡ anh hàng xóm say lè nhè vào nhà, cảnh tượng ngay sau đó còn bàng hoàng hơn - Ảnh 1
Tôi có hai anh trai, một anh hai ở quê chăm sóc bố mẹ, còn anh ba lên thành phố đi làm - Ảnh minh họa: Internet

Tuần vừa rồi tôi lên thành phố có việc nên ở nhờ nhà anh trai ba ngày. Anh ba ở trong một khu trọ, tôi cũng ngại lắm khi lên ở nhờ cùng vợ chồng anh trai. Nhưng anh ba không an tâm để tôi ở khách sạn nên một mực lôi tôi về nhà ở. Chị dâu không tỏ ra khó chịu, hay hỏi han tôi có cần giúp đỡ không.

Ở nhà anh ba đến ngày thứ hai, anh rủ tôi đi sang nhà họ hàng trong thành phố ăn tiệc rồi ngủ lại đó một hôm. Tôi hỏi sao anh không dẫn vợ đi cùng, anh cười bảo chị dâu không thích. Sáng hôm đó tôi đồng ý với anh, cũng thông báo với chị dâu cả hai sẽ không trở về. Nhưng đến chiều tôi thấy không khỏe nên anh ba đi một mình. Khi về nhà tôi thấy chị dâu không có ở nhà, đến đêm cũng chẳng thấy đâu. Tôi đóng cửa đi ngủ và nghĩ chắc chị dâu chắc đã báo với anh ba rồi.

Đến nửa đêm, tôi nghe tiếng gõ cửa liên hồi, bên ngoài còn có tiếng đàn ông lè nhè như đang say. Tôi cảm thấy lạ nên không dám ra mở cửa. Tôi ở trên gác nghe tiếng mở cửa từ bên ngoài, tôi nghe giọng đàn ông gọi hai tiếng “em yêu”. Sau đó, tôi điếng người thấy cảnh tượng bất ngờ. Chị dâu tôi đang đỡ anh hàng xóm vào phòng. Anh ta liên tục ôm rồi hôn chị dâu.

Nửa đêm nghe tiếng gõ cửa liên hồi, tôi 'sốc tột độ' chứng kiến chị dâu đỡ anh hàng xóm say lè nhè vào nhà, cảnh tượng ngay sau đó còn bàng hoàng hơn - Ảnh 2
Đến nửa đêm, tôi nghe tiếng gõ cửa liên hồi, bên ngoài còn có tiếng đàn ông lè nhè như đang say - Ảnh minh họa: Internet

Vì tôi ở trên gác lại không lên tiếng nên chị dâu không nhìn thấy tôi. Nhưng vì tôi quá bất ngờ nên quờ quạng tay chân làm rơi cuốn sách xuống. Chị dâu ngẩng lên tái mặt nhìn thấy tôi. Sau đó chị đưa gã hàng xóm kia về phòng bên cạnh, quay lại van xin tôi đừng nói với anh trai. Chị trách anh tôi không có thời gian cho chị, chị cảm thấy rất cô đơn nên tìm anh hàng xóm giải khuây. Chị hứa với tôi sẽ cắt đứt với gã ta.

Nửa đêm nghe tiếng gõ cửa liên hồi, tôi 'sốc tột độ' chứng kiến chị dâu đỡ anh hàng xóm say lè nhè vào nhà, cảnh tượng ngay sau đó còn bàng hoàng hơn - Ảnh 3
Chị dâu đưa gã hàng xóm kia về phòng bên cạnh, quay lại van xin tôi đừng nói với anh trai - Ảnh minh họa: Internet

Tôi rất tức giận nhưng lại thương anh trai vô cùng. Tôi biết anh rất thương vợ, ngày anh cưới được vợ anh còn khóc vì mừng vui. Giờ tôi nói với anh trai chắc anh sẽ đau lòng lắm. Nhưng nếu không nói, chị dâu lại tái phạm thì sao? Tôi phải làm sao đây?

Chồng mất chưa lâu, nửa đêm giật mình thức dậy tôi 'điếng người' khi nghe tiếng rên la của chị giúp việc, cảnh tượng sau đó còn đau đớn hơn

Chồng mất chưa lâu, nửa đêm giật mình thức dậy tôi 'điếng người' khi nghe tiếng rên la của chị giúp việc, cảnh tượng sau đó còn đau đớn hơn

Khi mở cửa phòng, tôi bần thần khi thấy chị giúp việc đang nằm trên giường, hai tay ôm lấy bụng, quằn quại rên la.

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