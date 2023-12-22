Nửa đêm khát khô cổ, tôi giật mình tỉnh dậy uống nước, nào ngờ phải bàng hoàng khi thấy người nằm kế bên

Sáng sớm, tôi tranh thủ lúc sếp còn ngủ để "chuồn" trước. Nhưng nghĩ đến cảnh đêm đó, mặt mày tôi lại nóng rực.

Tôi mới chân ướt chân ráo vào công ty nhưng có năng lực nên được sếp trọng dụng lắm. Sếp tôi năm nay 45 tuổi, đã ly hôn chồng nên đang dốc sức cho công việc. Đi tiếp khách hàng, đi kí hợp đồng, sếp đều đưa tôi đi cùng để tôi được trải nghiệm và bồi dưỡng năng lực. Vì thế, mối quan hệ giữa chúng tôi càng lúc càng thân thiết.

Mấy hôm trước, sếp rủ tôi đến nhà nhậu. Căn hộ chung cư rộng rãi, tiện nghi, có view tuyệt đẹp. Chúng tôi vừa uống rượu, vừa nghe nhạc, vừa trò chuyện. Rồi tôi say lúc nào không biết.

Ảnh minh họa: Internet

Nửa đêm, thấy cổ khát khô, tôi giật mình tỉnh dậy, định đi tìm nước uống. Nhưng rồi thấy lành lạnh, tôi sửng sốt khi thấy mình chẳng mặc gì cả. Nhìn qua bên cạnh, tôi càng bàng hoàng khi thấy sếp đang ngủ ngon lành.

Tôi như bị điện giật, đầu óc cứ tê rần. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Lúc tôi đang hoang mang thì sếp cũng tỉnh dậy.

Chị ấy bảo tôi tự về hoặc ngủ lại tới sáng cũng được, tùy ý. Còn chuyện "tình một đêm" là chuyện bình thường, tôi không cần bận tâm đến.

Ảnh minh họa: Internet

Sáng sớm, tôi tranh thủ lúc sếp còn ngủ để "chuồn" trước. Nhưng nghĩ đến cảnh đêm đó, mặt mày tôi lại nóng rực. Mấy hôm nay, sếp vẫn nói chuyện với tôi như chẳng có gì xảy ra. Chỉ có tôi là luống cuống, khó xử thôi.

Sáng nay, sếp mới nhắn tin, bảo nếu tôi chưa có người yêu thì tổ chức đám cưới, sếp cũng thích tôi. Tôi phân vân lắm. Nếu cưới sếp, về kinh tế thì chẳng có gì đáng lo. Tôi cũng thích tính sếp. Chỉ là khoảng cách tuổi tác giữa chúng tôi khá lớn, tôi nhỏ hơn sếp tới 12 tuổi. Liệu chúng tôi có hạnh phúc nổi không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nua-em-khat-kho-co-toi-giat-minh-tinh-day-uong-nuoc-nao-ngo-phai-bang-hoang-khi-thay-nguoi-nam-ke-ben-639444.html