Nửa đêm khát khô cổ, tôi giật mình tỉnh dậy uống nước, nào ngờ phải bàng hoàng khi thấy người nằm kế bên

Tâm sự 22/12/2023 13:10

Sáng sớm, tôi tranh thủ lúc sếp còn ngủ để "chuồn" trước. Nhưng nghĩ đến cảnh đêm đó, mặt mày tôi lại nóng rực.

Tôi mới chân ướt chân ráo vào công ty nhưng có năng lực nên được sếp trọng dụng lắm. Sếp tôi năm nay 45 tuổi, đã ly hôn chồng nên đang dốc sức cho công việc. Đi tiếp khách hàng, đi kí hợp đồng, sếp đều đưa tôi đi cùng để tôi được trải nghiệm và bồi dưỡng năng lực. Vì thế, mối quan hệ giữa chúng tôi càng lúc càng thân thiết.

Mấy hôm trước, sếp rủ tôi đến nhà nhậu. Căn hộ chung cư rộng rãi, tiện nghi, có view tuyệt đẹp. Chúng tôi vừa uống rượu, vừa nghe nhạc, vừa trò chuyện. Rồi tôi say lúc nào không biết.

Nửa đêm khát khô cổ, tôi giật mình tỉnh dậy uống nước, nào ngờ phải bàng hoàng khi thấy người nằm kế bên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nửa đêm, thấy cổ khát khô, tôi giật mình tỉnh dậy, định đi tìm nước uống. Nhưng rồi thấy lành lạnh, tôi sửng sốt khi thấy mình chẳng mặc gì cả. Nhìn qua bên cạnh, tôi càng bàng hoàng khi thấy sếp đang ngủ ngon lành.

Tôi như bị điện giật, đầu óc cứ tê rần. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Lúc tôi đang hoang mang thì sếp cũng tỉnh dậy.

Chị ấy bảo tôi tự về hoặc ngủ lại tới sáng cũng được, tùy ý. Còn chuyện "tình một đêm" là chuyện bình thường, tôi không cần bận tâm đến.

Nửa đêm khát khô cổ, tôi giật mình tỉnh dậy uống nước, nào ngờ phải bàng hoàng khi thấy người nằm kế bên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sáng sớm, tôi tranh thủ lúc sếp còn ngủ để "chuồn" trước. Nhưng nghĩ đến cảnh đêm đó, mặt mày tôi lại nóng rực. Mấy hôm nay, sếp vẫn nói chuyện với tôi như chẳng có gì xảy ra. Chỉ có tôi là luống cuống, khó xử thôi.

Sáng nay, sếp mới nhắn tin, bảo nếu tôi chưa có người yêu thì tổ chức đám cưới, sếp cũng thích tôi. Tôi phân vân lắm. Nếu cưới sếp, về kinh tế thì chẳng có gì đáng lo. Tôi cũng thích tính sếp. Chỉ là khoảng cách tuổi tác giữa chúng tôi khá lớn, tôi nhỏ hơn sếp tới 12 tuổi. Liệu chúng tôi có hạnh phúc nổi không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

 

Tò mò trước tấm di ảnh bị phủ kín ở nhà người yêu, lúc mở ra xem kĩ, tôi sốc nặng trước điều ấy

Tò mò trước tấm di ảnh bị phủ kín ở nhà người yêu, lúc mở ra xem kĩ, tôi sốc nặng trước điều ấy

Cảm thấy quá tò mò, tôi bèn vén tấm vải lên thì đập vào mắt là ảnh một người phụ nữ cùng nụ cười rạng rỡ...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 7 giờ 55 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 7 giờ 57 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 8 giờ 0 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 8 giờ 2 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 18 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 9 giờ 2 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 10 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu