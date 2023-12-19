Tò mò trước tấm di ảnh bị phủ kín ở nhà người yêu, lúc mở ra xem kĩ, tôi sốc nặng trước điều ấy

Tâm sự 19/12/2023 16:42

Cảm thấy quá tò mò, tôi bèn vén tấm vải lên thì đập vào mắt là ảnh một người phụ nữ cùng nụ cười rạng rỡ...

Tôi nhận lời làm người yêu Hùng đã được nửa năm. Khi mới quen, anh đã giới thiệu sơ qua về bản thân. Bố anh mất cách đây 8 năm, bây giờ nhà chỉ còn mình mẹ. Thời gian tìm hiểu qua lại, tôi cũng tò mò nên đã hỏi về những mối tình cũ của Hùng. Đứng trước câu hỏi đó, anh thường ậm ờ cho qua, hoặc nói ai cũng có người cũ, anh không muốn tôi khơi lại những chuyện đó.

Cách đây vài hôm, tôi có về nhà người yêu chơi. Mẹ anh đón tiếp tôi rất nhiệt tình. Lúc Hùng ra ngoài có việc, bác tâm sự:

"Hùng nhà bác lận đận tình duyên. Chắc nó cũng kể con biết rồi".

Tò mò trước tấm di ảnh bị phủ kín ở nhà người yêu, lúc mở ra xem kĩ, tôi sốc nặng trước điều ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi thấy tôi ngạc nhiên và hỏi đó là chuyện gì thì bác lại lảng sang chuyện khác. Để tránh né tôi, bác lấy cớ vào bếp cắm cơm. Lúc này tôi mới nhìn lên bàn thờ nhà người yêu và thấy rất lạ. Một chiếc di ảnh bị phủ vải đỏ, bên cạnh đó là di ảnh người đàn ông trung niên. Rõ ràng Hùng nói với tôi rằng mình không có anh em và chỉ có bố anh là người đã khuất.

Cảm thấy quá tò mò, tôi bèn vén tấm vải lên thì đập vào mắt là ảnh một người phụ nữ cùng nụ cười rạng rỡ của chị ấy. Lúc này, trong lòng tôi là ngổn ngang những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Bởi lẽ có lần, tôi vô tình nhìn thấy một bức ảnh trong điện thoại người yêu. Và đó chính là người phụ nữ trong tấm di ảnh này.

Tò mò trước tấm di ảnh bị phủ kín ở nhà người yêu, lúc mở ra xem kĩ, tôi sốc nặng trước điều ấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi ra về, tôi hỏi Hùng rằng cô gái ấy có quan hệ gì với gia đình anh. Đến lúc này, Hùng mới lắp bắp nói đó là người vợ đã khuất của mình. Thì ra anh đã kết hôn một lần. Cưới được gần một năm thì chị ấy gặp nạn rồi qua đời. Chuyện xảy ra đã 6 năm rồi nhưng Hùng vẫn không có dũng khí để kể với tôi.

Nếu Hùng nói với tôi ngay từ đầu thì tôi đã không lấn cấn. Đằng này anh lại giấu kín, khiến tôi nghĩ anh chưa từng trải qua đời vợ nào. Giả sử hôm ấy tôi không phát hiện và gặng hỏi, Hùng sẽ im lặng đến lúc nào đây? Sau chuyện này, niềm tin của tôi dành cho người yêu cũng bị lung lay. Tôi có nên thông cảm và tin vào những lời anh nói không?

(ngan.viet...@gmail.com)

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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