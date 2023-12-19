Cô em chồng 'ngọt như mía lùi' đến ở nhờ nửa tháng, vô tình nghe tiếng động trong phòng ngủ, tôi ngã ngửa trước sự thật

Gần 10 giờ, tôi chết lặng khi thấy Hải rón rén về nhà rồi đi thẳng vào phòng của Thy....

Tôi thấy cũng bất tiện nhưng tính tôi cũng dễ động lòng trước người có hoàn cảnh khó khăn. Huống hồ, đó còn là họ hàng của chồng tương lai. Tôi nghĩ cũng chỉ nửa tháng, chắc sẽ không có vấn đề gì. Khoảng 3 hôm sau, Thy chuyển đến nhà tôi. Trông cô ấy xinh xắn lại thật thà nên tôi có cảm tình đặc biệt. Nhưng tôi lại thấy lạ, Hải muốn giúp đỡ cô em họ này thì có nghĩa là họ khá thân thiết với nhau. Vậy sao những lần tôi về quê Hải chơi, tôi chưa từng thấy cô ấy? Đặc biệt, Hải và Thy hầu như chẳng nói chuyện gì nhiều với nhau. Ban đầu tôi nghĩ chắc do quan hệ giữa hai người như thế. Đến một hôm, chồng tôi báo sẽ về nhà trễ, nói tôi đừng đợi anh. Hôm đó tôi cũng mệt nên lên giường sớm. Nửa đêm, tôi bất ngờ thức giấc rồi đi ra ngoài. Đi gần đến phòng của Thy, tôi sững người nghe tiếng động nhạy cảm phát ra, nhỏ rồi lớn dần. Nhưng vì cửa khóa, tôi không thể biết bên trong có gì.

Ảnh minh họa: Internet Đến đêm thứ hai, tôi vẫn nghe thấy tiếng động đó phát ra từ phòng của Thy. Khi tôi gõ cửa hỏi có chuyện gì thì một lúc sau Thy mới lên tiếng rằng em đó là âm thanh em đang chơi game. Tôi thấy rất kì lạ nhưng vẫn đi về phòng ngủ. Nhưng khi tôi đi về quay, tôi phát hiện vì sao giày của Hải lại để trước phòng của Thy? Rõ ràng anh nói hôm nay tăng ca mà? Đến đêm thứ ba, tôi giả vờ đi ngủ sớm nhưng len lén mở hé cửa để xem tình hình bên ngoài. Gần 10 giờ, tôi chết lặng khi thấy Hải rón rén về nhà rồi đi thẳng vào phòng của Thy. Tôi đợi một hồi lâu không thấy anh ra thì hùng hổ chạy đến đập cửa liên tục. Phải mất một lúc thì Thy mới mở cửa, tôi xông thẳng vào phòng tìm kiếm rồi lôi Hải ra từ trong tủ quần áo.

Ảnh minh họa: Internet Hải thú thật với tôi rằng Thy là bạn gái cũ của anh. Thấy cô ấy không có nơi ở nên anh mềm lòng để cô ấy sống cùng chúng tôi. Sau đó, hai người tình cũ không rủ cũng tới, quấn lấy nhau. Tôi quyết định hủy hôn với Hải, dù anh có xin tôi tha thứ. Tôi quá thất vọng và tổn thương, bị lừa dối cay đắng như thế là đủ rồi. Tôi cảm thấy kinh tởm Hải thì sao có thể cùng anh trở thành vợ chồng được nữa?

Nghe thấy bạn gái buồn rầu nói ra số tiền tiết kiệm ít ỏi, tôi giật mình khi thấy 5 cuốn sổ tiết kiệm giá trị khủng Thế nhưng khi cô ấy lấy 5 cuốn sổ tiết kiệm tổng trị giá 5 tỷ ra khoe thì tôi giật mình, đến nỗi đánh rơi bát cơm lúc nào không hay.

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