Nghe thấy bạn gái buồn rầu nói ra số tiền tiết kiệm ít ỏi, tôi giật mình khi thấy 5 cuốn sổ tiết kiệm giá trị khủng

Tâm sự 19/12/2023 16:02

Thế nhưng khi cô ấy lấy 5 cuốn sổ tiết kiệm tổng trị giá 5 tỷ ra khoe thì tôi giật mình, đến nỗi đánh rơi bát cơm lúc nào không hay.

Tôi và Trân yêu nhau gần một năm nay, nhiều lần cô ấy tỏ ý muốn cưới vì đã lớn tuổi nhưng tôi lưỡng lự. Nếu cưới Trân thì tôi quá thiệt thòi, bởi tôi hơn cô ấy mọi mặt.

Tôi đẹp trai, cao ráo lại đang có công việc ổn định. Còn Trân ngoại hình bình thường, làm công nhân. Bạn bè tôi thắc mắc không hiểu tôi yêu cô ấy ở điểm gì nữa? Có lẽ cách nói chuyện vui vẻ và tốt tính của Trân đã lôi kéo tình yêu của tôi.

Hôm qua là ngày nghỉ, tôi qua phòng trọ của Trân ăn cơm. Trong lúc ăn uống hai đứa nói chuyện về sự giàu có của ông bà chủ trọ. Đột ngột Trân than thở nói ra số tiền tiết kiệm 10 năm đi làm có được, quá ít ỏi so với mong muốn của cô ấy.

Tôi tò mò hỏi bạn gái tích lũy được bao nhiêu? Cô ấy giơ 1 bàn tay lên, tôi hồn nhiên đoán là 500 triệu. Trân lắc đầu, nói là 5 tỷ. Tôi cho là cô ấy "làm màu" nên không tin.

Nghe thấy bạn gái buồn rầu nói ra số tiền tiết kiệm ít ỏi, tôi giật mình khi thấy 5 cuốn sổ tiết kiệm giá trị khủng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng khi cô ấy lấy 5 cuốn sổ tiết kiệm tổng trị giá 5 tỷ ra khoe thì tôi giật mình, đến nỗi đánh rơi bát cơm lúc nào không hay.

Trân bảo nghề công nhân vất vả lắm, không thể trụ được khi lớn tuổi. Thế nên cô ấy đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm có được góp với công ty của anh họ để mua đất. Không liều sao có thể giàu được?

May mắn liên tiếp đến với anh em Trân và kết quả là có số vốn này. Cô ấy bảo hiện đang chờ chỗ nào đất rẻ tính mua tiếp. Cô ấy muốn nhân đôi nhân ba số tiền đang có.

Tôi đây 12 năm đi làm rồi mà trong tay không có một đồng nào. Tiền lương tháng nào hết tháng đó. Trân giỏi giang và giàu có hơn tôi tưởng rất nhiều. Thế này tôi sao xứng đáng lấy cô ấy được?

Nghe thấy bạn gái buồn rầu nói ra số tiền tiết kiệm ít ỏi, tôi giật mình khi thấy 5 cuốn sổ tiết kiệm giá trị khủng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trân hỏi tôi có bao nhiêu vốn trong tay rồi? Cô ấy tỏ ý muốn chung tiền với tôi mua một căn hộ chung cư để chuẩn bị cho cuộc hôn nhân của hai đứa. Tôi không dám trả lời thẳng vào vấn đề, cố tình lảng tránh sang chuyện khác.

Bây giờ tôi không còn tự tin đi bên cạnh Trân nữa. Nếu tôi nói mình không có khoản tiền nào trong tay, liệu bạn gái có khinh thường tôi không?

(vanhung...@gmail.com)

 

Hơn 1,5 năm kết hôn vẫn chưa có con, mẹ chồng khăng khăng đuổi tôi ra khỏi nhà, nào ngờ cầm xấp giấy dưới sàn, bà sửng sốt vì điều ấy

Hơn 1,5 năm kết hôn vẫn chưa có con, mẹ chồng khăng khăng đuổi tôi ra khỏi nhà, nào ngờ cầm xấp giấy dưới sàn, bà sửng sốt vì điều ấy

Tôi đã nhẫn nhịn quá lâu, không thể im lặng được nữa. Tôi bỏ mặc bà đang đứng giữa nhà hùng hổ la mắng.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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