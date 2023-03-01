Nửa đêm 'giật mình' thấy bóng người trước cửa phòng, tôi canh bắt tận tay thì hoảng hốt khi biết được danh tính thực sự

Tâm sự 01/03/2023 07:22

Tôi mới sinh em bé được gần 1 tháng. Từ ngày có con, tôi khó ngủ hơn bình thường. Bởi cứ 2-3 tiếng lại phải dậy cho con ti, thay bỉm cho bé và rất khó để ngủ lại. Chính vì mất ngủ nên dạo gần đây, tôi phát hiện nửa đêm rất hay có một bóng người thập thò ở cửa phòng tôi.

Tôi mới sinh em bé được gần 1 tháng. Từ ngày có con, tôi khó ngủ hơn bình thường. Bởi cứ 2-3 tiếng lại phải dậy cho con ti, thay bỉm cho bé và rất khó để ngủ lại. Chính vì mất ngủ nên dạo gần đây, tôi phát hiện nửa đêm rất hay có một bóng người thập thò ở cửa phòng tôi. Bóng người chỉ đứng đó khoảng vài phút, sau đó biến mất. Vì cửa phòng tôi là cửa nhôm kính, có dán đề can, bên ngoài hành lang lại bật đèn mờ mờ nên tôi nhìn thấy cái bóng khá rõ. Điều này làm tôi vừa sợ, vừa hoang mang vô cùng. Hôm đầu tôi còn nghĩ mình bị hoa mắt, nhưng vài hôm sau, tôi tỉnh dậy lúc đêm thì lại thấy cái bóng xuất hiện. 

Tôi có kể chuyện với chồng nhưng anh gạt đi, còn bảo tôi: “Em lại xem phim quá 180 phút/ngày rồi đó”. Nghe tôi quả quyết, chồng bảo vậy nếu lần sau còn thấy cái bóng xuất hiện thì gọi anh dậy. Kỳ lạ là 2 hôm sau, tôi thức dậy 2 lần trong đêm nhưng không thấy cái bóng nữa. Chồng tôi lại càng được thể, nói tôi bị ảo giác chứ làm gì có cái bóng nào. “Nhà anh bao năm nay ở chẳng có ma quỷ gì, trong nhà thì toàn người lớn mà em cứ luyên tha luyên thuyên”, anh nói. 

Tôi thực sự cảm thấy rất khó hiểu nên đêm đó đã quyết định thức trắng để xem thế nào. Và đúng như tôi thấy, cái bóng đã xuất hiện, ghé sát vào cửa phòng tôi. Tôi lập tức gọi chồng dậy, ra hiệu để anh không làm ồn rồi chỉ ra phía cửa để anh nhìn thấy cái bóng. Chồng tôi giật bắn mình, sau đó nhanh chân lao ra mở cửa. Cả hai mắt chữ O, miệng chữ A khi phát hiện danh tính cái bóng. Hóa ra đó chính là bà nội của chồng tôi. 

Nửa đêm 'giật mình' thấy bóng người trước cửa phòng, tôi canh bắt tận tay thì hoảng hốt khi biết được danh tính thực sự - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hóa ra, vì lo lắng tôi mới sinh xong, hai vợ chồng “gần gũi” quá sớm sẽ không tốt cho sức khỏe của tôi nên bà nội hay lên phòng, nghe ngóng xem hai cháu có làm gì hay không?

Bà ở cùng tầng với vợ chồng tôi, người già khó ngủ, hàng đêm cứ lúc nào tỉnh dậy đi vệ sinh là bà lại đứng ở cửa phòng theo dõi tình hình một lát rồi mới về phòng. Bà làm vậy cũng là vì thương cháu dâu mà thôi. Thảo nào, bà cũng hay dặn tôi sau sinh phải kiêng cữ cho cẩn thận, phụ nữ thiệt thòi nhiều. 

 

Nghe bà nói lý do mà cả nhà tôi vừa ngỡ ngàng, vừa buồn cười. Biết tâm lý người lớn hay lo lắng nên chúng tôi cũng giải thích cho bà hiểu, rằng vợ chồng tôi đã được bác sĩ tư vấn thời điểm hợp lý để “gần gũi” trở lại sau sinh nên bà không phải phải lo quá. Hai vợ chồng trở về phòng, cứ tủm tỉm cười mãi không thôi khi nhắc đến câu chuyện bi hài này. 

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