Nhờ chồng trông con, nào ngờ đâu lời nói của con gái sau đó giúp tôi phát hiện ra chồng đang ngoại tình

Tâm sự 21/11/2022 18:00

Nghe con kể lại tôi đứng hình trong giây lát không tin chồng đang ngoại tình bên ngoài cùng với nhân tình của anh ta.

Tôi đã kết hôn được 3 năm và có 1 bé gái hơn 2 tuổi. Chồng tôi làm kĩ sư cơ khí, còn tôi chỉ là 1 nhân viên văn phòng bình thường. Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã có nhà cửa đàng hoàng trên thành phố, có xe ô tô để đi lại. Bé con nhà tôi càng lớn càng giống anh. Nó thông minh, dí dỏm và rất hay nói!

Cuộc sống hôn nhân của tôi cứ tưởng êm đềm, ai ngờ gần đây tôi phát hiện chồng mình ngoại tình. Người giúp tôi nhận ra sự phản bội của chồng không ai khác chính là con gái tôi.

Bình thường, tôi gửi con ở nhà trẻ còn vợ chồng tôi đi làm. Chiều tan làm, tôi là người đón cháu, cho bé đi tắm rửa, ăn uống... Hôm 30/4, chồng được nghỉ. Tôi có hẹn liên hoan lớp. Thế là tôi nhờ chồng trông con cho mình 1 hôm. Ban đầu anh vùng vằng không chịu. Chồng tôi chống chế rằng sợ con không theo, con quấy đòi mẹ... Tôi bảo anh nếu chồng không trông con thì cả hai sẽ cùng ở nhà. Cuối cùng anh mới chịu.

Nhờ chồng trông con, nào ngờ đâu lời nói của con gái sau đó giúp tôi phát hiện ra chồng đang ngoại tình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó lớp tôi liên hoan đến 8 giờ tối mới tàn tiệc. Tôi nhanh chóng về nhà vì cũng sốt ruột lắm rồi. Bởi con tôi chưa ở với ba buổi tối bao giờ, sinh hoạt của cháu toàn do 1 mình tôi làm hết.

Vừa đặt đôi guốc lên kệ, bé con nhà tôi đã chạy ra ôm chầm lấy mẹ. Con tôi rối rít nói nhớ mẹ, hỏi tôi đi đâu mà lâu về thế, hỏi tôi có phải đi mua kẹo cho con không... Chồng tôi thì cau có, làu bàu, nói tôi đi liên hoan gì mà về muộn thế? Không nhớ đến con gì cả. Nói xong 1 tràng thì anh bảo hết nghĩa vụ, bây giờ đến lượt tôi trông con còn anh ra ngoài đi nhậu với hội bạn.

Lúc tôi về anh đã chuẩn bị xong mọi thứ để ra ngoài: Quần áo lượt là, tóc tai gọn gàng và còn xịt nước hoa thơm nức phòng. Tôi thấy hôm nay anh thật khác với anh mọi ngày.

Ở nhà tôi cho con đi ngủ. Hai mẹ con trò chuyện ríu rít trên giường. Tôi hỏi: "Nay Bông (con gái tôi) ở nhà có ngoan không? Có khóc quấy ba không". Con tôi trả lời giọng bi bô còn chưa sõi: "Ngoan ạ. Bông không khóc đâu. Bông chơi ngoan lắm...".

Tôi lại hỏi tiếp: "Thế nay ba cho Bông chơi gì và ăn gì nào?". Con lại nói: "Chơi với cô ạ. Buổi trưa Bông được cô đút cháo".

Tôi thấy lạ vì nhà tôi không có giúp việc và cũng chẳng có ai họ hàng gần đây. Tôi hỏi thêm: "Thế cô ấy có bảo cô là ai không?". Bởi tôi vẫn nghĩ là con đang tưởng tượng ba nó là cô giáo. Có thể vì dỗ dành con ăn trưa nên anh đã đóng giả. Tuy nhiên. con tôi lại trả lời: "Cô bảo bạn gái của ba ạ. Cô bảo không được nói với mẹ. Cô mặc váy đẹp lắm. Cô với bố ở trong phòng còn con ở ngoài chơi cơ".

Những lời nói của con khiến tôi không thể không suy nghĩ. Bởi con trẻ thường nói thật. Nếu không có việc đó, chắc chắn con tôi không thể nghĩ ra được. Và ở tuổi đó, nó chưa thể nghĩ ra câu chuyện như thế này!

Đợi con đi ngủ, tôi bắt đầu mò mẫm vào máy tính của chồng để điều tra. Vì trước nay tôi luôn tin tưởng chồng, không bao giờ lấy điện thoại hay máy tính của anh để theo dõi cả, nên có thể vì thế mà chồng chủ quan.

Đúng như lời con tôi nói, anh ấy đang có quan hệ ngoài luồng với 1 nữ đồng nghiệp trong công ty...

Tôi chết lặng khi đọc tin nhắn họ gửi cho nhau. Chồng chê tôi không ra gì trước mặt ả đó. Anh nói tôi xuống sắc đến độ anh "kinh tởm và không muốn động vào người". Còn cô ta liên tục dùng những lời lẽ ngọt ngào xu nịnh, tâng bốc chồng tôi. Họ ngang nhiên đến mức anh dẫn ả về nhà thì chắc chắn không coi tôi ra gì nữa rồi. Người phụ nữ kia còn cố tình nói với con tôi, vì cô ta biết con vô tư sẽ kể với mẹ. Ả ta đâu phải sự vừa?

Từ hôm đó đến nay tôi vẫn chưa manh động. Tôi vẫn tỏ ra bình thường với chồng. Tôi đang nghĩ cách trị cặp mèo mả gà đồng này 1 cách hả hê nhất. Tôi không phải người dễ dàng bắt nạt như vậy đâu!

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