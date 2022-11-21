Hay tin anh ta còn có con riêng bên ngoài nhưng giấu tôi, vợ lật bài ngửa khiến chồng đứng hình còn tình nguyện đưa hết tài sản cho tôi

Tâm sự 21/11/2022 06:10

Mặc dù vậy nhưng tôi khó lòng có thể tha thứ cho chồng.

Khi biết tin chồng ngoại tình, có con riêng, tôi suy sụp hẳn. Bởi tôi luôn tin tưởng chồng tuyệt đối. Thế mà anh lại phản bội lòng tin của tôi. Đã thế, kẻ thứ ba còn ngang nhiên ôm con đến đòi quyền lợi và yêu cầu tôi "trả bố" cho đứa nhỏ.

Chồng tôi nhận được điện thoại của vợ liền quay về nhà, mặt mày xanh lét. Cuộc nói chuyện giữa 3 người diễn ra trong 2 tiếng. Kết quả, chồng tôi ngả mũ bái phục vợ, còn tự nguyện giao hết thẻ lương, thưởng và cả khoản tiền tiết kiệm anh giấu tôi làm quỹ đen.

Tôi quyết định sẽ mua một căn hộ cho mẹ con cô ta ở (sau này sẽ chuyển cho đứa bé). Mỗi tháng chu cấp cho đứa bé 3 triệu, nếu có đau bệnh thì chu cấp thêm. Người đến thăm nom đứa bé sẽ là tôi, chồng tôi chỉ được đi cùng vợ chứ không được tự ý đi riêng. Mọi chuyện liên quan đến đứa bé sẽ do tôi quyết định.

Hay tin anh ta còn có con riêng bên ngoài nhưng giấu tôi, vợ lật bài ngửa khiến chồng đứng hình còn tình nguyện đưa hết tài sản cho tôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi đồng ý ngay vì anh chưa từng có suy nghĩ bỏ gia đình. Cô bồ ban đầu cũng cứng rắn lắm nhưng trước sự kiên quyết của tôi thì cũng xuôi theo.

Tuy bên ngoài mạnh mẽ nhưng sâu thẳm thâm tâm, tôi hận chồng lắm. Tôi ghê tởm và không còn muốn cho chồng đụng vào người mình nữa. Hướng Dương ơi, tôi phải làm sao để vượt qua những ngày đau khổ này đây?

Hiện tại, tâm trạng của bạn còn chông chênh, đau khổ và mất lòng tin vào chồng. Hướng Dương hiểu rõ điều này và mong bạn bản lĩnh vượt qua. Bạn có thể khóc nếu cảm thấy quá đau lòng. Nhưng hãy giữ sự mạnh mẽ nội tại của bản thân. Hãy thư giãn bằng những cách tích cực như đọc nhiều sách, nghe nhạc, tham gia các lớp học tĩnh tâm, thiền, yoga, tụ tập bạn bè nếu có thể để giải sầu.

Bên cạnh đó, bạn hãy nhìn thẳng vào cảm xúc của mình. Nếu tha thứ, hãy cùng chồng tạo dựng lại niềm tin ở nhau và vun vén hạnh phúc. Hãy yêu cầu chồng toàn tâm toàn ý quay về với gia đình. Nếu vẫn còn thù hận chồng, chưa thể nguôi ngoai, tha thứ, hãy nói rõ với anh ấy. Và cả hai dành cho nhau những khoảng thời gian, không gian riêng để nhìn nhận lại mọi việc một cách thấu đáo hơn.

Bạn cũng có thể tâm sự với những người có kinh nghiệm sống như mẹ, chị và tìm kiếm sự trợ giúp từ họ. Nhưng hãy nhớ, đó chỉ là những lời khuyên và người quyết định cuối cùng vẫn là chính bạn. Bạn nên sáng suốt, bình tĩnh để có quyết định đúng đắn nhất.

Vừa phát hiện chuyện chồng ngoại tình tôi còn chưa kịp 'xử lý' anh ta, mẹ đẻ và mẹ chồng đã làm một chuyện khiến tôi sững sờ

Vừa phát hiện chuyện chồng ngoại tình tôi còn chưa kịp 'xử lý' anh ta, mẹ đẻ và mẹ chồng đã làm một chuyện khiến tôi sững sờ

Mẹ chồng hớt hải gọi điện về rủ tôi đi nối mi gấp, tưởng là sắp cùng nhau đi ăn gì đó thịnh soạn nhưng tới nơi tôi té ngửa khi biết sự thật.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 28 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 31 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 33 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 45 phút trước
Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 58 phút trước
Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau