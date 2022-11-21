Hay tin anh ta còn có con riêng bên ngoài nhưng giấu tôi, vợ lật bài ngửa khiến chồng đứng hình còn tình nguyện đưa hết tài sản cho tôi

Mặc dù vậy nhưng tôi khó lòng có thể tha thứ cho chồng.

Khi biết tin chồng ngoại tình, có con riêng, tôi suy sụp hẳn. Bởi tôi luôn tin tưởng chồng tuyệt đối. Thế mà anh lại phản bội lòng tin của tôi. Đã thế, kẻ thứ ba còn ngang nhiên ôm con đến đòi quyền lợi và yêu cầu tôi "trả bố" cho đứa nhỏ. Chồng tôi nhận được điện thoại của vợ liền quay về nhà, mặt mày xanh lét. Cuộc nói chuyện giữa 3 người diễn ra trong 2 tiếng. Kết quả, chồng tôi ngả mũ bái phục vợ, còn tự nguyện giao hết thẻ lương, thưởng và cả khoản tiền tiết kiệm anh giấu tôi làm quỹ đen.

Tôi quyết định sẽ mua một căn hộ cho mẹ con cô ta ở (sau này sẽ chuyển cho đứa bé). Mỗi tháng chu cấp cho đứa bé 3 triệu, nếu có đau bệnh thì chu cấp thêm. Người đến thăm nom đứa bé sẽ là tôi, chồng tôi chỉ được đi cùng vợ chứ không được tự ý đi riêng. Mọi chuyện liên quan đến đứa bé sẽ do tôi quyết định. Ảnh minh họa: Internet Chồng tôi đồng ý ngay vì anh chưa từng có suy nghĩ bỏ gia đình. Cô bồ ban đầu cũng cứng rắn lắm nhưng trước sự kiên quyết của tôi thì cũng xuôi theo.

Tuy bên ngoài mạnh mẽ nhưng sâu thẳm thâm tâm, tôi hận chồng lắm. Tôi ghê tởm và không còn muốn cho chồng đụng vào người mình nữa. Hướng Dương ơi, tôi phải làm sao để vượt qua những ngày đau khổ này đây? Hiện tại, tâm trạng của bạn còn chông chênh, đau khổ và mất lòng tin vào chồng. Hướng Dương hiểu rõ điều này và mong bạn bản lĩnh vượt qua. Bạn có thể khóc nếu cảm thấy quá đau lòng. Nhưng hãy giữ sự mạnh mẽ nội tại của bản thân. Hãy thư giãn bằng những cách tích cực như đọc nhiều sách, nghe nhạc, tham gia các lớp học tĩnh tâm, thiền, yoga, tụ tập bạn bè nếu có thể để giải sầu. Bên cạnh đó, bạn hãy nhìn thẳng vào cảm xúc của mình. Nếu tha thứ, hãy cùng chồng tạo dựng lại niềm tin ở nhau và vun vén hạnh phúc. Hãy yêu cầu chồng toàn tâm toàn ý quay về với gia đình. Nếu vẫn còn thù hận chồng, chưa thể nguôi ngoai, tha thứ, hãy nói rõ với anh ấy. Và cả hai dành cho nhau những khoảng thời gian, không gian riêng để nhìn nhận lại mọi việc một cách thấu đáo hơn. Bạn cũng có thể tâm sự với những người có kinh nghiệm sống như mẹ, chị và tìm kiếm sự trợ giúp từ họ. Nhưng hãy nhớ, đó chỉ là những lời khuyên và người quyết định cuối cùng vẫn là chính bạn. Bạn nên sáng suốt, bình tĩnh để có quyết định đúng đắn nhất.

Vừa phát hiện chuyện chồng ngoại tình tôi còn chưa kịp 'xử lý' anh ta, mẹ đẻ và mẹ chồng đã làm một chuyện khiến tôi sững sờ Mẹ chồng hớt hải gọi điện về rủ tôi đi nối mi gấp, tưởng là sắp cùng nhau đi ăn gì đó thịnh soạn nhưng tới nơi tôi té ngửa khi biết sự thật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hay-tin-anh-ta-con-co-con-rieng-ben-ngoai-nhung-giau-toi-vo-lat-bai-ngua-khien-chong-dung-hinh-con-tinh-nguyen-dua-het-tai-san-cho-toi-527010.html