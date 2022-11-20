Nãy tôi cũng vừa mới cãi nhau với mẹ chồng, bà gọi điện lên. Chưa gì đã mắng con dâu xối xả:

Tôi và mẹ chồng vốn không hợp tính nhau nên thường xuyên xảy ra tranh chấp, từ chuyện to đến chuyện nhỏ của gia đình tôi bà đều muốn xen vào. Bất kể chuyện gì cũng quy cho tôi là người sai.

“Xin lỗi mẹ, bấy lâu nay con nhịn quá nhiều rồi. Con cũng không cần mặt mũi gì nữa, chỉ muốn yên ổn bên con trai con thôi”.

“Con trai tôi bỏ đi mà cô ở nhà làm cái gì thế hả? Cô muốn nhà tôi không còn mặt mũi nào nữa à”.

Xong rồi tôi cúp máy, bực mình thế không biết. Mẹ chồng tôi bênh con trai nhưng ít ra bà ấy cũng phải hiểu con trai mình thế nào chứ. Cùng là phụ nữ với nhau, sao lúc nào cũng nghĩ tôi là người có lỗi nhỉ?

Chắc chỉ ai rơi vào hoàn cảnh của tôi mới thấu. Tôi với chồng lấy nhau mới có 4 năm, thế mà chồng tôi ngoại tình lần này là lần thứ 2 rồi. Như thế có ai chịu được không?

Phụ nữ khi mang thai và sinh con rất cần đến sự quan tâm chăm sóc của chồng. Vậy mà khi đó, chồng tôi lại dan díu với người khác bỏ mặc vợ tự xoay xở.

Ảnh minh họa: Internet

Đời này tôi không thể quên được, ngày tôi sinh con, chồng còn đang mải mê chơi bời gái gú. Tôi gọi điện bảo mình bị đau bụng, chồng tôi cứ dửng dưng:

“Em gọi cho mẹ lên đưa đi viện, anh đang bận một chút”.

Tôi tưởng chồng bận thật, thế là tay xách nách mang giỏ đồ sinh vào viện. Vào đến nơi, tôi tưởng chừng con sắp ra rồi, vậy mà vẫn phải tự mình đi làm xét nghiệm rồi thủ tục vì mẹ đẻ và mẹ chồng chưa kịp ra. Cho đến tận lúc tôi vào phòng sinh vẫn chẳng thấy mặt chồng.

Lúc sinh, tôi cũng tủi thân lắm chứ. Nhưng mà nghĩ thôi để anh ta đi kiếm tiền còn lo cho mẹ con tôi. Không ngờ anh ta chẳng đi việc gì cả, chỉ là đi chơi với gái thôi.

Lúc vào viện thăm, chồng tôi còn ra vẻ sốt sắng:

“Sao em đẻ nhanh thế, anh cứ tưởng phải sáng mai”.

Tôi giận không nói gì, đúng lúc tôi phải tiêm nên y tá yêu cầu người nhà ra ngoài. Chồng tôi đi người không ra ngoài. Lúc sau, điện thoại của anh ta mới báo tin nhắn, tôi mở ra đọc thì thấy một số máy lạ nhắn tin đến:

“Tối qua anh tuyệt lắm. Cảm ơn anh đã tổ chức sinh nhật cho em. À, vợ anh đã sinh chưa”.

Nếu chỉ có 2 câu đầu, tôi sẽ đinh ninh là nhắn nhầm. Đằng này cô ta nói thẳng chuyện sinh đẻ của tôi thì nhầm lẫn thế nào được. Tôi làm um lên, đợt ấy còn suýt nữa thì băng huyết. Thế rồi mẹ chồng tôi mới thủ thỉ:

“Thôi con ạ, bầu bí không đáp ứng được nên chồng mới ra ngoài giải tỏa thôi. Đàn ông mà, đứa nào chả thế”.

Một phần vì mẹ chồng nói vậy, phần nữa là tôi thương con nên nhắm mắt cho qua. Nhưng đến lần này, tôi không thể nào chấp nhận được nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi vừa mới chuyển công tác được mấy tháng, vậy mà đã ngoại tình rồi. Lần này, khi tôi phát hiện, anh ta còn câng câng:

“Cái ngữ cô chỉ xách dép cho cô ấy, cho nên đừng có mở mồm ra là đòi lựa chọn”.

Tôi tức lắm, mà phải nói là căm thù. Nhưng lúc đó chưa có gì nên tôi vẫn cố nhẫn nhịn. Sau khi lên kế hoạch, tôi chuyển hết tiền tiết kiệm sang tên bố mẹ đẻ, rồi vẽ vời ra nhiều khoản để chồng phải đưa tiền.

Hôm nay chồng tôi biết chuyện, anh ta thu dọn đồ đạc rồi chỉ mặt tôi:

“Cô giỏi lắm. Đã thế ly hôn đi”.

“Ôi anh tưởng tôi sợ à, anh hơi xem thường tôi rồi”.

Chồng vừa ra khỏi nhà, tôi liền tung hết tin nhắn mùi mẫn của anh ta cùng người tình lên mạng. Bị bêu mặt lên mạng xã hội, chắc anh ta tức quá nên gọi cho mẹ để bà ấy chửi tôi. Nhưng mà tôi chẳng sợ nữa, lúc nãy tôi gọi bạn bè sang mở tiệc. Đang ăn thì chồng tôi gọi, không để anh ta nói, tôi khiêu khích luôn:

“Chúc mừng anh đã quay vào ô mất lượt”

Rồi tôi tắt máy luôn. Trước tôi còn nghĩ đến chuyện quay lại, nhưng sau hôm nay, tôi nhất định ly dị. Đời có bao nhiêu, sao phải ràng buộc với loại đàn ông không ra gì.