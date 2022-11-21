Ngày xưa mẹ đẻ lẫn mẹ chồng đều kết hôn sớm, 22-23 tuổi các mẹ đã cắp nách 2 đứa rồi. Riêng mẹ chồng tôi thì căng hơn, mới 26 tuổi bà đã đẻ xong 4 đứa, giờ mới hơn 50 đã có con cháu đầy nhà. Chồng tôi là thứ 2 trong số 4 anh chị em, trên còn một anh cả và dưới là 2 cô em gái.

Tôi có 2 bà mẹ bá đạo thật sự chị em ạ. Từ lối sống đến phong cách, cái gì tôi cũng thua mẹ đẻ lẫn mẹ chồng. Đúng chuẩn gái Hà Nội gia thế 3 đời thật đấy, nhưng tính ra thì tôi còn lâu mới đuổi kịp 2 mẹ.

Được cái tôi hợp tính mẹ chồng, 2 mẹ con thân nhau như bạn. Mẹ chồng tôi mở tiệm spa cùng mấy người bạn, kinh doanh thuận lợi nên tiền bạc cũng dư dả. Tính bà trẻ trung như thanh niên, mê làm đẹp nên tôi toàn được hưởng ké. Mặt mũi da dẻ đã có mẹ bao 1 tháng làm 2-3 lần, quần áo tóc móng thì tuần nào cũng được mẹ bao hết, thành ra tôi thấy mình làm dâu còn sướng hơn ở nhà đẻ!

Nhà chồng ở trong con ngõ lớn gần phố Nguyên Hồng, đất rộng rãi nên ông bà cho hẳn cái sân cũ bên cạnh để vợ chồng tôi xây nhà riêng. Ông anh cả thì thuê cái nhà to kiêm cửa hàng ở gần đấy, 2 cô em gái chưa lập gia đình thì ở chung với bố mẹ, thành ra lúc nào nhà chồng tôi cũng đông vui, cơm nước quây quần ít nhất cũng 5-6 người mỗi bữa.

Chiều hôm qua tôi đang ở chỗ làm thì mẹ chồng gọi điện vẻ gấp lắm, kêu nghỉ sớm đi nối mi với mẹ gấp. Bình thường bà nối ở spa rất lâu mới rụng, chả hiểu sao mới được hơn tuần đã phải thay bộ khác rồi? Tôi hỏi có phải mẹ sắp đi ăn cỗ không, bà đáp câu lấp lửng khiến tôi hồi hộp: "Mày cứ đi với mẹ rồi khắc biết".

Trời ơi lái xe đến chỗ hẹn đón mẹ chồng thì tôi thấy mẹ đẻ cũng đứng cạnh, ngạc nhiên quá tôi mới hỏi có chuyện gì. 2 bà leo lên xe xong đến spa tôi mới nghe được vụ động trời: hóa ra 2 mẹ của tôi rủ nhau đi đánh ghen! Mà éo le ở chỗ đứa vừa bị đánh không phải là "tiểu tam" của bố chồng hay bố đẻ, nó lại là bồ nhí của chồng tôi!

Cả đám nhân viên spa há hốc mồm kinh ngạc, xúm vào hét lên còn to hơn cả giọng tôi. Ai cũng kêu mẹ chồng tôi kể drama, còn tôi thì ngơ ngác không hiểu gì. Chồng tôi ngoại tình mà tôi không biết ư? Anh giấu giỏi đến mức vợ còn không hay biết, cớ sao 2 mẹ của tôi lại phát hiện ra?

Nằm lên bàn nối mi xong mẹ chồng tôi mới ung dung lên tiếng:

- Già rồi còn phải đánh ghen, đúng là mệt thật. Cặp với đứa nào không cặp, lại chọn ngay cái con vừa to vừa béo, túm tóc nó xong giật mấy cái mà mình ngã lăn quay!

Mẹ đẻ tôi tiếp lời:

- Công nhận con bé đấy khỏe thật, nghe ông bảo vệ nói nó hay tập gym với đấm bốc gì đấy ngay trong tòa nhà. Nó thuê căn studio của bạn mẹ, mấy hôm trước cô ấy gọi điện cho mẹ bảo trông thấy chồng con vào phòng con bé ấy thuê. Nay rủ mẹ chồng con đi rình mãi mới bắt quả tang, mẹ cũng đánh cho thằng chồng mày một trận rồi. Từ giờ đố nó dám lừa sau lưng ai nữa, dám tái phạm thì ông bà thông gia đuổi thẳng cổ khỏi nhà!

- Ô thế sao mẹ không nói với con?

- Nói với mày làm gì? Rồi mày lại nằm khóc à? Mẹ đẻ mày ra còn không biết tính? Rủ bà thông gia đi bắt quả tang sướng cả tay, dăm ba cái trò tằng tịu trẻ con nghĩ lừa được mấy bà già này đấy.

Cả nhân viên spa lẫn khách hàng nằm hóng chuyện xong ai cũng vỗ tay rần rần khen 2 bà "khét lẹt", đúng là gừng càng già càng cay. Tôi cũng cay, nhưng mà tức vì 2 mẹ giải quyết xong xuôi rồi tôi mới biết bị chồng "cắm sừng", đẻ đứa đầu lòng xong ở cữ nửa năm không đụng chạm nên chắc chồng mới đi tìm của lạ. May mà con bé kia cũng chưa đào được cái gì, nó khai mới được chồng tôi cho ít tiền để thuê nhà với mua quần áo. Nghe chuyện xong tôi chả biết nên vui hay nên buồn các mẹ ạ!