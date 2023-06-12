Nhiều cặp đôi cực thích 'yêu bằng miệng' nhưng lại không hề hay biết tác hại của cách 'quan hệ' này mang lại

Tuy nhiên, nếu thường xuyên quan hệ tình dục bằng miệng mà không bảo vệ sức khỏe răng miệng, không vệ sinh sạch sẽ bộ phận sinh dục sẽ rất dễ bị mắc bệnh, viêm nhiễm. Nhất là khi quan hệ bằng miệng cho phái đẹp, vùng kín dễ bị tổn thương nhất, vì khi phấn kích, răng và môi có thể cắn mạnh, khiến cho cô bé bị “chảy máu”, đau rát. Vì thế khi quan hệ tình dục bằng miệng thường xuyên sẽ làm tăng nguy cơ tổn thương tại vùng miệng, bộ phận sinh dục, lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục, tăng nguy cơ viêm họng hạt, ung thư vòm họng...

Quan hệ tình dục bằng miệng là hình thức dùng miệng tiếp xúc với bộ phận sinh dục để kích thích tạo khoái cảm cho cả hai bên. Do đó, quan hệ bằng miệng sẽ mang lại cảm giác mới lạ cho bạn và bạn tình, dễ dàng “lên đỉnh”. Không riêng gì nữ giới, nam giới cực kỳ thích quan hệ bằng miệng bởi nó tạo cảm giác hăng say, tạo khoái cảm, sung sướng tột đỉnh, thoả mãn được nhu cầu khi quan hệ và tránh được nguy cơ mang thai ngoài ý muốn.

Hiện nay, những căn bệnh này đã có phương pháp chữa trị, tuy nhiên rất khó chữa trị dứt điểm, chúng sẽ tái phát nhiều lần khiến cho bạn rất khó chịu và tốn rất nhiều kinh phí.

Một trong những tác hại nguy hiểm nhất của quan hệ bằng miệng dễ khiến các cặp đôi mắc các bệnh xã hội như: HIV, giang mai, lậu, mụn rộp sinh dục...

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, khi quan hệ bằng miệng cũng ảnh hưởng rất nhiều đến “cậu nhỏ”, đa số nam giới thường kìm chế không xuất tinh khi quan hệ bằng miệng, tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cũng như là chất lượng quan hệ tình dục về sau, đồng thời còn gây rối loạn xuất tinh ở nam giới.

Mẹo hay để tránh được tác hại của việc quan hệ bằng miệng?

Hiện nay, để việc quan hệ tình dục an toàn, không gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống vợ chồng thì khi quan hệ bạn có thể sử dụng biện pháp bảo vệ là dùng bao cao su hoặc màng chắn cho mỗi lần quan hệ. Như vậy sẽ bảo vệ được sức khỏe răng miệng và sự an toàn cho bộ phận sinh dục, tránh xảy ra các trường hợp viêm nhiễm hay lây bệnh xã hội khi quan hệ.

Sau mỗi lần quan hệ, bạn hãy vệ sinh răng miệng và bộ phận sinh dục sạch sẽ. Hãy dùng nước súc miệng bằng các dung dịch sát khuẩn nhẹ dành riêng cho miệng. Đặc biệt là khi một trong hai người đang có những tổn thương, viêm nhiễm tại miệng hay bộ phận sinh dục thì tuyệt đối không được làm tình hay quan hệ bằng miệng nhé!

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó cũng không nên nuốt dịch nhờn hoặc tinh trùng, vì chúng ẩn chứa lượng vi khuẩn mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Nếu khi quan hệ một trong 2 người muốn có cảm giác mạnh hơn mà không dùng biện pháp bảo vệ thì sẽ rất hiểm. Do đó, để cả 2 hiểu nhau thì bạn hãy chia sẻ thẳng thắn với đối phương về quan điểm tình dục của mình. Đồng thời tìm hiểu sâu hơn về vấn đề tình dục, để có lượng kiến thức nhất định, giúp cả 2 cảm thấy thoải mái và dễ đạt khoái cảm hơn khi quan hệ.

Nếu có ham muốn thì dùng biện pháp bảo hộ khi quan hệ tình dục bằng miệng chính là giải pháp tốt nhất để tránh được các tác hại và nguy cơ lây nhiễm các căn bệnh xã hội, bảo vệ an toàn cho sức khỏe và hạnh phúc của đôi bạn.