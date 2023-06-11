Nhiều chị em thường thắc mắc tại sao 'vùng kín' lại có nốt ruồi, ý nghĩa của nó là gì, hãy cùng tìm hiểu nhé.

Theo tướng học, không chỉ có nuốt ruồi ở nữ mà cả ở nam nếu mọc ở vị trí dễ nhìn thấy thì có điềm xấu, nhưng mọc ở vị trí khuất có thể là tốt hoặc xấu vì còn dựa vào màu sắc của nốt ruồi. Nốt ruồi ở “vùng kín” nữ nói lên điều gì? Nốt ruồi ở vùng kín của nữ chủ yếu chỉ có chồng, bố mẹ hoặc là người cực kỳ thân cận mới biết. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân hy hữu khiến cho vợ chồng ly hôn. Bởi vì một lý do nào đó người đàn ông khác ngoài chồng có thể biết được bạn có nốt ruồi ở vùng kín. Người này, cũng muốn phá vỡ gia đình bạn, cố tình nói cho chồng bạn biết. Trong cơn ghen mù quáng, anh ấy nghi bạn ngoại tình sẽ dẫn đến ly hôn.

Ảnh minh họa: Internet Theo thuật tướng số, nuốt ruồi mọc ở chỗ kín của nữ, nhất là âm mộ (cửa mình) bất kể là trong hay ngoài, chìm hay nổi, sắc đen hay đỏ đều cho thấy bạn là người có tính quật cường, ương ngạnh chẳng chịu phục tùng ai, nhưng là người có tài nội trợ và có danh lợi chức quyền. Nhưng nếu bạn có nốt ruồi đỏ thì sẽ có chồng sang quý, còn có nốt ruồi đen là tình duyên dang dở, sinh con kém thông minh, dễ mắc nạn. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều người nhầm lẫn giữa vết bớt với nốt ruồi vùng kín. Các vết bớt thường là những vết lớn từ đồng xu trở lên xuất hiện ở vùng kín nhất định là rất xấu. Bớt cộm lên màu đen, mọc lông dài cứng như lông heo có nghĩa là dâm đãng, cộc cằn nóng nảy, làm việc ít suy nghĩ, không thủy chung.

Ngoài vùng kín “âm mộ” (cửa mình) nốt ruồi ở vị trí khuất khác có ý nghĩa gì? Mỗi nốt ruồi trong nhân tướng học đều có ý nghĩa nhất định. Vì thế, nuốt ruồi mọc ở các vị trí khác nhau sẽ có vận mệnh tương lai khác nhau. Ảnh minh họa: Internet - Phụ nữ có nốt ruồi đỏ mọc trong nhũ hoa: Sinh con quý tử, thông minh, tuấn tú. Nhưng có nốt ruồi đen có nghĩa là sinh con khó nuôi, khó dạy bảo, sau này có thể là nghịch tử. - Nốt ruồi mọc giữa kẽ hở của đôi nhũ hoa: Nuốt ruồi có màu đỏ tình duyên nồng thắm, vợ chồng yêu thương nhau. Nhưng nếu là màu đen sẽ gặp chuyện buồn khổ, hôn nhân không hạnh phúc, bị dang dở. - Nốt ruồi mọc bên phải quầng vú kể cả chìm hay nổi: Bạn bè không thật lòng, chỉ gặp toàn bạn ăn hoặc bạn tiền bạc, lợi dụng. Còn nốt ruồi mọc bên vú trái là người biết lo lắng, cần cù, chịu khó nhưng thích đi đây đó, không vung tay quá chán, ăn bữa sớm đã biết lo bữa tối, chồng con được nhờ. - Nốt ruồi mọc ở giữa hai vú (son hoặc đen): Gia đình hạnh phúc, sống thọ. - Nốt ruồi mọc ở dưới vú (đen hoặc son): Là người có sức quyến rũ, làm siêu lòng cánh mày râu, kiếm ra được nhiều tiền của, sống sung túc. - Nốt ruồi quanh rốn: Số được hưởng nhiều phúc đức, từ nhỏ được sống hạnh phúc, chăm lo chu đáo, lớn lên có tiền tài, danh vọng, chức cao quyền quý. - Nốt ruồi mọc dưới ngực bên phải gần chỗ tiếp giáp bụng: Gặp nhiều may mắn, cầu được như ý, hạnh phúc viên mãn, mọi việc suôn sẻ như ý nguyện, sống cuộc đời an nhàn. Ảnh minh họa: Internet Trên đây là một số vị trí nuốt ruồi ở vùng kín của nữ giới để mọi người tham khảo, đoán được vận mệnh của mình. Tuy nhiên, nếu vị trí nuốt ruồi không tốt thì bạn cũng đừng quá bi quan vì tất cả chỉ là dự đoán.

Mang cơm cho chồng ở công ty, chưa kịp ở cửa bước vào thì nghe tiếng đồ rơi xuống đất, rên rỉ từng cơn của gái lạ khiến tôi sững sờ 'hóa đá' Sau khi kết hôn, mối quan hệ của tôi với mẹ chồng rất tốt. Một năm sau đó thì em chồng kết hôn, mẹ chồng tôi nói tôi không cần phải tốn kém gì cho em ấy. Mẹ chồng tôi cũng chỉ chuẩn bị chút ít của hồi môn. Bà ấy nói, con gái gả đi rồi thì nhà chồng tương lai phải tự lo liệu. Dù tôi không có ý kiến, nhưng thật lòng cũng cảm thấy mẹ chồng đã nghĩ cho vợ chồng tôi.

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