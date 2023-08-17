Nhanh chóng lắp camera theo dõi trong nhà vì mất đồ thường xuyên, thì bàng hoàng phát hiện chuyện tày trời này xảy ra mỗi tuần

Tâm sự 17/08/2023 02:55

Chỉ có người giúp việc làm mà thôi! Nghĩ thế, tôi quyết định lắp camera để bắt quả tang bác giúp việc trộm tiền của mình.

Từ khi tôi sinh con thứ hai, tôi không còn đủ sức lau dọn, nấu nướng mỗi ngày. Tôi và chồng quyết định thuê người giúp việc. Bác giúp việc là người quen mà nhà chồng tôi giới thiệu. Tôi chẳng thể từ chối, nhưng quả thật cũng không hài lòng lắm.

Bác giúp việc này cứ lấy mối quan hệ quen biết với nhà chồng tôi nên chẳng mấy tôn trọng tôi. Bác không chỉ làm việc vụng về mà còn thích mách lẻo lại với bố mẹ chồng của tôi. Tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi phải trả tiền cho bác ấy mà còn phải chịu đựng thế này sao? 

Đến một ngày, tôi phát hiện mình bị mất tiền, khoảng 900 ngàn. Tôi để tiền trong phòng ngủ thì chỉ có chồng và người giúp việc là tình nghi thôi. Nhưng chồng tôi thì cần gì lấy tiền của vợ mà chẳng nói lời nào như thế. Chỉ có người giúp việc làm mà thôi! Nghĩ thế, tôi quyết định lắp camera để bắt quả tang bác giúp việc trộm tiền của mình.

Lần này, tôi vẫn để bóp tiền ở phòng ngủ, tôi muốn dụ bác giúp việc giở trò trộm cắp lần nữa. Sau khi bố trí cẩn thận, tôi giả vờ ra ngoài. Cùng lúc đó, bác giúp việc cũng xách giỏ đi chợ. Khi vừa ra khỏi nhà thì tôi nghe chồng gọi hỏi đang đi đâu, tôi trả lời là đưa con đi ăn sáng rồi sẽ sang nhà ngoài. Chồng tôi ậm ừ rồi tắt máy. 

Nhanh chóng lắp camera theo dõi trong nhà vì mất đồ thường xuyên, thì bàng hoàng phát hiện chuyện tày trời này xảy ra mỗi tuần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đưa con đi ăn rồi gửi con bên nhà ngoại. Tôi âm thầm trở về nhưng dừng xe gần nhà nhưng chưa vào. Tôi mở điện thoại ra xem camera thì bất ngờ thấy một người phụ nữ bước vào phòng ngủ của mình. Sau đó tôi thấy chồng ôm lấy cô ta, cả hai ngã xuống giường. Tôi lạnh người nhìn họ quấn lấy nhau ngay trên giường ngủ của mình.

Đó là cô đồng nghiệp của chồng, tôi bị chồng phản bội mà không hề hay biết! Thường ngày, chồng tôi rất ít nhắc đến người phụ nữ này, thậm chí tin nhắn cũng không có. Nếu tôi không nghi ngờ người giúp việc mà lắp camera thì tôi không bao giờ phát hiện được chuyện tày trời này!

Nhìn thấy chồng quấn lấy nhân tình, tôi cắn răng không nhào vào nhà. Tôi hận chồng, muốn vạch trần anh ta và nhân tình. Nhưng tôi cũng sợ sẽ phải ly hôn chồng, tôi không muốn con của mình mất gia đình. Tôi phải làm sao đây?

 

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