Nhàm chán với hôn nhân yên bình hiện tại, vợ lén lút qua lại với chồng cũ, cánh cửa vừa mở ra, cô liền choáng váng, chân đứng không vững với người trước mặt

Tâm sự 22/01/2023 22:03

Cuộc sống hôn nhân hiện tại quá yên bình mà Lam luôn muốn tìm một thứ gì đó mới mẻ, kích thích hơn. Lúc này, trái tim đang rung động với chồng cũ của Lam không thể kiềm chế được nữa.

Lam năm nay 34 tuổi. Điều kiện kinh tế gia đình khá tốt. Sau tốt nghiệp Đại học, bố mẹ Lam dùng quan hệ cá nhân xin cho cho cô một công việc như ý.

Tại nơi làm việc, Lam quen biết chồng cũ. Không bao lâu sau thì hai người kết hôn. Không may là cuộc sống hôn nhân không hài hòa, họ liên tục cãi nhau nên ly dị. Ba năm sau, Lam gặp, yêu người chồng hiện tại và tái hôn với anh.

Cuộc hôn nhân thứ 2 rất hạnh phúc. Chồng hiện tại đối xử với Lam rất tốt, khiến cô luôn có cảm giác đã lấy đúng người. Dù đã là vợ chồng nhưng anh vẫn giữ thói quen lãng mạn như lúc còn yêu, luôn tạo cho cô những bất ngờ nhỏ đáng yêu. Anh cũng chu đáo, vợ lười, anh không miễn cưỡng bắt cô phải làm việc nhà mà mỗi ngày sau giờ làm việc đều giúp vợ chuyện vệ sinh nhà cửa. Để đáp lại tình yêu của chồng, Lam cũng đang cố gắng học cách làm việc nhà. Đối với sự tiến bộ này của vợ, chồng Lam nói anh thấy rất hạnh phúc. 

Nhàm chán với hôn nhân yên bình hiện tại, vợ lén lút qua lại với chồng cũ, cánh cửa vừa mở ra, cô liền choáng váng, chân đứng không vững với người trước mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, một ngày nọ, chồng cũ đột nhiên gọi điện thoại cho Lam, nói anh ta vẫn luôn nhớ và muốn gặp cô. Bỗng dưng chồng cũ nói như vậy, Lam thấy rung rinh, cảm giác yêu lại dâng trào như thủy triều. Đời thật lạ nhưng có lẽ bởi vì cuộc sống hôn nhân hiện tại quá yên bình mà Lam luôn muốn tìm một thứ gì đó mới mẻ, kích thích hơn. Dẫu vậy, Lam cũng đã do dự trong 1 thời gian vì sợ chồng hiện tại biết. 

Cuối cùng thì một vài ngày sau đó, chồng Lam đột nhiên bị ốm phải nhập viện. Lúc này, trái tim đang rung động với chồng cũ của Lam không thể kiềm chế được nữa. Vì vậy, cô bí mật chấp nhận gặp chồng cũ. 

Đến nhà chồng cũ, Lam hồi hộp gõ cửa. Lúc cảnh cửa mở ra, cô choáng váng và cắn chặt môi. Hóa ra người mở cửa lại là chồng hiện tại của Lam! Sau này Lam mới biết thì ra chồng hiện tại và chồng cũ của cô lại là bạn tốt của nhau. Chính chồng cũ đã giúp chồng hiện tại thử lòng cô. 

 

Kết cục là chồng hiện tại nói anh thất vọng về Lam mà Lam cũng rất thất vọng với anh. Tại sao anh lại phải thử lòng cô? Đó là sự thiếu tôn trọng của anh đối với cô. Cô không biết chồng làm như thế là đúng hay sai, có phải người chồng nào cũng sẽ thử lòng vợ mình như vậy?

Nhàm chán với hôn nhân yên bình hiện tại, vợ lén lút qua lại với chồng cũ, cánh cửa vừa mở ra, cô liền choáng váng, chân đứng không vững với người trước mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không phải người chồng nào cũng thử lòng vợ mình nhưng có thể thấy trong quá trình sống với nhau, có lẽ một số biểu hiện của Lam khiến chồng chưa cảm thấy sự chân thành và hết lòng của cô nên anh không tin tưởng hoàn toàn. Thực tế đã chứng minh nghi ngờ của người chồng là đúng. Chỉ sau vài lời thả thính của chồng cũ, Lam đã đổ rầm rập và tranh thủ ngoại tình trong khi chồng còn phải nằm viện.

Có những người phụ nữ được sống trong cuộc hôn nhân bình yên lại không biết quý trọng, coi đó là nhàm chán để rồi bước vào con đường phản bội chồng. Thực tế hôn nhân không thể tươi mới, thú vị nếu bản thân người phụ nữ không biết chủ động làm mới đời sống vợ chồng. Trước khi đổ lỗi cho người khác thì mỗi người nên tự nhìn nhận lại chính mình xem bản thân có xứng đáng hay không?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu chồng cũ ly hôn

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