Kiểm tra điện thoại chồng, vợ phát hiện bí mật được giấu kín và bộ mặt thật ghê rợn của chồng

Tâm sự 21/01/2023 22:27

Càng đọc những dòng tin nhắn trong điện thoại chồng, tôi càng xót xa khi bị chồng lừa dối bấy lâu nay, vậy mà tôi luôn tin tưởng vào anh ấy, vào sự yêu thương, bản lĩnh của chồng suốt những năm qua.

Chồng bị say rượu, tôi vào điện thoại của chồng để xem có việc gì quan trọng không vì máy báo tin nhắn liên tục. Cưới nhau 10 năm nay đây là lần đầu tôi tự ý mở điện thoại của chồng. Tôi không tin nổi vào mắt mình, toàn tin nhắn của những người phụ nữ khác gửi đến, lời lẽ đầy yêu đương, gạ gẫm nhau. Chưa hết, trong một tin nhắn nhóm, chồng tôi và các bạn thân của mình rôm rả chuyện gái gú, khoe mẽ nhau chuyện ngoại tình.

Đọc tin nhắn của chồng mình, tôi rất sốc, anh ấy bình thường đạo mạo, nghiêm túc như vậy mà lời lẽ với các bạn lại sành sỏi cách tán tỉnh, gạ gẫm phụ nữ để quan hệ sai trái. Càng đọc, tôi càng xót xa khi bị chồng lừa dối bấy lâu nay, vậy mà tôi luôn tin tưởng vào anh ấy, vào sự yêu thương, bản lĩnh của chồng suốt những năm qua.

Kiểm tra điện thoại chồng, vợ phát hiện bí mật được giấu kín và bộ mặt thật ghê rợn của chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chồng đang ngủ li bì vì say, tôi bực tức, chỉ muốn gọi anh ta dậy, tát cho vài cái cho tỉnh rồi buông lời trách móc, làm đơn ly hôn ngay trong đêm… nhưng tôi lại sợ các con tỉnh dậy và biết chuyện nên đành nín nhịn. Tôi thấy thương cho thân phận làm vợ của mình, bao năm nay hết lòng vì chồng, luôn tự hào khi lấy được người chồng hoàn hảo như vậy. Tôi đã bị cắm sừng nhiều năm nay mà không biết.

Ngày hôm sau, tôi đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn với chồng, đưa ra các bằng chứng mà tôi có được và cũng hỏi chồng tại sao lại nỡ phản bội vợ con? Những mong anh ấy hồi tâm chuyển ý, thấy vợ đẹp con ngoan mà thức tỉnh…

Nhưng tôi lại nhận được sự lạnh lùng đáp trả: "Tôi chỉ chơi bời bên ngoài, những người phụ nữ đó cũng chỉ là qua đường. Không ảnh hưởng đến kinh tế, đến gia đình là được. Đàn ông, chơi bời đổi gió chút có sao đâu. Bạn tôi thằng nào cũng vậy, vợ con chúng nó có ai dám ý kiến gì đâu".

Tôi phân tích cho chồng hiểu, việc đó là không bình thường chút nào, quan hệ ngoài luồng là sai trái, không phụ nữ nào chấp nhận việc đó. Chồng tôi nổi giận, nói như quát vào mặt tôi: "Cô đừng có lằng nhằng, nếu không chịu được thì cứ làm đơn ly hôn đi. Nhà chia đôi, con cái cho chúng nó lựa chọn sống với bố hoặc mẹ. Bao năm nay tôi chiều chuộng, chu cấp tiền cho cô tiêu xài, coi như là bù đắp rồi".

Kiểm tra điện thoại chồng, vợ phát hiện bí mật được giấu kín và bộ mặt thật ghê rợn của chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cứ ngỡ rằng mình được dịp trả đũa chồng, anh ấy phải năn nỉ xin tôi tha thứ, nào ngờ tôi lại lĩnh đòn đau hơn. Chồng tôi thách thức ly hôn, hiện nguyên hình là kẻ lăng nhăng. Từ hôm đó đến nay, chồng tôi thường xuyên vắng mặt ở nhà, không buồn hỏi han vợ con lấy một câu. Anh ta còn tuyên bố với người quen của tôi là sẽ khiến tôi phải hối hận vì anh ta sẽ lấy người khác trẻ đẹp, giàu có hơn tôi.

Bạn bè, người thân của tôi biết chuyện nên cũng khuyên nhủ tôi ly hôn cho nhẹ người vì khó có thể cứu vãn cuộc hôn nhân này. Tôi cũng rất khó xử, liệu rằng tôi có nên chấp nhận chồng để giữ gia đình, hay là ly hôn theo mong muốn của anh ta?

Cho con gái ở nhà chơi với bà ngoại và em họ, chiều về tôi hoảng hốt nhìn mặt con đầy vết cấu liền lập tức tiễn mẹ ruột về quê

Cho con gái ở nhà chơi với bà ngoại và em họ, chiều về tôi hoảng hốt nhìn mặt con đầy vết cấu liền lập tức tiễn mẹ ruột về quê

Một hôm đi làm về, tôi thấy con gái chạy ra khóc, trên mặt nhiều vết cào cấu. Tôi hỏi rõ thì nó bảo bị em họ đánh, bà lại còn bênh em không đứng về phía nó.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu vợ chồng ngoại tình ly hôn bóc bánh trả tiền

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Tâm sự 49 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 1 giờ 49 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 4 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 5 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả