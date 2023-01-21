Kiểm tra điện thoại chồng, vợ phát hiện bí mật được giấu kín và bộ mặt thật ghê rợn của chồng

Càng đọc những dòng tin nhắn trong điện thoại chồng, tôi càng xót xa khi bị chồng lừa dối bấy lâu nay, vậy mà tôi luôn tin tưởng vào anh ấy, vào sự yêu thương, bản lĩnh của chồng suốt những năm qua.

Chồng bị say rượu, tôi vào điện thoại của chồng để xem có việc gì quan trọng không vì máy báo tin nhắn liên tục. Cưới nhau 10 năm nay đây là lần đầu tôi tự ý mở điện thoại của chồng. Tôi không tin nổi vào mắt mình, toàn tin nhắn của những người phụ nữ khác gửi đến, lời lẽ đầy yêu đương, gạ gẫm nhau. Chưa hết, trong một tin nhắn nhóm, chồng tôi và các bạn thân của mình rôm rả chuyện gái gú, khoe mẽ nhau chuyện ngoại tình. Đọc tin nhắn của chồng mình, tôi rất sốc, anh ấy bình thường đạo mạo, nghiêm túc như vậy mà lời lẽ với các bạn lại sành sỏi cách tán tỉnh, gạ gẫm phụ nữ để quan hệ sai trái. Càng đọc, tôi càng xót xa khi bị chồng lừa dối bấy lâu nay, vậy mà tôi luôn tin tưởng vào anh ấy, vào sự yêu thương, bản lĩnh của chồng suốt những năm qua.

Ảnh minh họa: Internet Nhìn chồng đang ngủ li bì vì say, tôi bực tức, chỉ muốn gọi anh ta dậy, tát cho vài cái cho tỉnh rồi buông lời trách móc, làm đơn ly hôn ngay trong đêm… nhưng tôi lại sợ các con tỉnh dậy và biết chuyện nên đành nín nhịn. Tôi thấy thương cho thân phận làm vợ của mình, bao năm nay hết lòng vì chồng, luôn tự hào khi lấy được người chồng hoàn hảo như vậy. Tôi đã bị cắm sừng nhiều năm nay mà không biết. Ngày hôm sau, tôi đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn với chồng, đưa ra các bằng chứng mà tôi có được và cũng hỏi chồng tại sao lại nỡ phản bội vợ con? Những mong anh ấy hồi tâm chuyển ý, thấy vợ đẹp con ngoan mà thức tỉnh…

Nhưng tôi lại nhận được sự lạnh lùng đáp trả: "Tôi chỉ chơi bời bên ngoài, những người phụ nữ đó cũng chỉ là qua đường. Không ảnh hưởng đến kinh tế, đến gia đình là được. Đàn ông, chơi bời đổi gió chút có sao đâu. Bạn tôi thằng nào cũng vậy, vợ con chúng nó có ai dám ý kiến gì đâu". Tôi phân tích cho chồng hiểu, việc đó là không bình thường chút nào, quan hệ ngoài luồng là sai trái, không phụ nữ nào chấp nhận việc đó. Chồng tôi nổi giận, nói như quát vào mặt tôi: "Cô đừng có lằng nhằng, nếu không chịu được thì cứ làm đơn ly hôn đi. Nhà chia đôi, con cái cho chúng nó lựa chọn sống với bố hoặc mẹ. Bao năm nay tôi chiều chuộng, chu cấp tiền cho cô tiêu xài, coi như là bù đắp rồi". Ảnh minh họa: Internet Cứ ngỡ rằng mình được dịp trả đũa chồng, anh ấy phải năn nỉ xin tôi tha thứ, nào ngờ tôi lại lĩnh đòn đau hơn. Chồng tôi thách thức ly hôn, hiện nguyên hình là kẻ lăng nhăng. Từ hôm đó đến nay, chồng tôi thường xuyên vắng mặt ở nhà, không buồn hỏi han vợ con lấy một câu. Anh ta còn tuyên bố với người quen của tôi là sẽ khiến tôi phải hối hận vì anh ta sẽ lấy người khác trẻ đẹp, giàu có hơn tôi. Bạn bè, người thân của tôi biết chuyện nên cũng khuyên nhủ tôi ly hôn cho nhẹ người vì khó có thể cứu vãn cuộc hôn nhân này. Tôi cũng rất khó xử, liệu rằng tôi có nên chấp nhận chồng để giữ gia đình, hay là ly hôn theo mong muốn của anh ta?

Cho con gái ở nhà chơi với bà ngoại và em họ, chiều về tôi hoảng hốt nhìn mặt con đầy vết cấu liền lập tức tiễn mẹ ruột về quê Một hôm đi làm về, tôi thấy con gái chạy ra khóc, trên mặt nhiều vết cào cấu. Tôi hỏi rõ thì nó bảo bị em họ đánh, bà lại còn bênh em không đứng về phía nó.

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