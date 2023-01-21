Vợ thất nghiệp, chồng lương tháng gần 100 triệu cũng không dám ly hôn với lý do ai nghe cũng bảo ngu ngốc

Tâm sự 21/01/2023 22:15

Với anh, cô ấy chưa bao giờ là một người phụ nữ không đủ tốt. Nếu rời xa cô ấy thì người chịu tổn thất nặng nề hơn không phải vợ mà chính là anh.

Lúc Toàn mới quen vợ, anh không có gì cả. Khi ấy Toàn mới vừa tốt nghiệp Đại học, còn ở thuê trong căn phòng trọ 10 m2. Vợ anh đã luôn đồng hành bên cạnh anh, không chỉ anh mà nhiều người xung quanh đều ngưỡng mộ cô ấy. Ai cũng cảm thấy cô ấy là người rất tốt, còn Toàn thì có cảm giác mình như vừa nhặt được 1 kho báu, tu 9 kiếp thì kiếp này mới gặp được người vợ như vậy.

Yêu nhau được 1 năm, vợ Toàn đã đưa anh về ra mắt bố mẹ cô ấy. Ngay từ đầu, ông bà không hài lòng với Toàn lắm vì họ cho rằng anh là kiểu đàn ông nghèo muốn đổi đời nên lừa gạt con gái nhà người ta. Tất nhiên hai người không muốn con mình ở bên người đàn ông như vậy. Để khiến bố mẹ vợ tương la yên tâm, Toàn đã cầu xin ông bà 1 cơ hội: “Hai bác, hãy chờ cháu một thời gian. Cháu sẽ chứng minh để 2 bác thấy rằng Ngọc (tên vợ Toàn) chọn cháu là không sai”. Trước sự chân thành của Toàn, cuối cùng ông bà cũng đồng ý cho 2 người về chung 1 nhà.

Sau kết hôn, Toàn coi vợ như công chúa mà cưng chiều. Toàn thực sự yêu cô ấy, không muốn đánh mất một người phụ nữ tốt. Mà vợ Toàn cũng vậy, từ ngày làm vợ, cô ấy không còn là con gái yếu đuối mà ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng với tư cách là người chồng, Toàn luôn canh cánh, tự trách bản thân không có bản lĩnh mới khiến vợ phải khổ. Nếu Toàn giỏi giang hơn, có lẽ vợ anh đã không vất vả.

Vợ thất nghiệp, chồng lương tháng gần 100 triệu cũng không dám ly hôn với lý do ai nghe cũng bảo ngu ngốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Suốt mấy năm sau kết hôn, vợ chồng Toàn hầu như mỗi ngày đều dậy rất sớm và về nhà muộn. Mỗi ngày họ có rất nhiều việc phải làm. Khi đó thực sự rất mệt mỏi, nhưng làm việc chăm chỉ với người mình yêu , cảm giác đó cũng đặc biệt tốt. Sự nghiệp của Toàn sau đó ngày càng phát triển, anh trở thành quản lý trong công ty. Kiếm được nhiều tiền hơn nên Toàn bảo vợ nghỉ việc về nhà làm bà nội trợ là được. Hơn nữa lúc này con cái đang ở giai đoạn cần sự chăm sóc và đồng hành của người mẹ. Giáo dục con cái là rất quan trọng, nếu không biết cách dạy con, có thể về sau sẽ khiến đứa trẻ và chính bản thân cha mẹ gặp phiền phức lớn.

Từ ngày chú tâm vào việc làm mẹ, vợ Toàn không còn xúng xính váy áo như trước, cả ngày tập trung vào việc chăm lo cho gia đình. Chỉ cần chồng con mỗi ngày đều tỏa sáng lấp lánh, cô ấy sẽ rất hài lòng, còn bản thân thế nào cũng được. Đôi khi Toàn sẽ mời đồng nghiệp đến nhà chơi. Mà ngay cả khi nhà có khách, vợ Toàn cũng không chăm chút bản thân. Lúc đầu Toàn tỏ ra không hài lòng, cảm thấy vợ không tôn trọng, không suy nghĩ cho mình. Nhưng sau đó anh cũng hiểu rằng vợ ở nhà có quá nhiều việc, khiến cô ấy không còn chút nào trong quỹ thời gian của bản thân dành cho chính mình. Vợ chồng Toàn có 2 con, việc chăm sóc chúng đều là 1 tay vợ Toàn đảm đương trong khi vẫn phải hoàn thành mọi công việc nhà khác.

 

Một lần, Toàn đi nhậu cùng bạn bè. Lúc cả đám ngà ngà say, lũ bạn hỏi Toàn vì sao không ly dị người vợ luộm thuộm kia để cưới 1 cô khác trẻ đẹp hơn. Họ nói bây giờ Toàn là người đàn ông thành đạt, còn vợ thì không xinh đẹp mơn mởn, không xứng đáng với anh. Nghe chúng bạn nói như vậy, Toàn ngạc nhiên vô cùng. Mặc dù hàng tháng anh nhận mức lương xấp xỉ 100 triệu nhưng chưa từng dám có ý định bỏ vợ, dù cô ấy không có công ăn việc làm và vẻ ngoài thiếu chỉn chu. Rất đơn giản, đó là người vợ tào khang, đã luôn ở bên Toàn trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Với anh, cô ấy chưa bao giờ là một người phụ nữ không đủ tốt. Nếu rời xa cô ấy thì người chịu tổn thất nặng nề hơn không phải vợ mà chính là Toàn. Hơn nữa sống ở đời ai lại làm thế, nếu ai sau khi thành công lại rũ bỏ người phụ nữ bên mình khi giông tố thì xã hội chỉ toàn là đàn ông cặn bã mà thôi!

Vợ thất nghiệp, chồng lương tháng gần 100 triệu cũng không dám ly hôn với lý do ai nghe cũng bảo ngu ngốc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lũ bạn sau khi nghe xong, vẫn mắng Toàn là ngu ngốc, Toàn cũng chẳng quan tâm. Anh có tiêu chuẩn làm người của mình. Thực tế cho thấy không ít đàn ông sau khi lạnh lùng rũ bỏ vợ để cưới về một cô nàng trẻ đẹp hơn, nhưng sau đó bản thân bắt đầu xuống dốc. Toàn không muốn giống như họ. Anh nghĩ rằng cuộc sống càng đơn giản sẽ càng tốt hơn. Nếu quá phức tạp thì sẽ rất mệt mỏi.

Trong cuộc sống, rất nhiều người luôn có thành kiến đối với những người vợ chỉ ở nhà làm nội trợ. Nhất là nhiều người đàn ông, họ cảm thấy những người vợ này là ăn không ngồi rồi, không có đóng góp nào cho gia đình. Trong suy nghĩ của họ, đàn ông là những người xông pha ngoài xã hội để kiếm tiền thì xứng đáng có vị trí và sự tôn trọng cao hơn vợ.

Cũng may Toàn là người có chính kiến và quan điểm sống đúng đắn. Anh biết thương và trân trọng vợ mình, hiểu rằng cô ấy vất vả thế nào vì gia đình Người đàn ông như vậy thật sự vô cùng tốt!

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