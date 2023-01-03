Dù cả 2 đều còn trẻ nhưng Hoàng vội vã muốn cưới Linh cũng có lý do. Hoàng làm cho công ty Hàn Quốc, đến tháng 4 năm sau sẽ được sang đó tu nghiệp 2 năm. Linh thì xinh xắn, nhẹ nhàng, đảm đang nên nhiều người theo đuổi, Hoàng sợ Linh sẽ không chờ được mình trong 2 năm xa nhau đó. Chẳng nói đâu xa, gã tình cũ đã chia tay mấy năm của Linh vẫn liên tục làm phiền Linh bao ngày nay. Dù Linh có từ chối gã bằng cả những cách phũ phàng nhất thì gã đó vẫn bám riết lấy. Hoàng tức lắm, muốn dần cho thằng đó 1 trận nhưng sợ Linh không vui nên cứ phải chịu nhịn.

Hoàng quen Linh qua lời mai mối của mấy thằng bạn thân. Lần đầu gặp, Hoàng đã có cảm tình ngay vì nhìn Linh dịu dàng lắm, đúng mẫu con gái mà Hoàng thích lâu nay. Linh ít nói, sống nội tâm nên Hoàng phải mướt mồ hôi hơn nửa năm ròng rã mới cưa đổ được Linh. Yêu nhau được hơn 1 năm thì Hoàng cầu hôn và được Linh nhận lời.

Có điều từ lúc trở về, Linh trở nên lạ hơn. Dù Linh vẫn tỏ ra như bình thường nhưng trực giác của Hoàng mách bảo người yêu mình có chuyện gì đó. Linh là cô gái kín đáo, không bao giờ thể hiện tình cảm chỗ đông người. Yêu nhau hơn 1 năm nhưng giữa 2 người mới chỉ hôn nhau là nhiều nhất chứ chưa từng quá giới hạn. Vậy mà từ hôm đi chơi ở Mộc Châu về, Linh dạn dĩ hơn hẳn, luôn chủ động với Hoàng. Đi trên đường, Linh chủ động ôm eo, khoác vai, những điều mà trước giờ Linh luôn tránh né.

Lớp Đại học của Linh tổ chức họp lớp, đi chơi 2 ngày 1 đêm ở Mộc Châu. Hoàng đòi đi theo nhưng Linh không đồng ý, nói rằng đây chỉ là họp nội bộ lớp, người ngoài không được đi. Hoàng lo lắng không yên vì người yêu cũ của Linh (học chung hồi Đại học) cũng đi cùng nhưng không dám nói ra vì sợ Linh giận. Cả ngày hôm đó Hoàng luôn thấy bồn chồn trong lòng nhưng Linh vẫn nhắn tin về đều đặn, thông báo đã đến nơi, đang làm gì làm Hoàng cũng yên tâm phần nào.

Thế rồi hôm ấy đi chơi thì trời đổ mưa lớn, xe Hoàng chỉ có 1 cái áo mưa giấy mà nhìn quanh đều không thấy ai bán áo mưa. Định nhường người yêu mặc thì Linh bất ngờ chỉ vào một khách sạn nhỏ ven đường bảo Hoàng: “Vào đây trú tạm đợi tạnh mưa rồi về anh nhé!”. Hoàng nghe lời nhưng trong lòng thì bất an vô cùng. Những hành động này đều không giống Linh chút nào. Hơn 1 năm qua, Hoàng đã quá quen với kiểu giữ kẽ, dè dặt của Linh, làm sao có chuyện Linh chủ động gợi ý vào khách sạn như thế này được.

Còn đang mông lung suy nghĩ thì Linh chợt cởi đồ ra làm Hoàng phát hoảng.

- Em.. em làm gì thế?

- Còn làm gì nữa? Chả nhẽ đây không phải điều anh muốn sao?

- Anh… anh..

- Bọn mình yêu nhau lâu rồi, làm chuyện này cũng được mà. Anh là đàn ông con trai mà sao lại tỏ ra hốt hoảng vậy? Hay anh chê em không quyến rũ?

- Không, không phải thế, em đẹp lắm nhưng àm.. anh thấy không được khỏe lắm, hình như ban nãy ăn phải cái gì. Em.. em chờ đây anh chạy ra ngoài chút

Nói xong Hoàng co giò bỏ chạy, ra đến cổng khách sạn mà vẫn chưa hoàn hồn. Sau đó Hoàng lấy cớ nhà có việc gấp, nhờ lễ tân khách sạn mang lên cho Linh tiền đi taxi về, còn mình thì nhảy lên xe phóng đi. Sau hôm ấy, Hoàng cứ giả vờ nhà có việc, không đi đâu được để âm thầm theo dõi Linh. Quả nhiên, Linh lén lút đi gặp người yêu cũ ở quán cà phê, 2 người còn cãi nhau, gã người yêu cũ tức tối bỏ đi còn Linh thì ôm mặt khóc nức nở. Hoàng đến gần, lay vai Linh và hỏi:

- Có chuyện gì giữa em và gã đó? Em hãy nói thật cho anh biết đi.

Ảnh minh họa: Internet

Linh thấy người yêu thì tái mét mặt lại, cúi đầu thú nhận mọi chuyện. Ở Mộc Châu, nhân lúc uống rượu, gã người yêu cũ đã chuốc say Linh để kéo Linh vào phòng làm chuyện đó. Chẳng ngờ 1 đêm ấy lại khiến Linh có thai. Gã người yêu cũ bày kế cho Linh dụ Hoàng vào khách sạn để đổ vấy cái thai cho Hoàng nhưng không ngờ Hoàng lại từ chối chuyện đó. Giờ Linh muốn làm đám cưới nhưng gã kia nhất quyết không nghe, bắt Linh phá thai. Hoàng nghe xong chỉ biết thở dài, nói với Linh:

- Đã đến nước này anh khuyên em nên bỏ thai đi. Gã đó kiên quyết không lấy em mà làm mẹ đơn thân thì thực sự rất khổ. Anh biết nói ra thì phũ phàng nhưng em phải tỉnh táo và nhìn nhận mọi việc bằng lý trí. Giữ thai lại lúc này không tốt cho cả em lẫn con.

- Em xin lỗi anh. Em thực sự xin lỗi anh.

- Đừng khóc nữa, em suy nghĩ đi. Có gì cần thì gọi cho anh.

Hoàng đứng dậy đi về, lòng nặng trĩu, Hoàng không biết nên hận Linh hay không khi cô cũng đang phải chịu 1 cái giá quá đắt từ sự chủ quan, bồng bột của mình rồi…