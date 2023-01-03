Chồng mới của tôi là một người đàn ông tốt và yêu thương gia đình. Tuy nhiên, anh có một điểm trừ khá lớn chính là quá ám ảnh về chồng cũ của tôi.

Em ly hôn, sau đó lập gia đình với người chồng hiện tại được gần 10 năm. Con trai riêng của em đã học lớp Bảy, con trai chung học lớp Một.

Chồng em bây giờ là người tốt, chăm chỉ làm việc, quan tâm đến vợ con. Không phải người thông minh xuất sắc trong công việc, nên dù rất cố gắng, anh chỉ dừng ở mức một nhân viên mẫn cán, kiếm đủ tiền nuôi gia đình.

Em không phàn nàn than thở gì về cuộc sống bình thường của mình. Nhưng khoảng một năm gần đây, anh hay hỏi em về chồng cũ.

Ví dụ, anh hỏi lúc Bo (con trai riêng của em, đang ở với chồng cũ) vào lớp Một, ai là người lo liệu cho con học trường điểm. Khi biết chồng cũ của em lo việc ấy, anh đã ráng chạy chọt để Tin (con trai chung) vào trường điểm của quận. Khi không có kết quả như ý, anh đã căng thẳng, nặng nề, dừng nói chuyện với em suốt tháng.

Khi Tin đi học, anh giành phần đưa đón con, vì biết mâu thuẫn việc nhà, việc đưa đón nuôi dạy con là lý do quan trọng đã khiến em và chồng cũ ly hôn.

Ảnh minh họa: Internet

Anh còn hay hỏi về thu nhập của chồng cũ, hỏi “mỗi tháng anh ta đưa em bao nhiêu tiền để lo cuộc sống gia đình”... Em đã nói những chuyện cũ không quan trọng, bây giờ em yêu quý gia đình mình, em yêu chồng, nhưng chỉ vài bữa sau anh lại hỏi.

Em có cảm giác chồng em bị ám ảnh bởi người trước, ám ảnh tới mức luôn luôn cần phải so sánh để biết mình tốt hơn, yên tâm hơn.

Dạo gần đây em không trả lời nữa, thì anh nói em muốn giữ riêng tâm sự, nếu em không còn tình cảm thì việc gì phải giấu?

Em thấy chứng bệnh ám ảnh của chồng khá nặng, sợ tới lúc thành mâu thuẫn xào xáo gia đình. Mỗi lần anh hỏi, em thấy nói ra cũng dở mà im lặng cũng dở. Chưa kể, khi trả lời xong câu này, anh lại hỏi tiếp câu khác. Phải nhớ lại, kể lại những chuyện ngày xưa, đối với em việc ấy cũng không dễ dàng.

Em nên thế nào đây mọi người ơi!

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