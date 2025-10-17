Người chồng mê tín ép vợ mổ đẻ để chọn giờ tốt, đặt cược sức khỏe của vợ và con chưa chào đời

Tâm sự 17/10/2025 23:53

Chị tôi khóc hết nước mắt cầu xin chồng đừng mổ bắt thai vì tuổi thai còn nhỏ quá, sợ sinh sớm nó sẽ yếu. Thế nhưng dù chị nói thế nào thì cả nhà chồng chị cũng không thay đổi ý kiến.

Chị gái tôi lấy chồng khi còn rất trẻ. Chị là một cô gái hiền lành, làm giáo viên mầm non. Sau khi sinh liên tục hai cô con gái thì chị bị nhà chồng kêu nghỉ việc để ở nhà chăm con mặc dù nhà họ dư sức thuê osin. Thực ra đây chỉ là cái cớ để họ bắt chị trở thành cái máy đẻ cho nhà họ.

Gia đình chồng chị tôi rất giàu, có thể nói không ai trong cái huyện này mà không biết nhà họ. Nhưng sự giàu có lại đi liền với sự mê tín đến cuồng tin. Sau khi chị sinh liên tiếp 2 cô con gái thì mẹ chồng cuống cuồng tìm mọi cách để chị sinh bằng được con trai. Cuối cùng thì chị cũng mang thai và đúng là con trai. Đúng như mong muốn của họ. Nghe đâu bà mẹ chồng có là tín đồ của một ông thầy cúng có tiếng. Chính ông ta đã bày cách cho bà chỉ chị gái tôi đẻ được con trai. Không biết có phải vô tình mà trúng hay không mà từ đó, cả nhà chồng chị càng tin ông ta sái cổ. 

Người chồng mê tín ép vợ mổ đẻ để chọn giờ tốt, đặt cược sức khỏe của vợ và con chưa chào đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Đến tháng thứ 7 mang bầu đột nhiên mẹ và chồng chị bắt phải nhập viện trong khi thai kỳ chị tôi hoàn toàn bình thường. Chị tôi đương nhiên không đồng ý và hỏi lý do mới biết là do ông thầy kia nói, con trai chị phải đẻ tháng 12 và đúng ngày ấy giờ ấy mới có thể trở thành quý nhân phù trợ cho bố làm ăn phát đạt. Tuổi của đứa trẻ này phải đẻ trong năm nay mới hạp tuổi bố nó. Chị tôi khóc hết nước mắt cầu xin chồng đừng mổ bắt thai vì tuổi thai còn nhỏ quá, sợ sinh sớm nó sẽ yếu. Thế nhưng dù chị nói thế nào thì cả nhà chồng chị cũng không thay đổi ý kiến. Ngay cả khi vào khám bác sĩ chuyên khoa cũng khuyên không nên mổ bắt thai sớm sẽ nguy hiểm cho cả mẹ và con. Thế nhưng cả nhà họ cứ nhu ma xui quỷ khiến liền đưa chị tôi đến một bệnh viện tư để mổ.

Chị không dám nói với ai liền gọi điện cho tôi cầu cứu. Tôi đang học trên thành phố phải bắt xe về ngay chạy vào bệnh viện. Lúc vào đến nơi thấy họ đang làm thủ tục ký xác nhận phẫu thuật cho chị. Tôi ngăn lại không cho thì họ mắng tôi rằng tôi không có quyền ngăn cản. Anh ta là chồng nên chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra với vợ mình. Tôi kiên quyết không thể chấp nhận hành động mê tín lại còn ảnh hưởng đến tính mạng của chị gái và cháu nên đe dọa họ sẽ kiện họ nếu cứ khăng khăng làm phẫu thuật mổ bắt thai khi không được sự đồng ý của thai phụ.

Bị tôi kiên quyết phản đối và đe dọa họ mới dừng lại. Tôi biết sau vụ này, chị tôi chắc chắn sẽ không yên với gia đình họ. Nhưng tôi sẽ bảo vệ chị. Tình huống xấu nhất, tôi và gia đình cũng sẽ luôn bên chị chứ không thể để chị sống chung với một gia đình chồng mất nhân tính như thế được.

Anh rể mạo hiểm mạng sống của chị vợ, bắt vợ mổ lấy thai theo giờ phong thủy đẹp để 'đổi vận'.

Anh rể mạo hiểm mạng sống của chị vợ, bắt vợ mổ lấy thai theo giờ phong thủy đẹp để 'đổi vận'.

Nghe đâu bà mẹ chồng có là tín đồ của một ông thầy cúng có tiếng. Chính ông ta đã bày cách cho bà chỉ chị gái tôi đẻ được con trai. Không biết có phải vô tình mà trúng hay không mà từ đó, cả nhà chồng chị càng tin ông ta sái cổ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nghe điện thoại, chú rể đột ngột biến mất, lao vào bệnh viện để lại cô dâu đau đớn

Nghe điện thoại, chú rể đột ngột biến mất, lao vào bệnh viện để lại cô dâu đau đớn

Tâm sự 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đi câu cá, bé trai 13 tuổi ở Quảng Ninh bị lưỡi câu ghim sâu vào đầu

Đi câu cá, bé trai 13 tuổi ở Quảng Ninh bị lưỡi câu ghim sâu vào đầu

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Người đàn ông tử vong ở dốc cầu Bình Lợi, xe máy văng xa 30m

Người đàn ông tử vong ở dốc cầu Bình Lợi, xe máy văng xa 30m

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 20/10/2025, 3 con giáp 'chìm đắm trong cơn mưa tài lộc', số dư tài khoản tăng lên, xây dựng cơ đồ tiền tỷ

Sau ngày mai, thứ Hai 20/10/2025, 3 con giáp 'chìm đắm trong cơn mưa tài lộc', số dư tài khoản tăng lên, xây dựng cơ đồ tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 20/10/2025, 3 con giáp tài vận lên vù vù, tiền nhiều như nước chảy, mua nhà tậu xe không cần lo nghĩ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 20/10/2025, 3 con giáp tài vận lên vù vù, tiền nhiều như nước chảy, mua nhà tậu xe không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 20/10/2025, quý nhân chỉ đường dẫn lối, 3 con giáp bước vào thời điểm thăng hoa, nắm bắt ngay thời cơ để phát tài phát lộc rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 20/10/2025, quý nhân chỉ đường dẫn lối, 3 con giáp bước vào thời điểm thăng hoa, nắm bắt ngay thời cơ để phát tài phát lộc rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Bão FENGSHEN có thể mạnh lên khi vào biển Đông

Bão FENGSHEN có thể mạnh lên khi vào biển Đông

Đời sống 5 giờ 37 phút trước
Bão FENGSHEN có thể đột ngột chuyển hướng khi vào biển Đông

Bão FENGSHEN có thể đột ngột chuyển hướng khi vào biển Đông

Đời sống 5 giờ 39 phút trước
Gia cảnh của nam sinh lớp 12 bị bạn đâm tử vong ở Thanh Hóa

Gia cảnh của nam sinh lớp 12 bị bạn đâm tử vong ở Thanh Hóa

Đời sống 5 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Diễn biến MỚI vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

Diễn biến MỚI vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

Gia cảnh của nam sinh lớp 12 bị bạn đâm tử vong ở Thanh Hóa

Gia cảnh của nam sinh lớp 12 bị bạn đâm tử vong ở Thanh Hóa

Nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

Nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lần cuối nằm bên nhau, người vợ thều thào lời này khiến người chồng bật khóc vì biết sắp phải chia xa

Lần cuối nằm bên nhau, người vợ thều thào lời này khiến người chồng bật khóc vì biết sắp phải chia xa

Nghe điện thoại, chú rể đột ngột biến mất, lao vào bệnh viện để lại cô dâu đau đớn

Nghe điện thoại, chú rể đột ngột biến mất, lao vào bệnh viện để lại cô dâu đau đớn

Chồng bị mắng té tát vì rước người lạ về nhà chỉ sau 3 tuần vợ mất, nhưng khi biết sự thật, tất cả đều phải bật khóc nức nở

Chồng bị mắng té tát vì rước người lạ về nhà chỉ sau 3 tuần vợ mất, nhưng khi biết sự thật, tất cả đều phải bật khóc nức nở

Vừa hỏi lý do chưa "đi bước nữa", chồng cũ đáp lại khiến tôi bàng hoàng làm vỡ nát ly nước trên tay

Vừa hỏi lý do chưa "đi bước nữa", chồng cũ đáp lại khiến tôi bàng hoàng làm vỡ nát ly nước trên tay

Mẹ kinh ngạc khi người phụ nữ lạ mặt đột nhiên đòi xin "vài sợi tóc" của con trai, sự thật sau đó còn khó tin hơn

Mẹ kinh ngạc khi người phụ nữ lạ mặt đột nhiên đòi xin "vài sợi tóc" của con trai, sự thật sau đó còn khó tin hơn

Cô gái bàng hoàng phát hiện tin nhắn "yêu đương" động trời từ người tình cũ của chồng

Cô gái bàng hoàng phát hiện tin nhắn "yêu đương" động trời từ người tình cũ của chồng