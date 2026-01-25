Nghĩ mình còn trẻ, lại chưa phải vướng bận con cái nên tôi dành rất nhiều thời gian cho công việc

Tâm sự 25/01/2026 21:09

Vợ tôi có tính trẻ con. Mỗi lần giận hờn, cô ấy lại gọi cho tôi cả chục điện thoại. Có đợt tôi phải tăng ca ở cơ quan đến 12 giờ đêm, cô ấy nói mình bị đau bụng ra máu (lúc ấy vợ tôi mới bắt đầu có thai). Thế là tôi bỏ hết công việc để về nhà. Cuối cùng khi về đến nhà thì thấy vợ vẫn bình thường. Trước sự ngạc nhiên của tôi, cô ấy chỉ bình thản nói mình chỉ trêu đùa chứ không bị sao hết.

Sau khi kết hôn, chúng tôi có tích cóp mua được căn nhà. Dù được bố mẹ hai bên hỗ trợ nhưng vẫn còn nợ gần một nửa. Nghĩ mình còn trẻ, lại chưa phải vướng bận con nhỏ nên tôi dành rất nhiều thời gian cho công việc.

Vợ tôi là người lãng mạn. Cô ấy rất thích chồng quan tâm, chăm sóc, nhưng khổ một nỗi, muốn tôi kiếm nhiều tiền thì cô ấy phải chấp nhận thiệt thòi. Đằng này lần nào tôi đi công tác, vợ cũng hờn ghen vô cớ.

Vợ tôi có tính trẻ con. Mỗi lần giận hờn, cô ấy lại gọi cho tôi cả chục điện thoại. Có đợt tôi phải tăng ca ở cơ quan đến 12 giờ đêm, cô ấy nói mình bị đau bụng ra máu (lúc ấy vợ tôi mới bắt đầu có thai). Thế là tôi bỏ hết công việc để về nhà. Cuối cùng khi về đến nhà thì thấy vợ vẫn bình thường. Trước sự ngạc nhiên của tôi, cô ấy chỉ bình thản nói mình chỉ trêu đùa chứ không bị sao hết.

Nghĩ mình còn trẻ, lại chưa phải vướng bận con cái nên tôi dành rất nhiều thời gian cho công việc - Ảnh 1
Giờ phút này, vợ tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, có lúc còn xoa bụng và thủ thỉ nói chuyện với con. Ảnh minh họa: Internet

Sau lần ấy, vợ cũng "dọa" tôi thêm vài lần nữa. Đợt này tôi đi công tác ở tỉnh. Vì đối tác có việc nên chúng tôi buộc phải đẩy cuộc họp vào buổi tối. 8 giờ tối, vợ gọi cho tôi. Không thấy tôi nghe máy, cô ấy gọi thêm 17 cuộc nữa. Còn tôi sợ ảnh hưởng đến buổi họp nên tắt máy. Lát sau chúng tôi đi ăn, tôi say rượu nên chẳng mở khoá điện thoại nữa.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mở điện thoại lên mới tá hỏa thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Gọi cho vợ không được, tôi gọi cho mẹ thì được biết cô ấy đi khám thai về muộn, trên đường về không may bị người ta tông trúng. Con của chúng tôi không giữ được, còn vợ tôi thì đa chấn thương và phải phẫu thuật. 

Giờ phút này, vợ tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, có lúc còn xoa bụng và thủ thỉ nói chuyện với con. Còn tôi thì ân hận quá. Nếu tôi chở vợ đi khám thai thì đã chẳng có cớ sự này. Có lẽ nào vì tôi đã quá tham công tiếc việc nên mới đẩy gia đình đến tấn bi kịch này không? Tôi nên làm gì để an ủi vợ vào lúc này đây?

Nửa đêm bỏ qua 17 cuộc điện thoại của vợ, chồng hoảng hồn khi nghe tin báo ngày hôm sau

Nửa đêm bỏ qua 17 cuộc điện thoại của vợ, chồng hoảng hồn khi nghe tin báo ngày hôm sau

Chưa bao giờ tôi cảm thấy tuyệt vọng như lúc này. Tôi và vợ mới kết hôn được gần một năm, mọi thứ vẫn còn quá mới mẻ. Vậy mà bây giờ, tôi lại phải chịu cú sốc quá lớn này.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đêm tân hôn, tôi bước ra từ nhà tắm, đang cầm điện thoại kiểm tra công việc thì nhận được một cái ôm phía sau

Đêm tân hôn, tôi bước ra từ nhà tắm, đang cầm điện thoại kiểm tra công việc thì nhận được một cái ôm phía sau

Tâm sự 29 phút trước
Đi công tác lạ chỗ không ngủ được, tiếng gõ cửa lúc 2 giờ sáng bóc trần màn kịch của chồng khiến tôi muốn ký đơn ly hôn ngay lập tức

Đi công tác lạ chỗ không ngủ được, tiếng gõ cửa lúc 2 giờ sáng bóc trần màn kịch của chồng khiến tôi muốn ký đơn ly hôn ngay lập tức

Tâm sự 29 phút trước
Giận chồng bỏ sang khách sạn ngủ, tôi "rụng rời tay chân" khi vừa mở mắt đã thấy một người lạ nằm ngay bên cạnh

Giận chồng bỏ sang khách sạn ngủ, tôi "rụng rời tay chân" khi vừa mở mắt đã thấy một người lạ nằm ngay bên cạnh

Tâm sự 33 phút trước
2 ngày đầu tuần (26-27 tháng 1), 3 con giáp rũ sạch tai ương, tích lũy được nhiều của cải đáng giá, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, tình tiền đỏ rực

2 ngày đầu tuần (26-27 tháng 1), 3 con giáp rũ sạch tai ương, tích lũy được nhiều của cải đáng giá, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, tình tiền đỏ rực

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Thấy nhà người yêu ngỏ ý muốn tổ chức đám cưới, em cũng đồng ý luôn

Thấy nhà người yêu ngỏ ý muốn tổ chức đám cưới, em cũng đồng ý luôn

Tâm sự 42 phút trước
Mạnh tay lật tấm chăn để bắt quả tang con dâu, tôi suýt đột quỵ khi thấy người đàn ông đang nằm đó không ai khác chính là...

Mạnh tay lật tấm chăn để bắt quả tang con dâu, tôi suýt đột quỵ khi thấy người đàn ông đang nằm đó không ai khác chính là...

Tâm sự 44 phút trước
Mẹ chồng cho tiền mua điện thoại mới, dâu trẻ hí hửng đi mua để rồi khóc nấc với cái tát trời giáng mà không biết lý do

Mẹ chồng cho tiền mua điện thoại mới, dâu trẻ hí hửng đi mua để rồi khóc nấc với cái tát trời giáng mà không biết lý do

Tâm sự 45 phút trước
Giận chồng sang ngủ nhờ nhà bạn thân, tôi lạnh sống lưng nghe tiếng động kỳ lạ phát ra từ ngay dưới gầm giường

Giận chồng sang ngủ nhờ nhà bạn thân, tôi lạnh sống lưng nghe tiếng động kỳ lạ phát ra từ ngay dưới gầm giường

Tâm sự 47 phút trước
Ở cùng mẹ ruột sau ly hôn, tôi bàng hoàng mang thai dù chẳng yêu ai vì một âm mưu động trời

Ở cùng mẹ ruột sau ly hôn, tôi bàng hoàng mang thai dù chẳng yêu ai vì một âm mưu động trời

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Chồng ở lì trong nhà tắm 2 tiếng không ra, tôi lén nhìn qua khe cửa thì rụng rời tay chân trước hành động của anh

Chồng ở lì trong nhà tắm 2 tiếng không ra, tôi lén nhìn qua khe cửa thì rụng rời tay chân trước hành động của anh

Tâm sự gia đình 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Phát hiện thi thể nữ giới trôi sông: Nạn nhân có vết mổ và đặt túi đựng chất thải ở bụng

Phát hiện thi thể nữ giới trôi sông: Nạn nhân có vết mổ và đặt túi đựng chất thải ở bụng

Nổ khí gas tại chung cư 17 tầng khiến 1 người tử vong, 14 người bị thương

Nổ khí gas tại chung cư 17 tầng khiến 1 người tử vong, 14 người bị thương

Sạt lở đất kinh hoàng khiến gần 100 người tử vong và mất tích, trong đó có nhiều trẻ em

Sạt lở đất kinh hoàng khiến gần 100 người tử vong và mất tích, trong đó có nhiều trẻ em

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Dứt áo ra đi sau ly hôn để tìm đời mới, ngày trở về tôi quỵ xuống trước giường bệnh khi biết lý do chồng cũ tiều tụy thế này

Dứt áo ra đi sau ly hôn để tìm đời mới, ngày trở về tôi quỵ xuống trước giường bệnh khi biết lý do chồng cũ tiều tụy thế này

Dọn dẹp sau đám tang bố chồng, con dâu "ngất lịm" thấy tờ giấy khám thai giấu kín dưới gối ông

Dọn dẹp sau đám tang bố chồng, con dâu "ngất lịm" thấy tờ giấy khám thai giấu kín dưới gối ông

Phát hiện món đồ nhảy cảm trên xe chồng, tôi không rơi một giọt nước mắt mà bình thản mang nó ném thẳng vào mặt kẻ chủ mưu

Phát hiện món đồ nhảy cảm trên xe chồng, tôi không rơi một giọt nước mắt mà bình thản mang nó ném thẳng vào mặt kẻ chủ mưu

Hàng xóm kiên quyết lắp camera chĩa thẳng vào phòng ngủ nhà tôi, sang định cãi nhau thì tôi ngã quỵ trước những hình ảnh về vợ mình

Hàng xóm kiên quyết lắp camera chĩa thẳng vào phòng ngủ nhà tôi, sang định cãi nhau thì tôi ngã quỵ trước những hình ảnh về vợ mình

Đến nhà sếp chơi, tôi rụng rời tay chân thấy con trai sếp như "từ một khuôn" với con mình rồi chết lặng khi biết danh tính mẹ đứa bé

Đến nhà sếp chơi, tôi rụng rời tay chân thấy con trai sếp như "từ một khuôn" với con mình rồi chết lặng khi biết danh tính mẹ đứa bé

Đến thời điểm hiện tại, tôi đã có nhà, có xe và một số tiền nhỏ trong tài khoản tiết kiệm

Đến thời điểm hiện tại, tôi đã có nhà, có xe và một số tiền nhỏ trong tài khoản tiết kiệm