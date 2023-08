Nghe giọng vợ lè nhè , say mèm sau buổi họp lớp, tôi bực dọc đến đón thì sững sờ phát hiện điều đau lòng..

Hôm nay, Sơn bận rộn tối tăm mặt mày với đống tài liệu vẫn chưa được duyệt. Anh cau có và bực dọc ra mặt. Sơn chẳng thèm bắt điện thoại của ai, chỉ cắm đầu vào máy laptop làm cho xong dự án tâm huyết lần này. Từ 6h đến hơn 9 giờ tối, Sơn như kẻ quên hết mọi việc xung quanh, một mình mày mò tại văn phòng đã tắt gần hết đèn. Hoàn thành xong cũng đã gần 10 giờ đêm. Lúc đứng dậy vặn vẹo thân thể đau nhức Sơn mới tình cờ cầm điện thoại lên. Gần mười cuộc gọi của vợ. Sơn lắc đầu ngán ngẩm, vội vơ áo khoác, vừa đi vừa gọi cho vợ.

Đầu dây bên kia một hồi lâu mới bắt máy. Sơn nhíu mày khó chịu, tiếng nhạc xập xình bên kia khiến Sơn nhăn nhó. Khó khăn lắm Sơn mới nghe được giọng của Liên, vợ anh. Giọng cô bình thường, nhưng những người bên cạnh cô lại lè nhè say xỉn. Sơn cáu gắt hỏi vợ đang ở đâu, chỉ nghĩ đến cảnh cô đi đứng không vững vì bia rượu là anh lại nóng cả lòng. Anh ghét nhất chính là phụ nữ say xỉn. Cũng vì vợ bảo hôm nay là buổi họp mặt mười năm bạn bè đại học nên anh mới cho vợ đi. Anh cũng không muốn đi rước vợ, nhưng thấy cô ấy nói mãi nên đành đến rước. Một ngày đã mệt mỏi, lại phải đi đón vợ say mèm, Sơn bỗng phát cáu.