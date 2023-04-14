Ngạc nhiên khi thấy mẹ chồng vào công ty, tôi càng 'sốc nặng' khi bà yêu cầu được gặp sếp tôi

Tâm sự 14/04/2023 06:30

Hôm qua, mẹ chồng tôi đột ngột đến công ty yêu cầu gặp sếp tôi. Tôi sửng sốt, hỏi bà đến làm gì, bà chỉ bảo có việc muốn gặp sếp tôi, gặp một chút thôi.

Từ khi chuyển công ty, tôi bận túi bụi, bận đến mức mỗi đêm chỉ ngủ được vài tiếng đồng hồ. Công ty tôi coi trọng năng lực và sự phấn đấu của nhân viên, tôi lại mới đến nên phải tìm cách để chứng minh bản thân. Thấy tôi chăm chỉ, cố gắng phấn đấu, sếp ưng bụng lắm và hay động viên, khích lệ tinh thần tôi.

Nói qua về sếp tôi, chị là một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên quyết và có tầm nhìn xa trông rộng. Vì thế nên mới 40 tuổi, chị đã trở thành Giám đốc phát triển kinh doanh, một công việc đòi hỏi áp lực cao và trách nhiệm nặng nề. Vì công việc, tôi thường xuyên ra khỏi nhà từ sớm, về nhà hơn 7 giờ tối. Mọi chuyện trong nhà đều do mẹ chồng tôi quán xuyến. Nghe tiếng xe tôi về, bà đã đi hâm nóng lại thức ăn. Con gái tôi 3 tuổi cũng do bà chăm sóc. Tôi rất biết ơn bà.

Mỗi bữa cơm, mẹ chồng đều gắp thức ăn rồi bảo tôi cố ăn cho nhiều, nhìn tôi càng lúc càng gầy. Mối quan hệ giữa chúng tôi rất tốt, có khi tôi còn thấy mẹ chồng chẳng khác nào mẹ ruột

Ngạc nhiên khi thấy mẹ chồng vào công ty, tôi càng 'sốc nặng' khi bà yêu cầu được gặp sếp tôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm qua, mẹ chồng tôi đột ngột đến công ty yêu cầu gặp sếp tôi. Tôi sửng sốt, hỏi bà đến làm gì, bà chỉ bảo có việc muốn gặp sếp tôi, gặp một chút thôi. Rồi bà vào phòng sếp gần nửa tiếng mới ra. Khi về, bà còn bảo tôi tối nay về sớm một tí, bà nấu vài món ngon cho tôi ăn.

Mẹ chồng về rồi, sếp gọi tôi vào phòng. Lúc đó, tôi run sợ, nghĩ chắc mẹ chồng đã nói gì đó khiến sếp nổi giận. Không ngờ chị ấy lại vỗ vai tôi, bảo tôi thật tốt số mới có được một người mẹ chồng tốt như thế. Bà đến tận công ty chỉ để xin phép sếp cho tôi về sớm một hôm, bởi chính đó là ngày sinh nhật tôi. Bà còn bảo thấy tôi gầy ốm đi, thức đến 1,2 giờ sáng mà đau lòng. Tôi nghe sếp kể mà kinh ngạc rồi bật khóc.

Tôi còn chẳng nhớ hôm qua là ngày sinh nhật của mình. Nhưng nhờ mẹ chồng và sự đồng ý của sếp, tôi đã có một bữa tiệc đáng nhớ. Tôi biết ơn cả hai người. Tôi nên làm gì để báo đáp mẹ chồng đây?

 

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Tôi sửng sốt, hỏi chị đang nói gì? Chị ấy lại ngạc nhiên, hỏi tôi không biết đó chính là cặp nhẫn cưới cũ mà chị từng đeo sao?

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