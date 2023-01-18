Muốn về nhà ngoại một hôm dịp Tết, con dâu ngậm ngùi từ bỏ ý định vì mẹ chồng ra điều kiện oái oăm này

Tôi xin phép mẹ chồng cho về ngoại dịp trước hoặc trong Tết, mẹ chồng liền buồn rầu không muốn cho đi.

Tôi năm nay 29 tuổi, kết hôn đã được 4 năm, từ lúc kết hôn đến nay tôi sống tại nhà chồng. Chỉ có mấy năm thôi mà tôi cảm giác như thời gian đằng đẵng cả chục năm vì buồn tủi, ngột ngạt vì sống cùng mẹ chồng khó tính. Mẹ chồng trước đây cũng sống cảnh làm dâu bị o ép, nên nảy sinh tư tưởng con dâu thời nay phải nghiêm khắc để tránh lười nhác, hư hỏng. Hàng ngày, mẹ chồng tôi liên tục sai vặt, đè nén từ lúc sáng sớm đến đêm khuya.Năm đầu ở nhà chồng, tôi ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ chồng mà ở nhà làm nội trợ, đúng là khổ sở đủ đường và liên tục bị bà mắng mỏ là ăn bám. Không chịu nổi sướt ngày bị chèn ép, tôi khéo léo tìm cách đi làm, dù mẹ chồng không thích nhưng vẫn phải chấp nhận vì tôi mang thu nhập về cho gia đình.

Công việc của tôi thuận lợi, lại tranh thủ làm thêm, bán hàng online nên thu nhập khá tốt, nhưng dù đóng góp kinh tế cho nhà chồng nhưng vẫn bị đối xử chẳng khác gì người giúp việc. Sáng vẫn phải dậy sớm lo ăn sáng cho cả nhà, chiều cũng phải đi chợ, cơm nước, rửa bát và dọn dẹp nhà cửa. Làm quần quật, không dám kêu ca phàn nàn gì, nhưng vẫn không vừa ý mẹ chồng, bà luôn coi tôi là cố tình ở lỳ trên công ty trốn chồng con, trốn việc nhà. Ảnh minh họa: Internet Mẹ chồng cho rằng tôi là lười nhác nên nghĩ ra việc gì là bắt tôi phải làm ngay, sai tôi chóng mặt. Ngày thường tôi toàn tâm, toàn ý cho nhà chồng, dịp Tết muốn về nhà ngoại chơi một vài hôm cũng bị mẹ chồng tìm cách ngăn cản. Biết con dâu dự định về ngoại, mẹ chồng tự dưng kêu ốm, mệt, trong khi tôi thấy bà ăn uống đầy đủ, ngủ ngon giấc, hoàn toàn khỏe mạnh.

Tôi xin phép mẹ chồng cho về ngoại dịp trước hoặc trong Tết, mẹ chồng liền buồn rầu không muốn cho đi: "Tết nhất, nhà bao nhiêu việc không lo suốt ngày chỉ đòi về nhà ngoại. Mẹ chồng ốm đau, không hỏi han, chăm sóc còn định bỏ đi đâu. Để tôi ốm đau, muốn tôi chết sớm để tác oai tác quái trong cái nhà này cho dễ chứ gì?". Thấy mẹ chồng nổi đóa thế, tôi đành nhẫn nhịn không dám cự cãi. Tôi buồn, thất vọng vì cách hành xử của mẹ chồng. Cả năm có mấy ngày Tết, vậy mà tôi không thể dành lấy một ngày để về thăm bố mẹ đẻ, càng nghĩ càng tủi thân và thương những người sinh thành, nuôi dưỡng mình bao năm giờ chưa được đền đáp. Mang ấm ức này kể với chồng những tưởng được người đồng cảm, nào ngờ chồng bênh mẹ đẻ chằm chặp: "Sống làm dâu nhà chồng, chết làm ma nhà chồng. Bỏ luôn ý nghĩ nhà ngoại đi, rảnh thì về không rảnh thì thôi. Đừng có hở chút là chạy về bên đó mà quên đi nghĩa vụ bên chồng". Nghĩ đến mấy ngày Tết sắp tới mà buồn, xa nhà, cung phụng nhà chồng nhiều như thế mà bị đối xử không ra gì. Thèm về ăn bữa cơm cuối năm bố mẹ đẻ thôi mà cảm thấy điều đó quá xa vời. Tôi phải làm sao để mẹ chồng chia sẻ, cho phép tôi về quê ngoại dịp Tết? Tôi có nên bất chấp lời ngăn cản để về thăm bố mẹ vào những ngày Tết không?

Ngã ngửa khi chồng dùng toàn bộ tiền thưởng Tết để làm việc này Ngày hôm qua, lúc mang đồ ra xe ô tô để cả nhà về quê ăn Tết, tôi thấy có một túi quà để ở ghế sau. Tôi hỏi chồng, anh nói thấy điện thoại của tôi cũ nên mua tặng một chiếc mới. Tôi choáng váng khi biết chiếc điện thoại trị giá 50 triệu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/muon-ve-nha-ngoai-mot-hom-dip-tet-con-dau-ngam-ngui-tu-bo-y-dinh-vi-me-chong-ra-dieu-kien-oai-oam-nay-547466.html