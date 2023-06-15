Mỗi lần gần nhau, vợ đều muốn tắt đèn, vô tình vào nhà tắm không khóa cửa, chồng vô tâm ngỡ ngàng vội cầu xin cô điều này

Tâm sự 15/06/2023 09:39

Vậy mà bao ngày tháng anh chẳng mảy may để ý cô ấy, nhìn cảnh tượng bây giờ, anh xót xa nhận ra sự thật.

Chung và Lan cưới nhau sau hai năm yêu đương. Cả hai quen biết qua bạn bè, ấn tượng đầu đều rất tốt nên cứ tìm hiểu nhau rồi đi đến hôn nhân Chung và Lan đều từng trải qua một vài mối tình, có sâu đậm cũng có mờ nhạt. Nhưng đều đã đến tuổi lập gia đình lại tìm được người thích hợp nên cũng không đắn đo quá nhiều cho việc kết hôn. Đúng người đúng thời điểm, thế là họ thành vợ chồng

Cũng như bao cặp vợ chồng khác, hai năm đầu mới cưới là khoảng thời gian êm đềm và hạnh phúc nhất của cả hai. Thời gian đó Chung cũng không quá bận rộn trong công việc, cứ tan làm là chạy về với vợ. Cả hai trải qua 2 năm vợ chồng son rất ngọt ngào, đi đâu cũng có nhau, đều nghĩ cho nhau trong mọi hoàn cảnh. Nhưng đến năm thứ ba, khi Lan sinh con đầu lòng thì mọi chuyện dần thay đổi. Thời gian khi Lan vừa mới sinh con, Chung cũng thương vợ lắm, luôn đỡ đần vợ việc chăm con. Nhưng đến khi con được 1 tuổi thì Chung bắt đầu bận rộn hơn khi được thăng chức. Anh bắt đầu rượu chè nhậu nhẹt, quen biết bạn bè cũng nhiều hơn trước mà bỏ bê gia đình.

Mỗi lần gần nhau, vợ đều muốn tắt đèn, vô tình vào nhà tắm không khóa cửa, chồng vô tâm ngỡ ngàng vội cầu xin cô điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cũng đúng lúc này, Lan lại mang thai con thứ hai. Cách con đầu chỉ vỏn vẹn 1 năm nên chuyện chăm con với Lan lại càng vất vả hơn. Dù rằng Chung mướn cả người giúp việc để giúp vợ khi anh đi bận đi công tác nhưng có người giúp việc nào đỡ đần, yêu thương vợ được như chồng đâu? Lại thêm việc sinh hai con xong, thân hình Lan từ gọn gàng thon thả, giờ lại phì nhiêu đầy vết rạn. Lan tự ti đến mức chẳng khi nào dám bật đèn khi gần gũi với chồng.

 

Còn phần Chung, từ lúc vợ sinh con thứ hai, mỗi lần ân ái đều không còn được như trước. Anh cũng có cảm giác không còn muốn gần vợ như thời chưa có con. Anh lại bận rộn hơn, thời gian về nhà lại càng ít. Cùng lúc đó, vì tính chất công việc, anh có nhiều hơn những mối quan hệ và đối tác. Nhiều đối tác lại còn muốn Chung dẫn đến các beer club, thậm chí là quán bar để giải khuây. Dần dà, bên cạnh Chung lúc này không ít mỹ nữ. Chung cũng chỉ là đàn ông, khó tránh cám dỗ. Việc ôm ấp, thậm chí là lên giường với gái lạ bên ngoài dần trở thành cảm giác mới mẻ và đầy kích thích mà Chung khó từ chối được.

Mỗi lần gần nhau, vợ đều muốn tắt đèn, vô tình vào nhà tắm không khóa cửa, chồng vô tâm ngỡ ngàng vội cầu xin cô điều này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lần đó, đang ngồi cạnh vợ thì Chung nhận được tin nhắn. Là tin nhắn từ một cô nàng vô cùng quyến rũ mà anh mới quen. Cô ta hẹn anh ra quán quen, bạn bè anh cũng đang đợi ở đó. Thấy vậy, Chung hí hửng quần áo bảnh bao đi gặp gái đẹp. Đúng lúc anh chuẩn bị xuống nhà thì đi ngang nhà tắm hé cửa. Anh cũng không tính để ý gì, vì vợ sề của anh mà, cô ấy tắm táp thì có gì đáng để nhìn? Nhưng chỉ vừa lướt mắt qua thì anh thấy gì là lạ. Anh chợt dừng bước, tiến sát lại khe hở cửa nhà tắm rồi như chết sững. Phản chiếu trong gương là hình ảnh chiếc bụng đầy vết rạn của vợ, cả vết mổ lần đó sinh con khó của vợ. Anh thẩn thờ, trong lòng như có gì đó đổ vỡ. Hóa ra đây là lý do mỗi lần gần nhau, vợ anh đều muốn tắt đèn…

Anh lách vào khe cửa, tiến đến gần vợ hơn. Anh cầm chiếc bông tắm cạnh bên, bắt đầu chà lưng cho vợ. Vợ anh ban đầu ngại ngùng lắm, cứ bảo anh ra ngoài đi. Nhưng nói hoài anh cũng không nhúc nhích nên cô đành để mặc anh. Chung chà lưng cho vợ, lại giúp vợ kì cọ. Anh thấy lòng thắt lại khi thấy thân hình ngày một bị tàn phá vì sinh con của vợ. Anh thấy mắt mình cay cay, sao đến giờ anh mới nhận ra vợ anh vì anh mà hy sinh thế này? Cô ấy nào có còn là cô gái xinh đẹp, mọi gã đàn ông đều khao khát có được. Vì anh mà vợ bằng lòng thế nào, sao anh không biết? Anh còn vì chán chê vợ mà tìm thú vui bên ngoài. Vô tâm như anh có xứng đáng làm chồng không?

- Vợ à, từ nay mỗi lần tắm để chồng kì cọ cho vợ nhé?

- Em…em tự làm được mà..

- Không, vợ phải để anh làm, để anh biết vợ vì anh và con mà có nhiều vết rạn xấu xí thế này...

Chung thấy vợ ngậm ngùi xúc động mà càng cảm thấy có lỗi với vợ. Tối đó, anh hủy hẹn với bạn bè và cũng kết thúc luôn với cô bồ xinh đẹp. Anh ở nhà, đấm bóp cho vợ, giúp vợ chăm con. Chung hứa với mình từ nay sẽ đền bù cho vợ không thiếu gì. Vợ vì anh bằng lòng xấu xí, anh sẽ vì vợ thủy chung một đời. Đàn ông tài cán gì nếu chỉ biết nhậu nhẹt, bồ bịch vợ con? Người vợ mình mình cũng không biết yêu thương thì còn đủ tư cách làm gì nữa?

 

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