Mẹ chồng vắng nhà, đêm muộn nghe tiếng mở cửa phòng ngủ bố chồng, tôi lén hé mắt nhìn xuống thì tá hoả thấy bóng một người phụ nữ

Hôm mẹ chồng tôi về quê, bố chồng tôi chắc ở nhà thấy buồn nên đi gặp bạn bè rồi ăn nhậu với những người bạn đó, gọi điện báo không ăn cơm ở nhà.

Tôi năm nay 33 tuổi, sống ở nhà chồng cũng đã được 6 năm. Ở nhà chồng, tôi rất được bố mẹ chồng quý mến. Ông bà quý mến tôi, còn quan tâm, chỉ bảo tôi rất nhiều để giúp tôi là người vợ, người mẹ tốt và trở thành người con dâu đảm đang, được lòng nhà chồng. Bố chồng tôi là trụ cột trong nhà và trở thành niềm tự hào trong gia đình chồng tôi. Trong nhà, mọi người đều nghe theo sự chỉ đạo của ông. Bố chồng tôi có nhiều mối quan hệ, nên vợ chồng chúng tôi cũng được nhờ trong công việc làm ăn. Nhìn chung, gia đình chồng tôi không phải là gia đình có quyền thế, giàu có, nhưng nhìn vào ai cũng phải nể phục bởi sự thành công của gia đình.

Bố mẹ chồng tôi rất yêu thương nhau, nhìn cách mà hai người âu yếm, chăm sóc nhau mà vợ chồng tôi cảm thấy tự hào và mong ước sau này được như họ. Tuy nhiên, cách đây mấy ngày, khi mẹ chồng tôi có việc về quê thì bố chồng tôi đã làm một việc khiến tôi cảm thấy bất ngờ, hụt hẫng. Hôm mẹ chồng tôi về quê, bố chồng tôi chắc ở nhà thấy buồn nên đi gặp bạn bè rồi ăn nhậu với những người bạn đó, gọi điện báo không ăn cơm ở nhà. Tối hôm đó, bố chồng tôi trở về nhà, thấy bố có uống bia rượu nên tôi nói bố nghỉ ngơi sớm cho đỡ mệt. Trước khi đi ngủ, tôi có đi quan sát dưới tầng 1 để kiểm tra các thiết bị đã tắt chưa thì thấy bố chồng tôi chưa ngủ, ông nằm xem điện thoại ở trên giường.

Tôi về phòng ngủ, nhưng nghe thấy có tiếng động mở cửa, ngó xuống tầng dưới thấy bố chồng tôi đang mở cửa cho ai đó vào. Tôi nghĩ chắc là người quen nào đó đến gặp bố có việc, nên không xuống. Một lúc sau, vì khát nước nên tôi đành phải xuống nhà để lấy nước uống thì nghe thấy bố tôi đang nói chuyện với ai đó, cửa phòng đóng nhưng tôi đi tới cũng đủ nhận ra là tiếng của phụ nữ. Phải rất lâu sau đó tôi mới thấy có tiếng mở cửa để khách ra về. Ảnh minh họa: Internet Đêm đó, tôi không thể chợp mắt nổi. Tôi không biết người đó là ai, nhưng cảm thấy bất ngờ và có phần sốc vì mẹ chồng tôi đi vắng mà bố chồng lại đưa phụ nữ về phòng. Tôi không dám quả quyết đó là ai và giữa hai người họ đã làm gì, song tôi nghi ngờ bố chồng tôi đã làm chuyện mờ ám. Sáng hôm sau tôi định hỏi bố chồng xem đó là ai, nhưng lại không dám. Chuyện này chỉ có mình tôi chứng kiến vì chồng tôi không biết gì. Tôi cũng thấy thương mẹ chồng tôi, nếu bị phản bội thì rất tội. Mấy hôm nay, trong tôi luôn xuất hiện nhiều câu hỏi về chuyện đó và đặt câu hỏi thiếu gì nơi tâm sự, sao bố chồng tôi lại đưa phụ nữ về phòng ngủ? Ảnh minh họa: Internet Tôi không thể tự mình tìm được câu trả lời, song trong lòng có cảm giác thất vọng về bố chồng. Bây giờ tôi rất khó xử, tôi có nên hỏi rõ chuyện này với bố chồng, biết đâu bố lại trong sáng, hay là kể lại toàn bộ cho mẹ chồng biết?

Đến thăm cô bạn thân, tôi tái mặt khi vô tình phát hiện đồ dùng bí mật của chồng đặt trên bàn trang điểm Vật dụng của chồng để lại cùng với thái độ của cô bạn đã cho thấy giữa hai người họ đã có chuyện gì mờ ám. Tôi cố giả vờ như không có chuyện gì và vui vẻ ra về.

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