Chồng 'ruồng bỏ' vì cưới 2 năm vẫn không mang thai, ngày ra tòa anh dúi vào tay tôi một phong bì đến khi mở xem khiến tôi lặng người

Tâm sự 11/12/2022 06:50

Sau ly hôn tôi ra ngoài thuê trọ một mình với suy nghĩ sẽ ở vậy không tái hôn. Tôi tìm quên trong công việc, để không nhớ đến nỗi đau về cuộc hôn nhân thất bại nữa.

Tôi và chồng ly hôn cách đây 1 năm sau 2 năm chung sống, nguyên nhân vì chúng tôi chưa có con. Vợ chồng trẻ cưới nhau xong không kế hoạch mà 1 năm đầu tôi vẫn không có tin vui, ai cũng sốt ruột. Vợ chồng tôi đi khám thì được biết nguyên nhân từ phía tôi. 

Chồng tôi rất thương vợ, anh hết lời động viên, bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều, chúng tôi còn trẻ, rồi con sẽ về với hai vợ chồng. Thế nhưng nhà chồng vốn đã phản đối chúng tôi kết hôn, giờ lại thêm chuyện khó có con, ông bà càng nhìn tôi không vừa mắt.

Thế nhưng không dừng lại ở đó, bố mẹ chồng còn gây áp lực muốn con trai ly hôn lấy người khác. Có lần tôi nghe được chồng nói với bố mẹ muốn chờ thêm vài năm nữa, tích góp tiền rồi hai vợ chồng làm thụ tinh ống nghiệm. Vậy mà bố mẹ anh không đồng ý. Ông bà không muốn cho tôi cơ hội nào hết.

Chồng 'ruồng bỏ' vì cưới 2 năm vẫn không mang thai, ngày ra tòa anh dúi vào tay tôi một phong bì đến khi mở xem khiến tôi lặng người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng sau 2 năm chung sống chúng tôi ly hôn, chồng là người đưa ra đề nghị chia tay. Tôi bị bỏ rơi phũ phàng vì anh không thể cãi lời bố mẹ. Đau khổ và oán trách chồng cũng trong giải quyết được gì, chỉ càng thêm ê chề, tôi gạt nước mắt ký đơn ly hôn. Không có con chung cũng chẳng có tài sản chung, thủ tục ly hôn rất nhanh chóng. Tới giờ vợ chồng tôi đã chia xa được 1 năm rồi.

Sau ly hôn tôi ra ngoài thuê trọ một mình với suy nghĩ sẽ ở vậy không tái hôn. Tôi tìm quên trong công việc, để không nhớ đến nỗi đau về cuộc hôn nhân thất bại nữa. Một năm rồi nỗi đau trong lòng tôi cũng nguôi ngoai nhiều, cuộc sống mới của tôi dần trở nên ổn định.

Hôm vừa rồi tôi dọn đồ chuyển sang chỗ trọ mới vì vừa chuyển việc tới công ty khác thu nhập khá hơn. Trong đống đồ cũ, tôi tìm được phong thư mà chồng cũ đưa cho ngày rời khỏi tòa án.  Lúc ấy trong lòng tôi chỉ có oán hận, anh ấy đưa thì tôi cầm lấy nhưng về nhà liền ném vào một góc không quan tâm đến. Tôi nghĩ chắc lại là vài lời xin lỗi sáo rỗng chứ gì. Bẵng đi một năm rồi, tôi tò mò mở ra xem. Nhưng chồng cũ không nhắn nhủ cho tôi lời nào, trong chiếc phong bì đó không phải thư mà là một tấm thẻ ATM, bên cạnh có một mẩu giấy ghi mật khẩu thẻ khiến tôi lặng người. 

Chồng 'ruồng bỏ' vì cưới 2 năm vẫn không mang thai, ngày ra tòa anh dúi vào tay tôi một phong bì đến khi mở xem khiến tôi lặng người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi ra cây ATM kiểm tra thì giật mình khi thấy bên trong có 60 triệu đồng. Vội vã bấm số máy đã thuộc lòng của chồng cũ, tôi hỏi chuyện về tấm thẻ ấy thì chồng cũ đáp: "Mỗi tháng anh gửi vào đó cho em thêm 5 triệu để em chi tiêu cho thoải mái. Anh biết mình có lỗi với em rất nhiều, không có cách nào bù đắp được, chỉ đành chuộc lỗi như vậy thôi…". 

Tôi hẹn gặp mặt chồng cũ trả lại tấm thẻ vì tôi tự lo được cho bản thân, không cần anh bố thí. Ai ngờ câu trả lời của anh khiến tôi bật khóc: 

- Thật ra sau khi ly hôn anh mới hối hận, nhận ra mình vẫn còn rất yêu em. Anh là kẻ hèn nhát, yếu đuối, không bảo vệ được vợ. Một năm qua, anh cố gắng làm lụng, cũng đã để dành được một khoản tiền. Anh mong được đoàn tụ với em, rồi chúng mình cùng chạy chữa sinh con…

Đúng là tôi đã từng trách chồng cũ rất nhiều nhưng đến giờ phút này chứng kiến những việc anh làm, thấy được sự hối lỗi chân thành của anh, tôi chấp nhận tha thứ. Bởi thật lòng tôi cũng còn rất yêu anh. Nghe anh chủ động lên kế hoạch đăng ký kết hôn lại, rồi đến bệnh viện làm thụ tinh ống nghiệm, cả việc ứng phó với gia đình chồng, tôi biết anh đã thay đổi rồi, mạnh mẽ và cứng rắn hơn xưa rất nhiều. 

Chúng tôi đã quyết định quay về bên nhau nhưng con đường chạy chữa phía trước vẫn khiến tôi cảm thấy rất lo lắng. Chị em nào đã từng rơi vào cảnh hiếm muộn xin hãy cho tôi vài lời chia sẻ?

Nửa đêm ngoài vườn vẫn sáng đèn, bất ngờ thấy bố chồng đang lén lút soi gì đó, sáng ra nhìn cảnh tượng ngoài đó mà em khóc nghẹn

Nửa đêm ngoài vườn vẫn sáng đèn, bất ngờ thấy bố chồng đang lén lút soi gì đó, sáng ra nhìn cảnh tượng ngoài đó mà em khóc nghẹn

Bà bầu thường hay thức dậy lúc đêm khuya, tối ngủ được một giấc rồi em thức dậy ra ngoài uống nước, đoán chừng khoảng 11 giờ đêm.

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