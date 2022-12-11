Đêm tân hôn, chồng bỗng giao cuốn sổ tiết kiệm cho tôi, đến lúc mở ra xem thì chỉ muốn ly hôn ngay lập tức

Anh trai hơn tôi 5 tuổi và hai anh em chúng tôi rất thân thiết với nhau. Khi tôi lên 13 tuổi, bố mẹ lần lượt qua đời và chính anh đã một mình nuôi tôi khôn lớn thành người. Anh bỏ ngang việc học, đi làm thuê để nuôi tôi ăn học. Ai thuê gì anh làm nấy, từ việc cắt cỏ tới đi làm phụ hồ, trời mưa không đi làm được thì anh ra sông bắt cá,…

Năm 30 tuổi, tôi cho anh tiền xây nhà, nhưng anh cương quyết không chịu. Những năm tháng sau đó, tôi lại cố gắng cày cuộc mua một căn chung cư nho nhỏ trên thành phố. Cứ lao vào công việc, tiền bạc mà đến năm 39 tuổi tôi vẫn chưa lấy chồng.

Nhờ có nhiều kinh nghiệm trước đó cộng thêm tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc mà tôi được nhận thẳng vào một công ty nước ngoài với mức lương hậu hĩnh. Từ đó tôi lao vào công việc, không ngại tăng ca, chịu khó học hỏi để sớm được thăng chức. Tôi không quan tâm đến chuyện hẹn hò và kết hôn, lúc đó tôi chỉ nghĩ cách làm thế nào để kiếm thật nhiều tiền, có sự nghiệp vững chắc thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Anh trai thấy vậy thì lo lắng lắm. Trong một lần về quê thăm nhà, anh khuyên tôi tìm một người đàn ông tốt để kết hôn. Anh trai tôi vốn không phải là người nói nhiều, nhưng tối hôm đó anh lại nói rất nhiều. Nhưng đại khái là anh sợ sau này tôi ở một mình sẽ buồn và cô đơn, muốn tôi có một mái ấm gia đình, có một người để tựa vào, san sẻ chuyện vui nỗi buồn.

Sau đó qua sự giới thiệu của bạn bè, tôi quen một người đàn ông. Anh ta khá điềm đạm, hiền lành, nhưng từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tuy nhiên ở cái tuổi ngấp nghé 40 thì anh đã là một sự lựa chọn tốt với tôi rồi. Anh ấy cũng đối tốt với tôi, nên sau khi quen nhau nửa năm thì chúng tôi quyết định kết hôn.

Trong đêm tân hôn, anh bỗng giao hết sổ tiết kiệm, thẻ lương cho tôi cất giữ khiến tôi vô cùng xúc động. Thế nhưng hôm sau xem sổ tiết kiệm và đi kiểm tra số dư trong thẻ, tôi phát hiện ra trong đó chỉ có tổng cộng hơn 200 triệu. Năm nay anh 44 tuổi, chỉ hơn tôi có 4 tuổi, cũng là giám đốc bộ phận của một công ty mà tại sao tiền tiết kiệm chỉ có ngần này? Anh không có con riêng trong cuộc hôn nhân trước, bố mẹ cũng không còn để phụng dưỡng thì tiền mỗi tháng đi đâu hết cả?

Ảnh minh họa: Internet

Hay là anh chỉ đưa ra một chút để thử lòng tôi nhỉ? Không biết thực hư ra sao nhưng lòng tôi khó chịu lắm và có ý định ly hôn. Bởi, nếu thực sự trong mấy năm qua anh chỉ tiết kiệm được từng này thì chứng tỏ anh tiêu xài rất hoang phí, có thể là một tay chơi chứ không hề điềm đạm như vẻ ngoài hoặc anh đang có điều gì đó giấu tôi. Tôi có nên hỏi thẳng chồng việc này không?