Đến thăm cô bạn thân, tôi tái mặt khi vô tình phát hiện đồ dùng bí mật của chồng đặt trên bàn trang điểm

Vật dụng của chồng để lại cùng với thái độ của cô bạn đã cho thấy giữa hai người họ đã có chuyện gì mờ ám. Tôi cố giả vờ như không có chuyện gì và vui vẻ ra về.

Tôi năm nay 33 tuổi, đã kết hôn được 7 năm, hiện tại đã có 2 con nhỏ. Gia đình tôi khá hòa thuận, điều kiện kinh tế cũng rất ổn định. Trong cuộc sống vợ chồng, tôi hoàn toàn tin tưởng ở chồng. Biết là chồng có thu nhập cao, đi xe ô tô đẹp, phong cách lịch lãm… Nhưng tôi không hề có một ý nghĩ là chồng sẽ phản bội tôi, bởi vì từ lúc yêu nhau cho đến tận bây giờ, chồng tôi vẫn luôn hết lòng vì gia đình, quan tâm đặc biệt tới vợ con. Một lần tình cờ đến thăm nhà cô bạn thân từ hồi học đại học. Cách đây 2 năm đã ly hôn, làm mẹ đơn thân. Thương bạn vất vả, tôi nói khó chồng nhận bạn vào làm ở công ty ở bộ phận kinh doanh, vì tôi thấy bạn tôi xinh đẹp lại rất khéo léo trong giao tiếp.

Ảnh minh họa: Internet Với sự bảo ban, giúp đỡ của chồng tôi, cô bạn đã sớm có thu nhập tốt nhờ vào tiền hoa hồng từ các đơn hàng lớn. Hôm chủ nhật vừa rồi, trong lần đến chơi nhà cô bạn, tôi thấy trên bàn trang điểm trong phòng ngủ có bao thuốc lá và chiếc bật lửa có ký hiệu riêng nên dễ nhận biết của chồng tôi. Vậy mà hôm trước chồng tôi tìm kiếm nó mãi trong nhà không thấy, còn cáu giận đổ lỗi cho tụi nhỏ nghịch làm mất của bố. Tôi giả vờ không biết và trêu cô bạn: "Ủa, có anh nào rồi hả, thấy cả thuốc lá trong phòng kia kìa". Cô bạn tôi giật bắn mình, vội cất chúng đi và ấp úng nói: "Đâu có, tớ mua hộ người quen thôi mà. Có người nhờ mua, tớ chưa kịp đưa cho họ".

Vật dụng của chồng để lại cùng với thái độ của cô bạn đã cho thấy giữa hai người họ đã có chuyện gì mờ ám. Tôi cố giả vờ như không có chuyện gì và vui vẻ ra về. Tối hôm đó, tôi nghĩ lại, đúng là thời gian gần đây chồng tôi có nhiều biểu hiện lạ như hay về muộn, ít ăn cơm ở nhà. Anh ấy khá hời hợt với vợ con, đặc biệt là chuyện chăn gối với tôi cũng hay lảng tránh… Nhằm lúc chồng đi ngủ, tôi nhắn tin cho cô bạn: "Nay tớ nói với chồng là đã tìm thấy bật lửa của anh ở nhà bạn thân của em. Biết là bại lộ, chồng tớ đang mong tớ tha thứ. Thật không ngờ bạn lại…". Vài phút sau, cô bạn nhắn lại: "Bạn biết hết rồi cho tớ được xin lỗi. Giờ tớ có nói gì cũng không thể biện minh. Chuyện xảy ra là không mong muốn, tớ không có ý định xen vào hạnh phúc của bạn. Mong bạn tha thứ". Ảnh minh họa: Internet Đọc tin của bạn mà tôi thấy sốc. Ngày hôm sau chồng tôi đi làm về nói lời xin lỗi và mong tôi tha thứ, đã cắt đứt với cô bạn của tôi. Tôi cũng không thể ngờ là một người là bạn thân, một người là chồng của tôi mà lại lén lút cặp kè với nhau. Hai người họ đã làm tôi đau đớn khi bị phản bội. Bây giờ tôi phải làm gì khi mọi chuyện xảy ra quá đột ngột như vậy? Tha thứ cho chồng hay dứt tình ly hôn?

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