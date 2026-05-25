Chỉ một buổi họp mặt gia đình, tôi hiểu rõ vị trí của mình trong mắt mẹ chồng và chồng

Tâm sự 25/05/2026 20:47

Vào dịp 8/3 tôi cất công tìm quà tặng bà, chọn tới chọn lui cả buổi trời, cuối cùng mới chọn được một cái áo, dù không phải là hàng hiệu gì nhưng đây là toàn bộ tấm lòng của tôi. Vào buổi tối nhân lúc cả nhà cùng ngồi xem phim, tôi liền lấy ra tặng hy vọng bà sẽ bất ngờ về món quà này.

Mẹ chồng tôi là người ít nói, cứ tưởng thế sẽ tốt hơn việc gặp phải kiểu mẹ chồng suốt ngày càm ràm con dâu. Nhưng không ngờ mỗi người khó mỗi kiểu, cuộc sống làm dâu chẳng bao giờ là dễ dàng cả.

Tôi biết bà hay chê con dâu trưởng đủ thứ chuyện trên đời nào là không biết nấu ăn, vụng thối vụng nát, chẳng được chuyện gì nên hồn... nên tôi lấy đó làm kinh nghiệm, cố gắng hết sức để tránh xảy ra mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu.

Đỡ hơn chị dâu, đôi khi tôi làm không vừa ý mẹ chồng, bà dùng những lời lẽ dễ nghe hơn để dạy bảo tôi, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, như thế đã là quá tốt rồi. Cũng may vợ chồng tôi ở riêng, nên rất ít khi gặp bà, nhờ thế mới tránh được nhiều chuyện rắc rối

Nhưng cuộc sống mà, có lúc này lúc kia làm sao mà tránh mãi được. Còn nhớ, hồi tôi sinh con, bà ở quê lên chơi và chăm cháu ở chung với vợ chồng tôi khoảng 3 tháng. Thấy bà đường xa vất vả, lại lên đây một mình, tôi quý lắm, thường xuyên tâm sự với bà, cả hai mẹ con dường như không có khoảng cách nào cả. Bà cũng trải lòng, kể cho tôi nghe chuyện ngày xưa khi bà làm dâu khổ sở thế nào. Càng nghe tôi càng đồng cảm, trong lòng quyết tâm sau này sẽ cố gắng đối tốt với bà hơn nữa.

Vào dịp 8/3 tôi cất công tìm quà tặng bà, chọn tới chọn lui cả buổi trời, cuối cùng mới chọn được một cái áo, dù không phải là hàng hiệu gì nhưng đây là toàn bộ tấm lòng của tôi. Vào buổi tối nhân lúc cả nhà cùng ngồi xem phim, tôi liền lấy ra tặng hy vọng bà sẽ bất ngờ về món quà này.

Nhưng hành động của bà lại khiến tôi cực sốc, cứ như ai tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt vậy. Bà nói: “Thôi tao có mặc mấy cái áo này đâu, mua làm gì tốn tiền”. Câu nói đó khiến tôi thật sự rất buồn. Thái độ của bà ghét bỏ ra mặt chứ không phải kiểu nói cho có. Phải đến khi chồng tôi bảo: “Dù không thích nhưng mẹ cứ nhận lấy đi, tấm lòng của vợ con đấy!”. Lúc này bà mới miễn cưỡng nhận quà.

Chỉ một buổi họp mặt gia đình, tôi hiểu rõ vị trí của mình trong mắt mẹ chồng và chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi tự an ủi bản thân, chắc do bà ngại nên mới cố đùn đẩy như thế mà thôi. Sau chuyện đó, tôi cũng không nhắc lại nữa. Có lần, lúc hai mẹ con đang ngồi tâm sự, bà bảo: “Mẹ mà không ưng chuyện gì thì mẹ sẽ nói thẳng luôn, nói xong rồi thôi chứ không có để bụng”. Ấy vậy mà hôm vừa rồi nhà tôi có chuyện họp gia đình đông đủ các thành viên, bà lại chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói: “Cô chê nhà chồng nghèo”. Nếu chuyện tặng cái áo sốc 1 thì chuyện này tôi sốc đến 10, đúng hơn là cả trăm lần. Bởi vì tôi chẳng biết đã nói gì sai lại bị mẹ chồng đặt điều nói xấu như thế. Cảm giác này cứ như người mình vô cùng tin tưởng nhất đâm một nhát sau lưng mình. Có phải trong lúc tâm sự, tôi nói câu nào khiến bà hiểu lầm chăng. Thực sự tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đó trong đầu.

Lúc đó, chồng tôi ngồi bên cạnh cũng vô cùng bất ngờ về thái độ của bà liền lên tiếng hỏi: “Sao mẹ lại nói như thế?” Nhưng đáp án nhận lại chỉ là sự im lặng của bà và ánh mắt dò xét của tất cả mọi người. 

Đêm đó, chồng hỏi tôi: “Em có nói chuyện gì không mà mẹ lại bảo em như thế?”. Lần này không còn cố chịu đựng như khi ngồi trước mặt người lớn nữa, tôi nói thẳng với chồng: “Trời ơi chê nghèo mà tôi lấy anh à, không ngờ mẹ anh lại ác mồm như vậy đấy!”.

Từ sau chuyện ấy, tôi không còn tin tưởng mẹ chồng như trước nữa, cũng ít nói chuyện với bà hơn, bởi vì tôi sợ bà lại suy diễn câu nói của tôi thành một vấn đề nghiêm trọng nào nữa thì tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Tôi nhận ra một điều, dù bản thân mình có cố gắng sống tốt đến đâu đi chăng nữa, nhưng nếu người ta ghét thì bị đặt điều nói xấu là chuyện thường. 

Vì ở xa, nên thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện về hỏi thăm ông bà làm tròn bổn phận dâu con trong nhà, nhưng sao tôi có cảm giác bây giờ mở lời nói chuyện với ba mẹ chồng là việc vô cùng khó khăn. Hình ảnh ngày hôm đó bà chỉ thẳng vào mặt tôi nói câu nói "chê nhà chồng nghèo" như mới ngày hôm qua thôi, khiến tôi vô cùng ám ảnh. Bây giờ tôi chẳng biết làm như thế nào là tốt, vẫn nên nói chuyện với bà bình thường hay phải tiếp tục dè chừng đây?

Ở nhà mẹ chồng ngọt nhạt, trước mặt họ hàng lại chì chiết tôi không thương tiếc, phản ứng của chồng khiến tôi chết lặng

Ở nhà mẹ chồng ngọt nhạt, trước mặt họ hàng lại chì chiết tôi không thương tiếc, phản ứng của chồng khiến tôi chết lặng

Mẹ chồng tôi là người ít nói, cứ tưởng thế sẽ tốt hơn việc gặp phải kiểu mẹ chồng suốt ngày càm ràm con dâu. Nhưng không ngờ mỗi người khó mỗi kiểu, cuộc sống làm dâu chẳng bao giờ là dễ dàng cả.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Ngỡ tưởng cướp ngôi chính thất thành công, nhân tình ngã ngửa trước tờ giấy "bài ngửa" của người vợ ngay tại cổng tòa

Ngỡ tưởng cướp ngôi chính thất thành công, nhân tình ngã ngửa trước tờ giấy "bài ngửa" của người vợ ngay tại cổng tòa

Tâm sự gia đình 15 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 26/5/2026, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 26/5/2026, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Chia tay bạn trai nghèo ngay sau buổi họp lớp, cô gái không ngờ 6 năm sau phải bật khóc hối hận

Chia tay bạn trai nghèo ngay sau buổi họp lớp, cô gái không ngờ 6 năm sau phải bật khóc hối hận

Tâm sự 17 phút trước
Ai cũng tưởng chú rể phụ bạc cô dâu, đến khi biết lý do thì nghẹn lòng

Ai cũng tưởng chú rể phụ bạc cô dâu, đến khi biết lý do thì nghẹn lòng

Tâm sự 19 phút trước
Chồng khóa cửa, bắt ngủ phòng khách và câu nói đau lòng của mẹ chồng

Chồng khóa cửa, bắt ngủ phòng khách và câu nói đau lòng của mẹ chồng

Tâm sự 23 phút trước
Trong ngày giỗ vợ, tôi phát hiện một bí mật kinh hoàng ngay trên chiếc giường quen thuộc

Trong ngày giỗ vợ, tôi phát hiện một bí mật kinh hoàng ngay trên chiếc giường quen thuộc

Tâm sự 24 phút trước
Ly hôn rồi tôi mới hiểu: Hào nhoáng bên ngoài không làm nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc

Ly hôn rồi tôi mới hiểu: Hào nhoáng bên ngoài không làm nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc

Tâm sự 24 phút trước
Thấy vợ bất ngờ quỳ lạy osin khóc lóc, chồng lắng tai nghe liền rụng rời phát hiện bí mật đằng sau

Thấy vợ bất ngờ quỳ lạy osin khóc lóc, chồng lắng tai nghe liền rụng rời phát hiện bí mật đằng sau

Tâm sự gia đình 30 phút trước
Ngay giữa hội trường cưới, câu đáp của tôi với người yêu cũ khiến mọi người vỗ tay rần rần

Ngay giữa hội trường cưới, câu đáp của tôi với người yêu cũ khiến mọi người vỗ tay rần rần

Tâm sự 34 phút trước
Bị người yêu cũ níu kéo tái hợp, tôi chỉ nói một câu khiến cả hội trường vỗ tay

Bị người yêu cũ níu kéo tái hợp, tôi chỉ nói một câu khiến cả hội trường vỗ tay

Tâm sự 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 26/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Tử vi thứ Ba 26/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Loại cá rẻ bèo bán đầy chợ Việt là "kho chứa collagen" tự nhiên, giúp chị em trẻ mãi không già

Loại cá rẻ bèo bán đầy chợ Việt là "kho chứa collagen" tự nhiên, giúp chị em trẻ mãi không già

Hạt vừng đen cực bổ nhưng thuộc 4 nhóm người này chớ dại dột ăn vào kẻo rước họa

Hạt vừng đen cực bổ nhưng thuộc 4 nhóm người này chớ dại dột ăn vào kẻo rước họa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đêm tỉnh giấc vì mùi thuốc lá từ người đàn ông bên cạnh, tôi sốc khi bí mật của mẹ chồng bị phơi bày

Nửa đêm tỉnh giấc vì mùi thuốc lá từ người đàn ông bên cạnh, tôi sốc khi bí mật của mẹ chồng bị phơi bày

Về nhà người yêu ra mắt, vừa thấy bộ đồ chị giúp việc mặc trên người tôi chết sững người muốn bỏ chạy

Về nhà người yêu ra mắt, vừa thấy bộ đồ chị giúp việc mặc trên người tôi chết sững người muốn bỏ chạy

Chị dâu bị khinh thường oan ức, đến khi sự thật lộ ra cả nhà mới ân hận

Chị dâu bị khinh thường oan ức, đến khi sự thật lộ ra cả nhà mới ân hận

Ngày trở về sau 3 năm mất liên lạc, chàng trai bật khóc khi biết người ấy “không đợi được nữa”

Ngày trở về sau 3 năm mất liên lạc, chàng trai bật khóc khi biết người ấy “không đợi được nữa”

Tưởng bị đưa về quê, mẹ chồng bật khóc rồi làm điều không ai ngờ tới

Tưởng bị đưa về quê, mẹ chồng bật khóc rồi làm điều không ai ngờ tới

Tôi đánh đổi cuộc sống đủ đầy để chạy theo thứ gọi là tình yêu thật sự

Tôi đánh đổi cuộc sống đủ đầy để chạy theo thứ gọi là tình yêu thật sự