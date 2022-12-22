Mẹ chồng cho 5 triệu mỗi tháng để tiêu vặt khi mang thai, về giỗ bố đẻ tôi bàng hoàng khi biết sự thật giấu kín bao lâu nay

Tâm sự 22/12/2022 17:22

Trong đám giỗ có vài khách mời thân thiết, một trong số đó là mẹ chồng tôi. Mọi thứ xong xuôi, tôi lên tầng 2 tìm mẹ kế chào tạm biệt bà ra về. Ai ngờ đứng trước cửa phòng tôi giật mình nghe được tiếng nói chuyện của mẹ chồng mình bên trong vọng ra

Một tuần sau ngày tôi báo tin mang thai, mẹ chồng bỗng chuyển khoản cho 5 triệu. Bà bảo chúng tôi ở ngoài thuê nhà, giờ mang thai cần chi tiêu nhiều nên mỗi tháng bà cho thêm từng đó tiêu vặt, dặn tôi chú ý ăn uống, bồi bổ cơ thể. Tôi cảm động vô cùng. Trước đó tôi cũng biết mẹ chồng là người hiền lành, hiểu biết nhưng không nghĩ bà lại thương con cháu đến mức này. Giờ tôi đang mang thai tháng thứ 5 rồi. Hai hôm trước tôi về bên nhà giỗ bố. Bố ruột tôi qua đời đã mấy năm, mẹ thì mất rất sớm. Khi tôi lên cấp 2 thì ông tái hôn. Ông và vợ mới sinh thêm một đứa con chung nữa. 

Tôi với cô em gái cùng cha khác mẹ này có mối quan hệ khá tốt, dù sao cũng là chị em. Thế nhưng tôi với mẹ kế lại không mấy thân thiết. Cũng do bố tái hôn đúng vào cái tuổi tôi còn phản nghịch, lúc đó trong lòng không hề chào đón mẹ kế. 

Trong đám giỗ có vài khách mời thân thiết, một trong số đó là mẹ chồng tôi. Mọi thứ xong xuôi, tôi lên tầng 2 tìm mẹ kế chào tạm biệt bà ra về. Ai ngờ đứng trước cửa phòng tôi giật mình nghe được tiếng nói chuyện của mẹ chồng mình bên trong vọng ra:

- Được rồi, mai tôi sẽ chuyển 5 triệu này cho con bé luôn. Nó đúng là may mắn có một người mẹ kế như bà. Vợ chồng tôi cũng rất thương con cháu, khổ nỗi không có điều kiện. Ít nữa nó sinh xong đi làm lại, tôi sẽ chăm cháu giúp. 

- Bà như vậy là tốt lắm rồi, con bé mới là may mắn có được người chồng và gia đình chồng tốt như ông bà bên đó.

Mẹ chồng cho 5 triệu mỗi tháng để tiêu vặt khi mang thai, về giỗ bố đẻ tôi bàng hoàng khi biết sự thật giấu kín bao lâu nay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi vội vàng đi xuống, trong lòng bàng hoàng phát hiện 5 triệu mẹ chồng cho con dâu mỗi tháng không phải của bà mà là mẹ kế tôi gửi. Chắc chắn bà sợ đưa thẳng thì tôi sẽ từ chối không nhận. 

Về nhà đêm ấy tôi không ngủ được, nghĩ đến ngày đầu tiên mẹ kế về nhà tôi cho tới thời điểm hiện tại. Thực tế bà luôn quan tâm, chăm sóc tôi rất tốt, chẳng khác gì con gái mình. Có điều tôi luôn giữ thành kiến với bà, nghi ngờ tình cảm của bà nên chưa bao giờ thật tâm đón nhận. 

Giờ bố tôi mất rồi, bà có thể mặc kệ không quan tâm nhưng bà lại âm thầm chăm sóc cho con gái riêng của chồng bằng cách đó. Tôi làm sao có thể không cảm kích và biết ơn? Trong lòng cũng tràn đầy hối hận và áy náy với bà.

Sau đó tôi đã cùng chồng sang xin lỗi và làm lành với mẹ kế. Nhưng lại có một vấn đề phát sinh, đó là bà liên tục mua sữa bầu cho tôi, ngoài khoản tiền mặt đã cho. Tôi biết mẹ kế không khó khăn về tài chính, tôi cũng đã nhận tấm lòng của bà nhưng cảm thấy việc uống sữa bầu không cần thiết lắm vì đã ăn uống đủ chất rồi. Vậy mà bà không nghe, mẹ kế tôi bảo uống sữa bầu mới tốt.

Về quê thăm vợ ở cữ, mẹ tôi bê mâm cơm giấu đi, tôi tối sầm mặt lại khi nhìn thấy những thứ bên trong

Về quê thăm vợ ở cữ, mẹ tôi bê mâm cơm giấu đi, tôi tối sầm mặt lại khi nhìn thấy những thứ bên trong

Đã có lúc tôi còn nghĩ vợ tiểu thư quá, chắc cô ấy bịa ra như vậy để nói xấu mẹ chồng. Mẹ chồng con dâu sống cùng 1 nhà thì sớm muộn cũng xảy ra mâu thuẫn.

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