Vậy là vừa tốt nghiệp cấp 3, tôi lên thành phố ở với anh trai, thỉnh thoảng lại đu phượt, đi du lịch khắp nơi. Trước giờ hầu hết chi phí đi lại, ăn ở của tôi đều do bố mẹ, anh trai trả. Mọi chuyện vẫn trôi qua êm ả như vậy cho tới khi anh trai tôi lập gia đình.

Tôi chưa bao giờ có thể tượng tưởng được bản thân bị người anh trai luôn yêu thương hết mực đối xử như thế này. Chuyện là tôi không học đại học, thích đi ngao du đây đó, trải nghiệm cuộc sống hơn là đi học đi làm. Nói mãi cả gia đình cũng đồng ý cho tôi đi trải nghiệm cuộc sống, đi nhiều nơi cho biết thay vì ngồi lì trên giảng đường đại học 4 năm.

Thấy hơi kỳ cục nên tôi có chia sẻ với bố mẹ chuyện này. Bố mẹ cũng không hài lòng lắm, nhưng dù gì anh chị cũng đã là vợ chồng nên bố mẹ chỉ nói anh trai tôi vài câu qua loa thôi. Nhưng có vẻ như từ chuyện này mà chị dâu không hài lòng về tôi, làm gì cũng bí ẩn, cảnh giác với tôi.

Chị ấy hơn tôi 1 tuổi, gia đình không môn đăng hộ đối với nhà tôi, đã vậy còn chưa có công việc ổn định, phải cưới chạy bầu. Sau khi cưới, anh chị sống tại căn chung cư mà anh trai tôi mua từ trước. Rồi bố mẹ cho anh chị tiền mua xe, nói chung tiền nhà, tiền xe 100% đều từ anh trai và gia đình tôi, chị không đóng góp một đồng nhưng vẫn được đứng tên trên đó.

Biết chị dâu được đứng tên trên giấy tờ nhà, tôi có mách mẹ chuyện này - Ảnh minh họa: Internet

Có lần tôi nói chị nấu ăn không được cho bột ngọt, không chấm nước mắm, không ăn tôm,... vì tôi không ăn được những thứ đó thì chị ấy cáu lên cáu xuống. Nhiều lần anh trai đưa thẻ cho 2 chị em đi mua sắm, chị chỉ chăm chăm mua đồ sơ sinh, mua đồ bà bầu, mất rất nhiều tiền. Thế nhưng khi tôi mua váy hơn 1 triệu thì chị ấy lại chê đắt, chỉ cho tôi mua cái mấy cái váy dưới 300 nghìn thôi. Ngay cả đôi tất tôi muốn mua có vài chục, chị ấy cũng khó khăn, chị mua loại 50 nghìn 10 đôi rồi về chia cho tôi 5 đôi.

Hay việc đi ăn nhà hàng cũng vậy, ngày anh trai còn độc thân, một tuần anh dẫn tôi đi ăn 1-2 lần. Đến khi có chị dâu, có khi cả tháng không được ăn lần nào, ăn lẩu hay ăn nướng chị đều mua về nấu, ăn cũng được thôi nhưng dọn dẹp cực vô cùng, khiến tôi khá khó chịu.

Lương của chị dâu chưa đến 10 triệu/tháng, chỉ bằng 1/5 lương của anh trai tôi nhưng tiền anh trai tôi đi làm về đều đưa cho vợ hết. Tôi có tâm sự chuyện này với mẹ, bị chị biết thế là hai chị em lại cãi qua cãi lại. Biết chuyện, mẹ tôi lên thành phố xem tình hình, nhưng anh trai vẫn một mực bênh chị dâu. Trong lúc tức giận, mẹ có những lời nói hơi quá làm chị dâu giận dỗi rồi sinh non.

Mẹ tôi có những lời nói hơi quá làm chị dâu giận dỗi rồi sinh non - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện đã rồi không ai mong muốn cả. Tôi cũng biết thân biết phận, biết có lỗi với chị nên hỗ trợ chăm nom chị. Tuy nhiên cứ thấy mặt tôi là chị dâu lại tỏ thái độ khó chịu ra mặt, lúc nào nhẹ nhàng thì hỏi kiếm việc làm chưa, dự kiến của tôi năm nay ra sao vì chị luôn muốn tôi đi làm.

Vì nể chị nên tôi thử đi làm tư vấn, chăm sóc khách hàng với mức lương thử việc 5 triệu. Ngày gọi điện cho cả trăm số, nói méo cả miệng, mệt mỏi vô cùng nên tôi nghỉ. Rồi chị ấy lại kiếm cho tôi một công việc khác, mức lương học việc là 2 triệu, nhưng vì không hợp nên tôi lại nghỉ. Công việc thứ 3, thứ 4, thứ 5,… tôi đều đã thử qua theo đúng ý chị, nhưng vẫn chưa tìm thấy công việc phù hợp.

Tuy nhiên cũng vì chuyện này mà chị dâu em chồng lại cãi nhau, dẫn đến việc tôi bị anh trai đuổi ra khỏi nhà.

- Cô tưởng cô là công chúa hay sao? Tốt nghiệp cấp 3, không có bằng đại học, không có kinh nghiệm gì mà cứ thích việc nhẹ lương cao, thích không làm mà vẫn có ăn ai hầu cô mãi được.

Không ngờ tôi bị chị dâu mắng, anh không bênh còn đuổi tôi ra khỏi nhà - Ảnh minh họa: Internet

Chị còn nói nhiều câu quá đáng nữa nhưng tôi không nhớ hết. Tôi hiểu sau sinh tâm lý không ổn định, dễ cáu gắt nên từ trước giờ vẫn luôn nhún nhường gì, nhưng đến mức này thì quá đáng lắm rồi. Tôi gọi điện mách mẹ và mẹ tôi gọi điện cho bố mẹ chị ấy lên gặp mặt nói chuyện. Sau một hồi hai gia đình nói qua nói lại, chị dâu ôm con theo bố mẹ về nhà ngoại.

Tức nhất là anh trai tôi, thấy em gái bị chị dâu mắng anh không những không bênh còn chửi tôi thậm tệ, đến bố mẹ anh cũng không tiếp. Rồi anh đuổi tôi ra khỏi nhà, lạnh lùng cầm túi đồ của tôi vứt ra ngoài cửa mặc kệ tôi muốn đi đâu thì đi.

“Cô cút ra khỏi nhà anh ngay”, câu nói đó như nhát dao cứa vào tim tôi vậy. Đến giờ một tuần trôi qua rồi anh trai vẫn chưa thèm gọi điện xin lỗi tôi. Tại sao anh tại tàn nhẫn với tôi như vậy chứ? Tôi biết việc chị dâu ôm con về nhà ngoại một phần là do tôi, nhưng chị dâu cũng đâu phải dạng hiền lành gì và tôi đâu muốn điều đó xảy ra. Tôi nên làm gì để anh trai thương tôi như xưa bây giờ?