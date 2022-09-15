Lời "ruột gan" của nhân tình gửi vợ: Em không thua chị nhưng em thua anh ấy

Tâm sự 15/09/2022 19:28

Anh ấy xin lỗi em, cả đời này người anh ấy mắc nợ chỉ có mình em. Nhưng người anh ấy cả đời này muốn ở bên, lại chỉ có chị. Em không thua chị, tình yêu của em dành cho anh ấy lớn hơn...

Chị có biết vì sao em quen biết chồng chị không? Là vì em và anh ấy đều là những con người luôn phải đi ăn cơm một mình khi chiều muộn, ở một quán xá đầy người xa lạ, cô đơn và tẻ nhạt. Em là kẻ độc thân cuồng công việc, em xem chuyện ăn một bữa cơm một mình bình thường như việc phải uống nước để sống hằng ngày. Nhưng còn anh ấy, một người đàn ông có gia đình, sao phải thế? Vì chị luôn không ở nhà để cho anh ấy một bữa cơm sau những ngày làm mỏi mệt.

Anh ấy luôn nói với em, chị rất bận rộn. Chị kiếm tiền nhiều hơn anh ấy, chị đi nhiều nơi vì công việc, thậm chí là mấy năm dài xa nhà. Và anh ấy không thể đòi hỏi một bữa cơm mỗi chiều tan tầm chẳng đáng mấy đồng với một người phụ nữ nhiều tham vọng như chị. Nhưng chị biết không, vì em biết điều đó nên em có thể cho anh ấy điều chị chưa từng muốn làm, hay một lần cũng không tình nguyện làm vì chồng mình. Em đến được với trái tim của chồng chị bằng cách mang đến cho anh ấy những bữa cơm chiều không cô đơn như thế…

Lời 'ruột gan' của nhân tình gửi vợ: Em không thua chị nhưng em thua anh ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Em tự nhận mình là một người phụ nữ không còn liêm sĩ. Tìm mọi cách để giành lấy chồng của người khác, em đương nhiên không đủ tốt lành gì để ca ngợi mình. Nhưng chị biết không, người đàn ông của chị từng đáng thương trong mắt em đến nhường nào. Anh ấy đã một mình rất lâu để đợi chờ chị thật sự trở về nhà làm vợ anh ấy. Anh ấy đã từng cố gắng thật nhiều để chứng minh rằng chị không cần phải gồng gánh nhiều đến thế, anh ấy có thể lo cho chị. Nhưng hóa ra, điều chị muốn không phải là cuộc sống của hai vợ chồng đủ đầy hơn, mà chỉ là tham vọng ích kỷ của riêng chị.

Là em theo đuổi và quyến rũ anh ấy. Là em chủ động kéo anh ấy đến bên em. Và cũng là em, người cố gắng giành lấy trái tim chồng chị. Vì em đã từng nghĩ, vì sao một người đàn ông tốt thế này, chị lại có thể bỏ anh ấy giữa thế gian quá nhiều cám dỗ? Chị không sợ mất, chị không biết quý trọng, vậy thì em sẽ giành lấy anh ấy từ tay chị. Vì em yêu anh ấy hơn, vì em tin chắc anh ấy sẽ được tôn trọng và yêu thương hơn khi ở cạnh em. Nhưng đáng tiếc, em sai mất rồi…

Anh ấy ngoại tình với em, anh ấy sai thật sự. Dù là bằng lý lẽ gì thì anh ấy vẫn không đúng với chị. Trên đời này làm gì có người đàn ông ngoại tình nào lại còn chung thủy với vợ mình. Nhưng chị biết không, ngược đời là chỉ khi ngoại tình với chồng chị, em mới biết người đàn ông này dù có nằm cạnh em bao lâu thì mãi mãi trong lòng anh ấy vẫn chỉ có mình chị.

Em chưa từng một lần có thể chạm vào lòng anh ấy, ngay cả khi em tình nguyện ở bên anh ấy cả đời này. Anh ấy luôn nhắc những gì chị thích, dù là đang bên em. Anh ấy chưa từng quên mua món đồ chị thích, dù là đi bên em. Thậm chí, có những khi thức giấc giữa đêm, em vẫn thấy anh ấy lau chùi tấm hình của hai người mà anh ấy giữ thật kỹ.

Để đến hôm nay, chị biết về em. Em chưa từng thấy anh ấy hoảng loạn đến vậy. Còn chị, liệu có từng sợ mất người đàn ông này?

Anh ấy xin lỗi em, cả đời này người anh ấy mắc nợ chỉ có mình em. Nhưng người anh ấy cả đời này muốn ở bên, lại chỉ có chị. Em không thua chị, tình yêu của em dành cho anh ấy lớn hơn. Nhưng em thua anh ấy, anh ấy cần chị, chứ không phải là em. Em có thể lại ở lại, dày vò anh ấy, dùng dằng để cả hai phải đổ vỡ. Em tình nguyện đến, thì em cũng sẽ tình nguyện đi. Vì em không muốn dốc lòng dốc sức thêm vì một người đàn ông mãi sẽ không yêu em.

Điều cuối cùng em muốn nói rằng đàn ông tốt trên đời này vốn đã hiếm gặp nhưng chị đã may mắn khi đã có một người như thế ở bên. Hôm nay, em là người tình nguyện rời đi, không níu kéo, không chiêu trò. Nhưng ngày mai, thật chẳng biết sẽ còn người nào khác đến, nếu chị vẫn không biết quý trọng những gì mình có. Chồng chị tốt thì đúng thật, nhưng thế gian này thì hư lắm, chị nhé!

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