Lỡ ngủ dậy muộn không nấu ăn nên mẹ chồng chê lười, tôi đáp trả câu này khiến cả nhà im lặng ngậm ngùi

Tâm sự 27/11/2022 10:32

Dù cháu mới được 3 tháng tuổi nhưng ngoài này thì mẹ tôi kiêng cữ đủ thứ còn về với mẹ chồng thì cái gì cũng đến tay. Bà bảo làm đi cho quen con cũng lớn rồi đừng ôm nhiều kẻo sau không làm được gì mà ăn.

Tôi kết hôn được hơn 1 năm mới có con đầu lòng hiện cháu chỉ gần 4 tháng tuổi. Vốn là gái Hà Nội nhưng vì yêu anh nên tôi chấp nhận lấy chồng quê, vì anh ở khá xa nên sau khi cưới cha mẹ tôi cho tiền mua căn chung cư nhỏ để hai vợ chồng tiện đường làm ăn con cái sau sinh thì ông bà cũng đỡ cho vì gia đình tôi khá có điều kiện kinh tế.

Nhưng dù là vậy, cha mẹ tôi lẫn họ hàng hết sức tôn trọng và yêu thương gia đình thông gia, tôi cũng chưa lần vì nhà mình kinh tế hơn mà lên mặt với anh, có lẽ anh hiểu điều đó nên thương và chăm tôi lắm. Chỉ có mẹ chồng tôi dù chẳng ra ngoài này chăm con dâu bầu được lần nào nhưng hễ gọi điện ra là dặn dò phải cơm nước cho chồng tử tế là phụ nữ phải biết dậy sớm chăm lo cho gia đình.

Lỡ ngủ dậy muộn không nấu ăn nên mẹ chồng chê lười, tôi đáp trả câu này khiến cả nhà im lặng ngậm ngùi - Ảnh 1
Tôi nuốt nước mắt chờ chồng về, chẳng ngờ mấy ngày tết con bị sốt thức đêm tôi lỡ dậy muộn - Ảnh minh họa: Internet

Tôi nói với anh thì anh chỉ cười bảo mẹ già rồi khó tính với ở quê nó vậy đừng chấp. Tôi cũng hiểu điều đó nên chưa lần nào cãi lại mẹ chồng. Thế rồi tôi sinh con, vì chồng ngoài nay gia đình tôi lại ở bên cạnh thế nên tôi bàn với chồng sinh luôn bệnh viện ngoài Hà Nội cho uy tín với cả ở nhà đường xá đi lại khó khăn ngoài này có mẹ tôi chăm sóc mẹ chồng có thể ra ở cùng. Anh đồng ý và cha mẹ chồng tôi cũng vậy.

Nhưng tới gần tết tôi cho con về nhà chồng ở quê, dù cháu mới được 3 tháng tuổi nhưng ngoài này thì mẹ tôi kiêng cữ đủ thứ còn về với mẹ chồng thì cái gì cũng đến tay. Bà bảo làm đi cho quen con cũng lớn rồi đừng ôm nhiều kẻo sau không làm được gì mà ăn.

Lỡ ngủ dậy muộn không nấu ăn nên mẹ chồng chê lười, tôi đáp trả câu này khiến cả nhà im lặng ngậm ngùi - Ảnh 2
Tôi giận quá mới bảo Bi nó sốt thức khóc bế cả đêm con lỡ dậy muộn hơn 1 chút mà mẹ nói như thế - Ảnh minh họa: Internet

Tôi nuốt nước mắt chờ chồng về, chẳng ngờ mấy ngày tết con bị sốt thức đêm tôi lỡ dậy muộn buổi sáng ngay hôm mồng 2 mẹ chồng đã than vãn tôi lười chẳng chịu dậy sớm vụng nấu ăn. Tôi giận quá mới bảo Bi nó sốt thức khóc bế cả đêm con lỡ dậy muộn hơn 1 chút mà mẹ nói như thế mẹ thử hỏi chồng con xem đêm qua mấy giờ con mới được đi ngủ, đêm nay mẹ trông con giúp con vì cháu còn sốt không chịu nằm sáng mai con sẽ dậy nấu ăn.

Nghe tới vậy cả nhà im lặng mẹ chồng tôi nghe tới đưa cháu cho bế là chối ngay, tôi cũng chẳng hiểu sao bà lại thành kiến với tôi như vậy??

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