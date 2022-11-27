Vô tình thấy chồng và chị dâu làm 'chuyện đó' ngay trong bếp khiến tôi chết đứng

Tâm sự 27/11/2022 10:05

Mới đầu tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì cho đến hôm mùng 4 khi thấy anh vuốt tóc chị dâu trong bếp, lúc đầu còn tưởng mình hoa mắt sau đó nhìn lại thấy anh đang nhặt thứ gì đó trên tóc chị

Tôi lấy Lâm được 3 năm hai vợ chồng khá hòa hợp hạnh phúc và yêu thương nhau, dù qua mai mối khi tôi và anh đều được gọi là quá lứa lỡ thì. Không hẳn vì tôi xấu hay học hành kém cỏi mà ngược lại gia thế tốt công việc lương cao ngoại hình ưa nhìn nhưng vì tính cách khá mạnh mẽ lại ham chơi thích đi du lịch nên thời gian tìm hiểu để yêu đương chẳng có, đến khi nhìn lại bạn bè cùng trang lứa đều đã có đôi có cặp.

 

Thế là cha mẹ hối thúc mai mối và rồi tôi gặp Lâm chồng của tôi bây giờ - anh hơn tôi 4 tuổi, đàn ông ở độ ngoại 30 chính xác khi kết hôn anh đã bước qua tuổi 34. Vì hai đứa khá hợp hiểu nhau và có nhiều điều tương thích thế nên hút nhau từ cách nói chuyện rồi dần dà thành yêu lúc nào chẳng hay.

Vô tình thấy chồng và chị dâu làm 'chuyện đó' ngay trong bếp khiến tôi chết đứng - Ảnh 1
Mới đầu tôi nghĩ mình hiểu anh nhưng những ngày cưới cận kề tôi mới chợt nhận ra mình hiểu anh hơi ít - Ảnh minh họa: Internet

Hai gia đình mừng hơn bắt được vàng khi chúng tôi về ra mắt, anh cũng như trút bỏ được gánh nặng. Thời gian tìm hiểu độ nửa năm thì bắt đầu bàn chuyện đám cưới. Mới đầu tôi nghĩ mình hiểu anh nhưng những ngày cưới cận kề tôi mới chợt nhận ra mình hiểu anh hơi ít cụ thể về chuyện tình cảm anh đã từng yêu ai trải qua mấy mối tình tôi đều chẳng rõ.

Nhưng thật may mắn là khi kết hôn hai đứa sống với nhau khá hòa hợp, chúng tôi có cậu con trai đầu lòng kháu khỉnh cha mẹ hai bên đều hạnh phúc công việc của anh cũng chẳng ngừng thăng tiến tôi ngày càng nhận ra mình đã chọn đúng người. Thế rồi cuộc sống êm đẹp cứ thế trôi đi những tưởng hạnh phúc tới trọn đời khi tôi có được người chồng hết mực yêu thương, nhưng tết vừa rồi khi gia đình anh trai của chồng từ trong Nam về ăn tết, những cử chỉ thân mật quan tâm nhau của chồng tôi dành cho chị dâu thật thái quá.

Vô tình thấy chồng và chị dâu làm 'chuyện đó' ngay trong bếp khiến tôi chết đứng - Ảnh 2
Cuộc sống êm đẹp cứ thế trôi đi những tưởng hạnh phúc tới trọn đời khi tôi có được người chồng hết mực yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Mới đầu tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì cho đến hôm mùng 4 khi thấy anh vuốt tóc chị dâu trong bếp, lúc đầu còn tưởng mình hoa mắt sau đó nhìn lại thấy anh đang nhặt thứ gì đó trên tóc chị nhưng nhìn ai cũng nhận ra nó thể hiện sự quan tâm hết sức dịu dàng mà thường ở những người yêu nhau mới có.

Tôi hoang mang đau đớn tột độ, chợt nghĩ có lẽ nào chị dâu anh chính là nguyên nhân anh 34 tuổi mới cưới vợ - vì anh là người có trách nhiệm nên với vợ con cũng là tròn trách nhiệm mà thôi?

Tận mắt thấy chồng và nhân tình không mảnh vải che thân tôi nhẹ nhàng nói một câu khiến anh hối hận cả đời

Tận mắt thấy chồng và nhân tình không mảnh vải che thân tôi nhẹ nhàng nói một câu khiến anh hối hận cả đời

Khi mở cửa thấy tôi đứng đó anh chết trân tại chỗ cô nhân tình còn đang kéo nốt khóa chiếc váy . tôi chỉ cười bảo anh đơn ly hôn tôi viết sẵn bằng chứng cũng đủ đầy sẽ gửi ra tòa tôi chấp nhận con tôi không có cha và tôi chẳng có chồng để thành toàn cho hai người.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân chuyện ấy chồng và chị dâu

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