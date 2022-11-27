Tận mắt thấy chồng và nhân tình không mảnh vải che thân tôi nhẹ nhàng nói một câu khiến anh hối hận cả đời

Tôi năm nay 29 tuổi, đang thai đứa con đầu lòng sau hơn 2 năm trông ngóng những tưởng cuộc hôn nhân này đã đến lúc kết trái mọi sự đã trọn vẹn thì là lúc tôi nghi ngờ anh có người thứ 3. Hai đứa tôi vốn là bạn từ trước khi yêu nhau, khá hiểu tính và hòa hợp về mọi thứ ban đầu chỉ là bạn bình thường đi chơi chung nhóm đôi khi hỏi han nhau vài ba câu về sức khỏe gia đình. Cho tới lần cưới cô bạn thân của hai đứa tôi chỉ bông đùa nếu năm sau anh chưa có vợ em chưa có chồng chúng ta thành 1 cặp nhé.

Tôi lo lắng chạy thuốc thang khắp nơi thật may khi anh vẫn yêu thương quan tâm và chăm sóc cho tôi như thời còn yêu nhau chính vì vậy đó là động lực để tôi cố gắng cho cuộc hôn nhân này. Điều kỳ diệu đã tới khi tôi biết mình có thai ai ai cũng hoan hỷ chúc mừng nhìn nụ cười của anh mà tôi thấy ấm áp.

Ai ngờ số trời chúng tôi qua năm sau đó thành 1 đôi thật, bạn bè ai cũng hết lời chúc mừng, cha mẹ thì khỏi phải nói lấy chồng cưới vợ gần nhà ông bà đều chấp thuận và vun vén. Đám cưới diễn ra trong hân hoan hạnh phúc nhưng chẳng may hơn 1 năm tôi vẫn chưa bầu bì gì bố mẹ lo lắng hỏi han suốt ngày đi khám thì bác sĩ bảo cả hai vợ chồng đều bình thường hãy để tâm lý thoải mái sẽ có.

Thế rồi khi mang thai tháng thứ 6 anh thăng chức tăng lương ai cũng bảo đứa bé hợp anh chưa ra đời đã phù trợ cho bố nhưng sau đó tôi thấy anh dần thay đổi, ít ăn cơm nhà hơn hay đo nhậu nhẹt tôi hiểu thăng chức tức là thêm các mối quan hệ, đành chấp nhận vì sự nghiệp của chồng mà ăn cơm chan nước mắt ngủ khi chồng chưa về và thức dậy anh đã đi.

Thế rồi tôi dự cảm anh có người khác khi anh chau chuốt hơn ăn mặc hơn hay ôm điện thoại nhắn tin và cười 1 mình tôi hiểu gia đình đã chẳng còn hạnh phúc. Lúc này tôi âm thầm theo dõi thuê người chụp ảnh họ ân ái ôm ấp rồi ra vào nhà nghỉ tôi để vốn riêng chuyển hết sổ tiết kiệm và bàn với anh mua 1 căn hộ nhỏ để cho thuê kiếm thêm tiền.

Khi mở cửa thấy tôi đứng đó anh chết trân tại chỗ cô nhân tình còn đang kéo nốt khóa chiếc váy - Ảnh minh họa: Internet

Anh tất nhiên đồng ý căn hộ đó đứng tên tôi và mọi thứ gần như đều đã đứng tên tôi, tới tháng thứ 8 khi đã chuẩn bị tới lúc nằm ổ tôi quyết định thẳng thắn, tôi vác bụng tới nhà nghỉ để bắt tại trận, khi anh và cô nhân tình vào trong tôi liền giả vờ người phục vụ vì họ ở trong nhà nghỉ khá cao cấp..

Khi mở cửa thấy tôi đứng đó anh chết trân tại chỗ cô nhân tình còn đang kéo nốt khóa chiếc váy . tôi chỉ cười bảo anh đơn ly hôn tôi viết sẵn bằng chứng cũng đủ đầy sẽ gửi ra tòa tôi chấp nhận con tôi không có cha và tôi chẳng có chồng để thành toàn cho hai người.

Anh đứng im rồi quỳ xuống xin tôi tha thứ mong tôi bỏ qua và hứa sẽ chẳng bao giờ tái phạm, lòng tôi thì nguội lạnh tôi trở về nhà tới nay đã gần 1 tuần cũng sắp tới ngày dự kiến sinh mà lòng trĩu nặng không biết có nên cho anh 1 cơ hội hay không?